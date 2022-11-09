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Народы мира, которых больше за границей, чем дома

Народы мира, которых больше за границей, чем дома

Автор:
09 ноября 2022 16:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   в мире   интересное   история   люди   путешествия   туризм   
2282
9
Исторически сложилось, что представители определённых народов за рубежом чаще живут не дома. Как же так вышло.
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Источник:

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Метки: Жизнь   в мире   интересное   история   люди   путешествия   туризм   
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21  комментарий
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59k
pynh 2 часа назад
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
а про русских забыли да?
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161
Серега 52 минуты назад
Что так скромно про Адыгов и не правдиво? Вот как было. Черкесское мухаджирство (кабард.-черк. Адыгэм я лъэпкъгъэкӏуэд), также геноцид черкесов, массовое принудительное переселение (мухаджирство) черкесского народа (а также родственных абазов абазин, абхазов и убыхов) во время и после окончания Кавказской войны в Османскую империю, совершённое властями Российской империи.
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1k
Елена 56 минут назад
А хохлов почему забыли? Их за границей больше, чем в стране. Сейчас особенно. Расползлсь по миру , как тараканы.
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880
Tevet Час назад
в обоих Америках
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24k
Правдоруб Час назад
Рассеяние евреев началось еще в 8-м веке до н.э., когда северное Израильское царство было захвачено ассирийской империей, а жителей переселили в Ассирию. Продолжилось в 6-м веке до н.э., когда вавилонская империя уничтожила южное Иудейское царство, а жителей переселили в Вавилон.
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9k
Sapsan Час назад
Те которые живут в америке больше американцы чем ирландцы, немцы, англичане
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9k
Sapsan Час назад
Азербайджанцы - 8 миллионов в Азербайджане, остальные 20-25 миллионов.
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37k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< чьи прародители - это стык современных Ирака и Турции >>>

Интересно узнать, как именно стык Ирака и Турции породил ассирийцев.
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39k
jonnyD 2 часа назад
Ой , вэй , сейчас мне этот шлимазл расскажет что есть " галут " ... это никакое не "рассеяние" , это таки переводится как "изгнание" , "ссылка" .
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