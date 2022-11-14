Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?

Внеочередное звание генерал-майора этому человеку распорядился присвоить лично Сталин. Что поспособствовало такому витку в карьере обычного капитана?
Михаил Наумов родился в многодетной крестьянской семье в 1908 году. Проживал в селе Большая Соснова Пермской области. Сразу после получения школьного аттестата пошел работать шахтером.
В 20 лет парень вступил в партию, а спустя два года Наумова призвали на службу. После срочной предложили остаться, тем более что анкета солдата была, что называется, образцово-показательной: грамотный, деятельный, из рабочей среды, партийный. Михаил согласился, окончил пограншколу в 1933 году, а через 4 года Высшую пограничную. Войну молодой офицер, буквально накануне получивший звание капитана, встретил на западной границе.
В первые дни войны Наумов командовал арьергардом 13-го стрелкового корпуса. В ходе ожесточенного боя пограничники оказались в окружении. Михаил попал в плен, но смог сбежать и прошел пешком около 1000 километров, пока не наткнулся на партизанский отряд.
Несмотря на офицерское звание, в отряде он стал обычным рядовым бойцом. Ведь все твои предыдущие регалии и звания ничего не значат, надо доказывать свою ценность делами. И Михаил, обладавший солидным боевым опытом и житейской смекалкой, смог. И вскоре возглавил специальный отряд «Червонный», научив партизан сражаться не только яростно, но и профессионально.
Немцы из-за деятельности несли потери, жутко злились и пытались бороться с «Червонным» с помощью карателей и даже авиации. Безуспешно: к концу 1942 года Наумов возглавил партизанский штаб Сумской области и кавалерийское соединение из 7 отрядов.
29 января Михаил Иванович получил радиограмму: срочно активизировать действия партизан в немецком тылу. И через несколько дней кавалеристы выступили в так называемый Степной рейд. За два месяца они продвинулись почти на 2,5 тыс. километров, освобождая деревни, села, небольшие города, ведя постоянные бои и даря людям надежду.
По чистой случайности отряд приблизился к тайной ставке фюрера – «Вервольфу». Фашисты всполошились, начали отчаянно обороняться, из-за чего погибло множество людей. Наумову пришлось разделить отряд на несколько и уходить в сторону Беларуси.
За время Степного рейда бойцы уничтожили порядка 2,8 тыс. немцев и полицаев, освободили 2 тыс. пленных. Усилиями партизан было уничтожено 10 мостов, в том числе 5 железнодорожных, множество различной техники. Кавалерия прошла через 1150 населенных пунктов, и ее мощь увидело более миллиона человек. Конечно, партизаны несли и немалые потери: 115 человек погибло, 90 пропали без вести. Почти столько же получили серьезные ранения.
Когда об итогах операции доложили Сталину, тот ответил:
Капитан? Нет, так не годится, пусть будет генерал-майор!
Наумову присвоили внеочередное звание. Он преодолел четыре ступени сразу, что стало беспрецедентным случаем не только в советской и российской, но и мировой истории.
В два последующих года под руководством Михаила Ивановича было проведено еще два аналогичных рейда. После войны Наумов служил в МВД. Ушел из жизни в 1974 году.
Успех рейдам Наумова обеспечили блестящий интеллект, тонкий расчет, четкое видение картины через призму военной тактики и, конечно, изобретательность тактической стратегии. Генералами должны становиться именно такие редкого таланта люди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Например, вот порядок присвоения званий С.К. Шойгу:
1977 лейтенант запаса (после окончания военной кафедры Красноярского политехнического института).
1993 генерал-майор (26 апреля).
1995 генерал-лейтенант (5 мая).
1998 генерал-полковник (8 декабря).
2003 генерал армии (7 мая).
PS. это не в коем случае не критика, а пример того, что звание могут присвоить не по порядку, а сразу соответствующее занимаемой должности.
Немного интеллекта и смекалки.
Ответ прост.
1-2 раза в месяц.
Что касается Красной армии, то для нее коренным поворотом стал сентябрь 1935 года, когда были введены персональные воинские звания: лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, полковник. Дальше оставались привычные для тогдашней РККА комбриг, комдив и комкор. Получилась некая эклектика: что-то оставили, что-то взяли из царской армии, что-то – вообще у других стран. К примеру, в старой армии не было звания «лейтенант» – его позаимствовали у немцев. А звание «майор» в прежней русской армии упразднили еще в 1884 году...