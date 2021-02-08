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Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей

Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей (4 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:44
Сообщество : Истории
Метки: выживание   жизнь   интересно   история   фото   шахтеры   
1114
4

За этим событием 13 октября 2010 года наблюдало больше миллиарда человек по всему миру.

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Метки: выживание   жизнь   интересно   история   фото   шахтеры   
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2  комментария
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1k
Гапченко Денис Полчаса назад
Самое любопытное, не всех поднявшихся на поверхность ждала хорошая новость))). Как оказалось позже, у многих горняков были любовницы. И не выдержав ожиданий они тоже приехали к месту аварии. НУ и тайное быстро стало явным.
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4k
ваня панкин 2 часа назад
помним, помним эту историю...
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