Народы России, у которых есть близкие родственники за границей

Эти малочисленные родственные народы, самые северные этносы, живут на Аляске, в США. И ещё в России: на Камчатке и Чукотке. Но разделены государственной границей.

А ведь алеуты и эскимосы чуть больше ста лет назад свободно ходили на лодках из Российской империи в Америку и обратно. У них и там, и там была многочисленная родня.