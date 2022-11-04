Как помещица Акулина Фотиева по глупости стала крепостной

904
5
Любовь - зла. Именно благодаря ей люди совершают очень глупые поступки. Как например русская помещица, которая до одури влюбилась в своего кузнеца. Историю эту задокументировал русский исследователь старины Серафим Шашков.
Акулина Фотиева была владелицей маленькой деревеньки и владела она всего-то шестью душами. Была замужем, но муж умер и помещица стала вдовой. Будучи ещё вполне молодой женщиной она надеялась устроить свою личную жизнь, но женихи что-то в ряд не вставали. Небогатая вдова не привлекала помещиков.
Одиночество Акулины длилось годами и становилось уже совсем невыносимым. Сама того не заметив Акулина привязалась к своему кузнецу. Да, это не была вспышка, искра и безумие - это было чувство, которое выросло спустя много лет. Любовь затмила Фотиевой разум и она совершила колоссальную ошибку.
×
×
Чувства оказались взаимными. Акулина решила выйти замуж за любимого, хотела пышного торжества, но вот беда - на свадьбу не было денег.
Фотиева решила продать своих крепостных, чтобы заполучить нужную сумму денег. Вот только она упустила тот момент, что она продаёт и кузнеца тоже. А ему надо было выписывать вольную. Мало того, что помещица продавала свою большую любовь, она рыла себе очень глубокую яму.
Фотиева решила продать своих крепостных, чтобы заполучить нужную сумму денег. Вот только она упустила тот момент, что она продаёт и кузнеца тоже. А ему надо было выписывать вольную. Мало того, что помещица продавала свою большую любовь, она рыла себе очень глубокую яму.
После продажи состоялась долгожданная свадьба, на которой и всплыла глупость Фотиевой. По правилам того времени, выходя замуж за крепостного, женщина также становилась крепостной. Фотиева, не понимая этого, передала себя в собственность тому помещику, что купил её крестьян.
Мужчина очень смеялся над глупостью несчастной, однако помогать ей не собирался.
Мужчина очень смеялся над глупостью несчастной, однако помогать ей не собирался.
К счастью, у Акулины оставались связи с обществом, она смогла придать истории огласку и её хозяин всё-таки отпустил ослеплённую своими чувствами женщину на волю. Что стало с кузнецом неизвестно, но, скорее всего, Акулина, которая так рвалась обратно на свободу, вряд ли хотела жить с крепостным после всего, что с ней случилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Гениальность со странностями: эксцентричные выходки знаменитых поэтов и писателей прошлого
- Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории
- Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории
- Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7»
- Беда пришла, откуда не ждали: мобилизация ударила по работницам секс-индустрии
Новости партнёров
реклама
"Историю эту задокументировал русский исследователь старины Серафим Шашков."(с)
Не задокументировал. Его книга "Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция" была издана в 1872 году, упоминаний данного случая нет.
http://az.lib.ru/s/shashkow_s_s/text_1871_istoricheskie_sudbyi_zhenshin_detoubistvo_i_prostitutzii.shtmlhttp://az.lib.ru/s/shashkow_s_s/text_1871_istoricheskie_sudbyi_zhenshin_detoubistvo_i_prostitutzii.shtml
И еще : церковь часть глубоко сословного государства. И верить в то, что какой-либо священник обвенчал дворянку и крепостного. Это наивно. А этот анекдот понес в мир в своей книге «Крепкие узы» блогер Ника Марш.
Ну и логика: как помещица могла продать мужа для получения средств для приданого, если она еще с ним не повенчана. Т.е она попадала в кабалу с мужем. Но он еще не ее муж, и кабалу попасть не могла.