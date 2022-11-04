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Как помещица Акулина Фотиева по глупости стала крепостной

Как помещица Акулина Фотиева по глупости стала крепостной

Автор:
04 ноября 2022 17:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   крепостные   любовь   отношения   
904
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Любовь - зла. Именно благодаря ей люди совершают очень глупые поступки. Как например русская помещица, которая до одури влюбилась в своего кузнеца. Историю эту задокументировал русский исследователь старины Серафим Шашков.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   крепостные   любовь   отношения   
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2  комментария
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16k
Дядюшка Ау 16 часов назад
Занятно. Но думаю, что это исторический анекдот.
"Историю эту задокументировал русский исследователь старины Серафим Шашков."(с)
Не задокументировал. Его книга "Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция" была издана в 1872 году, упоминаний данного случая нет.
http://az.lib.ru/s/shashkow_s_s/text_1871_istoricheskie_sudbyi_zhenshin_detoubistvo_i_prostitutzii.shtmlhttp://az.lib.ru/s/shashkow_s_s/text_1871_istoricheskie_sudbyi_zhenshin_detoubistvo_i_prostitutzii.shtml

И еще : церковь часть глубоко сословного государства. И верить в то, что какой-либо священник обвенчал дворянку и крепостного. Это наивно. А этот анекдот понес в мир в своей книге «Крепкие узы» блогер Ника Марш.

Ну и логика: как помещица могла продать мужа для получения средств для приданого, если она еще с ним не повенчана. Т.е она попадала в кабалу с мужем. Но он еще не ее муж, и кабалу попасть не могла.
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1k
shingotln 55 минут назад
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