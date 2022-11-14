Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?

В первые дни войны Наумов командовал арьергардом 13-го стрелкового корпуса. В ходе ожесточенного боя пограничники оказались в окружении. Михаил попал в плен, но смог сбежать и прошел пешком около 1000 километров, пока не наткнулся на партизанский отряд.

Несмотря на офицерское звание, в отряде он стал обычным рядовым бойцом. Ведь все твои предыдущие регалии и звания ничего не значат, надо доказывать свою ценность делами. И Михаил, обладавший солидным боевым опытом и житейской смекалкой, смог. И вскоре возглавил специальный отряд «Червонный», научив партизан сражаться не только яростно, но и профессионально.