Народы России, у которых есть близкие родственники за границей

379
8
Многие помнят, что во времена СССР заграничные родственники были чем-то предосудительным. Власти не доверяли, соседи прислушивались через стенку...
В 1930-е годы только за родство с кем-то "оттуда" можно было угодить в лагеря, поэтому в анкетах старались писать, что "родственников за границей не имею". Однако, так уж вышло, что у целых коренных народов России есть очень близкая родня за границей. Причём настолько близкая, что пойди история чуть иначе, то народы эти могли бы быть единым государством. Часть этносов вообще поделена между Россией и соседними странами.
Алеуты и эскимосы
Эти малочисленные родственные народы, самые северные этносы, живут на Аляске, в США. И ещё в России: на Камчатке и Чукотке. Но разделены государственной границей.
А ведь алеуты и эскимосы чуть больше ста лет назад свободно ходили на лодках из Российской империи в Америку и обратно. У них и там, и там была многочисленная родня.
А ведь алеуты и эскимосы чуть больше ста лет назад свободно ходили на лодках из Российской империи в Америку и обратно. У них и там, и там была многочисленная родня.
×
×
Карелы и финны
Прежде всего, это финно-угорский народ карелов. Самые близкие их родственники - финны. Культура, быт, языки очень близки.
В 1930-е годы советская власть хотела воссоединить Карелию и Финляндию в единую советскую республику. Что, кстати, стало одной из причин известной Talvisota - Зимней войны 1939-1940 годов.
В 1930-е годы советская власть хотела воссоединить Карелию и Финляндию в единую советскую республику. Что, кстати, стало одной из причин известной Talvisota - Зимней войны 1939-1940 годов.
Буряты, калмыки и халха-монголы
Эти три монгольских народа очень близки. Калмыки и буряты живут в своих республиках в России и только монголы - в своём государстве (и немножко в Китае).
Но если бурятов и монголов можно было как-то объединить в рамках одной республики РФ, то с калмыками труднее - они еще в 11 и 12 веках перекочевали с Дальнего Востока на Волгу.
Но если бурятов и монголов можно было как-то объединить в рамках одной республики РФ, то с калмыками труднее - они еще в 11 и 12 веках перекочевали с Дальнего Востока на Волгу.
Саамы
Численность народа примерно 80 тысяч человек и это особая ветвь угро-финской языковой семьи. Коренные места их обитания еще 500 лет назад оказались разделены между Россией (Мурманская область) и западными странами: северными районами Норвегии, Финляндии и Швеции. Но саамы прекрасно помнят о былом своём единстве, даже несмотря на то, что языки уже сильно отличаются.
Лезгины
Часть этого дагестанского народа исторически живёт и в соседнем Азербайджане. Также тут живёт и близкая родня лезгинов - христианский народ удинов.
Алтайцы
Небольшой тюркский народ прямиком с предполагаемой прародины всех тюрков - сегодня входящего в состав России Алтая. Но часть алтайских территорий вместе с коренным населением оказалась и в других странах - Монголии, Китае и Казахстане.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа
- Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты
Новости партнёров
реклама
В 1910 1920-х годах в финском обществе получила широкое распространение идея Великой Финляндии, поддерживавшаяся всеми политическими партиями и движениями, даже левыми: два социал-демократических политика страны Оскар Токкола и Войнма Вайно опубликовали первое серьёзное исследование на эту тему - «Большая Финляндия в естественных границах». Хотя официальные межгосударственные отношения между Финляндией и СССР после советско-финских войн 1918 1922 годов не были дружественными или нейтральными, однако и открыто враждебными - тоже.
27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР Юрьё-Коскиненом глава НКИД М. Литвинов отметил: «Ни в одной стране пресса не ведёт так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведётся такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии»
А виноваты, как всегда, русские.