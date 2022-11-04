Как помещица Акулина Фотиева по глупости стала крепостной

Чувства оказались взаимными. Акулина решила выйти замуж за любимого, хотела пышного торжества, но вот беда - на свадьбу не было денег.

Фотиева решила продать своих крепостных, чтобы заполучить нужную сумму денег. Вот только она упустила тот момент, что она продаёт и кузнеца тоже. А ему надо было выписывать вольную. Мало того, что помещица продавала свою большую любовь, она рыла себе очень глубокую яму.