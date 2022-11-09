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Народы России, у которых есть близкие родственники за границей

Народы России, у которых есть близкие родственники за границей

Автор:
09 ноября 2022 15:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   заграница   интересное   история   люди   факты   
379
8
Многие помнят, что во времена СССР заграничные родственники были чем-то предосудительным. Власти не доверяли, соседи прислушивались через стенку...
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Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   заграница   интересное   история   люди   факты   
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6  комментариев
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2k
svp 68 3 часа назад
И сейчас при поступлении на государственную гражданскую службу РФ каждый человек в соответствии с требованиями ст. 26 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон №79-ФЗ) представляет в кадровую службу государственного органа собственноручно заполненную в печатном виде и подписанную анкету, форма которой утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2019 N 2745-р. ) где есть такой пункт И что ?
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37k
Mamin Sibiriak 18 минут назад
<<< В 1930-е годы советская власть хотела воссоединить Карелию и Финляндию в единую советскую республику. Что, кстати, стало одной из причин известной Talvisota - Зимней войны 1939-1940 годов >>>

В 1910 1920-х годах в финском обществе получила широкое распространение идея Великой Финляндии, поддерживавшаяся всеми политическими партиями и движениями, даже левыми: два социал-демократических политика страны Оскар Токкола и Войнма Вайно опубликовали первое серьёзное исследование на эту тему - «Большая Финляндия в естественных границах». Хотя официальные межгосударственные отношения между Финляндией и СССР после советско-финских войн 1918 1922 годов не были дружественными или нейтральными, однако и открыто враждебными - тоже.

27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР Юрьё-Коскиненом глава НКИД М. Литвинов отметил: «Ни в одной стране пресса не ведёт так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведётся такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии»

А виноваты, как всегда, русские.
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5k
Котэ Час назад
а русские? которые по всяким молдавиям, эстониям и казахстанам разбросаны?
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Близкие родственники за границей?! К стенке, в лагерь или на выселение! Правильно я говорю, товарищ Сталин? Нам не нужны шпионы и вредители!
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