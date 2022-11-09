Народы мира, которых больше за границей, чем дома

Западных славян в самой Польше насчитывают около 40 млн человек. А во всем мире можно насчитать примерно 80 с лишним млн людей, в чьих жилах течёт польская кровь.

Есть даже специальный термин, который обозначает польскую диаспору за границей - "Полония".

"Mieszkam nie w Polsce, ale w Polonii" - "живу не Польше, в польской диаспоре за границей".

Такое массовое расселение случилось, когда начиная с 18 века по 20-ый поляки потеряли своё государство и испытали на своей территории обе мировые войны. Многие поляки тогда или принудительно, или добровольно оставили родные края, расселившись в обоих Америках, в Западной Европе и России.

Крупная миграция также случилось после того, как Польша в 2000-е вступила в ЕС. Тогда в западноевропейские страны уехало больше 4 млн человек. В Англии тогда поляки смогли обогнать по численности даже пакистанцев.