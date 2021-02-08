За этим событием 13 октября 2010 года наблюдало больше миллиарда человек по всему миру.
Добыча полезных ископаемых является необходимым видом деятельности в современном мире. Впервые люди начали заниматься этим еще в XV столетии. А в XVIII веке человечество уже начало осваивать множество месторождений – именно тогда рабочие, добывающие ценные металлы и углеводороды, стали называться шахтерами (от нем. «schacht»).
Эта нелегкая профессия требует от ее обладателей невероятного мужества, выдержки и самодисциплины. Работать шахтером – значит подвергать свою жизнь серьезному риску, как раз это пришлось в полной мере испытать на себе тем 33 рабочим, замурованным в шахте на 69 дней. Как это случилось?
Шахта Сан-Хосе
Эта шахта находится на территории Чили – страны, где горнодобывающая промышленность является одним из важнейших факторов развития. Особенно для данного латиноамериканского государства большую роль играет добыча меди. Именно этим занимается крупнейшая чилийская компания CODELCO .
Она является основным поставщиком меди, однако есть и другие мелкие предприятия. Ввиду своих сравнительно небольших размеров, данные компании не являются особо заметными. Поэтому во время работы в таких шахтах очень часто страдает техника безопасности, а это чревато последствиями.
Именно к одному из таких мелких предприятий под названием «Compañía Minera San Esteban» относилась небольшая шахта Сан-Хосе. Она располагалась на территории городка Копьяпо.
Несмотря на то, что работники данной шахты каждый год приносили компании прибыль равную 20 000 000 долларов, начальство сильно экономило на их безопасности. Этому же способствовал явный недобор в рядах госинспекторов. Однако руководству везло, так как крупных аварий с 2003 до 2010 года здесь не происходило.
Стоит отметить и то, что шахта имела довольно оригинальную форму, а именно – спиральную. Эта спираль постепенно уходила на глубину 700 метров, где трудились шахтеры. Общая же длина галереи составляла 9 км.
5 августа 2010 года произошло то, что положило начало событиям, за которыми наблюдало более миллиарда человек по всем земному шару. Примерно в 14:00 по местному времени в шахте на глубине 600 метров горные породы обвалились и замуровали выход рабочим, трудящимся в самой нижней части спирали. В этот момент никто не пострадал, а шахтеры, работавшие выше этого участка, быстро выбрались наружу.
Однако 33 рабочих остались под землей, оторванные от внешнего мира. Там они продержались более двух месяцев. Что помогало им выжить в условиях столь жесткой изоляции?
Совместная борьба за выживание
Коллектив, замурованный под землей, состоял из 32 граждан Чили и одного гражданина Боливии. Они относились к совершенно разным возрастным категориям – самому младшему было 19, самому старшему – 60. Из-за обвала была прервана подача электричества, не было питьевой воды и какой-либо связи.
Кто-то мог бы запаниковать, оказавшись в столь нечеловеческих условиях. Однако эти смелые люди нашли в себе силы не поддаться страху и отчаянию. В первые же часы после случившегося, бригада приняла меры, чтобы продержаться как можно дольше.
Руководство взял на себя бригадир Луис Урзуа, которому на тот момент было 54 года. Стоит отметить, что шахтеры безоговорочно подчиняются начальникам смены, так как от этого зависит их жизнь. Так же было и сейчас.
После обвала, в шахте поднялась пыль. Луис Урзуа действовал решительно, он сразу приказал рабочим разместиться в убежище, которое представляло собой помещение, вырытое в горной породе и укрепленное стальными стенами. Оно предназначалось для укрытия людей во время чрезвычайных ситуаций.
Однако даже это убежище не было рассчитано на 2 месяца выживания – когда бригадир подсчитал съестные припасы, которые находились внутри, их оказалось слишком мало для такого количества мужчин. Никто не знал, сколько времени им придется пробыть под землей. Поэтому Луис Урзуа установил строгий ежедневный лимит на потребление еды ‒ всего 2 ложки консервов из тунца, глоток молока и 1 печенье.
И по мере уменьшения запасов, приходилось все больше урезать расходы. Шахтеры порой по 3 суток держали пост, чтобы хоть как-то сохранить возможность выжить. Такой скудный рацион привел к тому, что каждый из мужчин в среднем сбросил 8 килограммов.
Однако еда была не единственной проблемой. Питьевой воды тоже не доставало – убежище могло предоставить лишь 10 бутылок, однако в шахте было более чем достаточно технической воды – она использовалась для аккумуляторов и оборудования и была загрязнена машинным маслом. Но выбора не было ‒ чтобы не погибнуть от обезвоживания, шахтеры пили эту воду.
Чем все закончилось?
Спасатели очень долго не могли прорыть скважину, которая выходила бы к 33 шахтерам. Карты этой шахты были неточными и устаревшими, наконец, на 8 раз бур достиг людей под землей. Это произошло 23 августа.
Рабочие прикрепили к буру записку, которая была соответствующим сигналом для спасателей наверху. Через скважину шахтерам подавали воду и еду, что было очень актуально, так как за сутки до этого все запасы провизии кончились. Параллельно стали бурить еще 3 скважины ‒ через наиболее удачную предстояло вызволить людей из подземного плена.
13 октября на поверхность земли был доставлен первый спасшийся шахтер, Флоренсио Авалоса. А по прошествии 30 часов все рабочие были вызволены из шахты. Их история оказалась историей со счастливым концом.
Источник:
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