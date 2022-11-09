Народы мира, которых больше за границей, чем дома

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Исторически сложилось, что представители определённых народов за рубежом чаще живут не дома. Как же так вышло.
Мировая история - это история войн, захватов, переселений. И некоторые из народностей так и остались рассеянными по всему миру, в силу разных обстоятельств.
Армяне
Они - народ особой ветки индоевропейской языковой семьи. В самой Армении армян примерно 3 млн человек. А в мире примерно около 12 млн.
Армяне стали покидать родные места и образовывать диаспоры ещё начиная с 11 века, когда под напором турок-сельджуков погибло могущественное Анийское царство.
В 1915 году огромная волна беженцев покинула Западную Армению, когда турки устроили геноцид против тамошних армян. 1990-е и 2000-е также стали периодом, когда армяне покидали родную страну из-за тяжёлой экономической ситуации.
Армяне стали покидать родные места и образовывать диаспоры ещё начиная с 11 века, когда под напором турок-сельджуков погибло могущественное Анийское царство.
В 1915 году огромная волна беженцев покинула Западную Армению, когда турки устроили геноцид против тамошних армян. 1990-е и 2000-е также стали периодом, когда армяне покидали родную страну из-за тяжёлой экономической ситуации.
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Ливанцы
Этот семитский народ в Ливане насчитывает всего 4 млн человек. А вот за границей ливанцев проживает до 10 млн.
Причиной стали постоянные гражданские войны, экономические проблемы, беспорядки в в самом Ливане. И сначала его оставили местные христиане, которых подвергали гонениям. А за ними поехали и мусульмане. В Западную Европу, в Америку....
Знаете певицу Шакиру? Она, пожалуй, самая известная в мире ливанка, хотя выросла в Колумбии. Интересно, что в Бразилии самое большое ливанское население в мире - там живёт около 7 млн ливанцев.
Причиной стали постоянные гражданские войны, экономические проблемы, беспорядки в в самом Ливане. И сначала его оставили местные христиане, которых подвергали гонениям. А за ними поехали и мусульмане. В Западную Европу, в Америку....
Знаете певицу Шакиру? Она, пожалуй, самая известная в мире ливанка, хотя выросла в Колумбии. Интересно, что в Бразилии самое большое ливанское население в мире - там живёт около 7 млн ливанцев.
Ассирийцы
Древнейший семитский народ, чьи прародители - это стык современных Ирака и Турции. Во всем мире ассирийцев около 3,3 млн человек, но на исторической родине живет их меньше миллиона.
Вышло так потому, что ассирийцы - христиане и не смогли жить в мусульманских странах, которые контролируют их дом, просто не смогли. Особенно непросто им стало в начале 20 века, когда их стали (также как и армян) преследовать турки-османы.
Вышло так потому, что ассирийцы - христиане и не смогли жить в мусульманских странах, которые контролируют их дом, просто не смогли. Особенно непросто им стало в начале 20 века, когда их стали (также как и армян) преследовать турки-османы.
Поляки
Западных славян в самой Польше насчитывают около 40 млн человек. А во всем мире можно насчитать примерно 80 с лишним млн людей, в чьих жилах течёт польская кровь.
Есть даже специальный термин, который обозначает польскую диаспору за границей - "Полония".
"Mieszkam nie w Polsce, ale w Polonii" - "живу не Польше, в польской диаспоре за границей".
Такое массовое расселение случилось, когда начиная с 18 века по 20-ый поляки потеряли своё государство и испытали на своей территории обе мировые войны. Многие поляки тогда или принудительно, или добровольно оставили родные края, расселившись в обоих Америках, в Западной Европе и России.
Крупная миграция также случилось после того, как Польша в 2000-е вступила в ЕС. Тогда в западноевропейские страны уехало больше 4 млн человек. В Англии тогда поляки смогли обогнать по численности даже пакистанцев.
Есть даже специальный термин, который обозначает польскую диаспору за границей - "Полония".
"Mieszkam nie w Polsce, ale w Polonii" - "живу не Польше, в польской диаспоре за границей".
Такое массовое расселение случилось, когда начиная с 18 века по 20-ый поляки потеряли своё государство и испытали на своей территории обе мировые войны. Многие поляки тогда или принудительно, или добровольно оставили родные края, расселившись в обоих Америках, в Западной Европе и России.
Крупная миграция также случилось после того, как Польша в 2000-е вступила в ЕС. Тогда в западноевропейские страны уехало больше 4 млн человек. В Англии тогда поляки смогли обогнать по численности даже пакистанцев.
Ирландцы
В самой Ирландии население всего-то около 3,8 млн человек. А вот по всему миру их насчитывается около 9 млн. А уж если учесть людей, в крови которых течёт ирландская кровь, то можно и до 80 млн насчитать.
Ирландцы вынужденно покинули свой остров в середине 19 века из-за страшного голода, который вызвало заболевание картофеля. Они расселились по всем западным странам - Австралия, Англия, США, Канада.
Ирландцы вынужденно покинули свой остров в середине 19 века из-за страшного голода, который вызвало заболевание картофеля. Они расселились по всем западным странам - Австралия, Англия, США, Канада.
Адыги
Кавказский народ, представленный субэтносами: кабардинцами, черкесами и адыгейцами. Адыгов в мире примерно 4 млн человек. На исторической родине, в российских республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, адыгов не больше 800 тысяч человек.
Причина - Кавказская война, после поражения в которой адыги-мусульмане отказались оставаться в христианской России и массово перебрались в Турцию, где их потомки живут по сей день.
Причина - Кавказская война, после поражения в которой адыги-мусульмане отказались оставаться в христианской России и массово перебрались в Турцию, где их потомки живут по сей день.
Англичане
Сегодня в Англии живёт примерно 50 млн представителей этого германского этноса. А вот за границей - примерно 110 млн. Это обычно "белые англо-саксонские протестанты" (white anlgo-saxon protestans - WASP)
WASP в 16-20 веках активно расселялись по всем колониям своего государства - в Австралии, Южной Африке, Северной Америке, Новой Зеландии. Часто из-за тяжёлых условий дома, религиозных гонений или просто уезжали за деньгами. И сегодня они уже редко связывают себя с Англией.
WASP в 16-20 веках активно расселялись по всем колониям своего государства - в Австралии, Южной Африке, Северной Америке, Новой Зеландии. Часто из-за тяжёлых условий дома, религиозных гонений или просто уезжали за деньгами. И сегодня они уже редко связывают себя с Англией.
Евреи
Этот пример поистине каноничный.
На исторической родине в Израиле евреев можно насчитать около 6,7 млн человек. В общее еврейское население насчитывает примерно 15 млн. Внушительная еврейская диаспора живет в Америке, Западной Европе и пока никуда не собирается уезжать.
По всему миру еврейскую диаспору называют "галут" (буквальный перевод - "рассеяние") и у самих евреев оно не вызывает положительных ассоциаций - "ярмо галута".
Расселение евреев произошло еще примерно две тысячи лет назад, когда римляне уничтожили восставшее против них государство Иудею, разрушили Иерусалим и запретили евреям жить на родной земле. Вот так народ Израиля разошёлся по всему миру.
На исторической родине в Израиле евреев можно насчитать около 6,7 млн человек. В общее еврейское население насчитывает примерно 15 млн. Внушительная еврейская диаспора живет в Америке, Западной Европе и пока никуда не собирается уезжать.
По всему миру еврейскую диаспору называют "галут" (буквальный перевод - "рассеяние") и у самих евреев оно не вызывает положительных ассоциаций - "ярмо галута".
Расселение евреев произошло еще примерно две тысячи лет назад, когда римляне уничтожили восставшее против них государство Иудею, разрушили Иерусалим и запретили евреям жить на родной земле. Вот так народ Израиля разошёлся по всему миру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь в мире интересное история люди путешествия туризм
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Причём, бОльшая часть, как по территории, так и по населению, находится в Иране.
Интересно узнать, как именно стык Ирака и Турции породил ассирийцев.