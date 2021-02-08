Добыча полезных ископаемых является необходимым видом деятельности в современном мире. Впервые люди начали заниматься этим еще в XV столетии. А в XVIII веке человечество уже начало осваивать множество месторождений – именно тогда рабочие, добывающие ценные металлы и углеводороды, стали называться шахтерами (от нем. «schacht»).

Эта нелегкая профессия требует от ее обладателей невероятного мужества, выдержки и самодисциплины. Работать шахтером – значит подвергать свою жизнь серьезному риску, как раз это пришлось в полной мере испытать на себе тем 33 рабочим, замурованным в шахте на 69 дней. Как это случилось?

Шахта Сан-Хосе

Эта шахта находится на территории Чили – страны, где горнодобывающая промышленность является одним из важнейших факторов развития. Особенно для данного латиноамериканского государства большую роль играет добыча меди. Именно этим занимается крупнейшая чилийская компания CODELCO .

Она является основным поставщиком меди, однако есть и другие мелкие предприятия. Ввиду своих сравнительно небольших размеров, данные компании не являются особо заметными. Поэтому во время работы в таких шахтах очень часто страдает техника безопасности, а это чревато последствиями.

Именно к одному из таких мелких предприятий под названием «Compañía Minera San Esteban» относилась небольшая шахта Сан-Хосе. Она располагалась на территории городка Копьяпо.

Несмотря на то, что работники данной шахты каждый год приносили компании прибыль равную 20 000 000 долларов, начальство сильно экономило на их безопасности. Этому же способствовал явный недобор в рядах госинспекторов. Однако руководству везло, так как крупных аварий с 2003 до 2010 года здесь не происходило.