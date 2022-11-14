FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2334 поста • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?

Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?

Автор:
14 ноября 2022 12:06
Сообщество : Военное
Метки: Михаил Наумов   война   генерал   звание   капитан   партизанский отряд   приказ   присвоение   рейд   случай   
2940
8

Внеочередное звание генерал-майора этому человеку распорядился присвоить лично Сталин. Что поспособствовало такому витку в карьере обычного капитана?

Михаил Наумов родился в многодетной крестьянской семье в 1908 году. Проживал в селе Большая Соснова Пермской области. Сразу после получения школьного аттестата пошел работать шахтером.

В 20 лет парень вступил в партию, а спустя два года Наумова призвали на службу. После срочной предложили остаться, тем более что анкета солдата была, что называется, образцово-показательной: грамотный, деятельный, из рабочей среды, партийный. Михаил согласился, окончил пограншколу в 1933 году, а через 4 года Высшую пограничную. Войну молодой офицер, буквально накануне получивший звание капитана, встретил на западной границе.

×
×

В первые дни войны Наумов командовал арьергардом 13-го стрелкового корпуса. В ходе ожесточенного боя пограничники оказались в окружении. Михаил попал в плен, но смог сбежать и прошел пешком около 1000 километров, пока не наткнулся на партизанский отряд.

Несмотря на офицерское звание, в отряде он стал обычным рядовым бойцом. Ведь все твои предыдущие регалии и звания ничего не значат, надо доказывать свою ценность делами. И  Михаил, обладавший солидным боевым опытом и житейской смекалкой, смог. И вскоре возглавил специальный отряд «Червонный», научив партизан сражаться не только яростно, но и профессионально.

Немцы из-за  деятельности несли потери, жутко злились и пытались бороться с «Червонным» с помощью карателей и даже авиации. Безуспешно: к концу 1942 года Наумов возглавил партизанский штаб Сумской области и кавалерийское соединение из 7 отрядов.

29 января Михаил Иванович получил радиограмму: срочно активизировать действия партизан в немецком тылу. И через несколько дней кавалеристы выступили в так называемый Степной рейд. За два месяца они продвинулись почти на 2,5 тыс. километров, освобождая деревни, села, небольшие города, ведя постоянные бои и даря людям надежду.

По чистой случайности отряд приблизился к тайной ставке фюрера – «Вервольфу». Фашисты всполошились, начали отчаянно обороняться, из-за чего погибло множество людей. Наумову пришлось разделить отряд на несколько и уходить в сторону Беларуси.

За время Степного рейда бойцы уничтожили порядка 2,8 тыс. немцев и полицаев, освободили 2 тыс. пленных. Усилиями партизан было уничтожено 10 мостов, в том числе 5 железнодорожных, множество различной техники. Кавалерия прошла через 1150 населенных пунктов, и ее мощь увидело более миллиона человек. Конечно, партизаны несли и немалые потери: 115 человек погибло, 90 пропали без вести. Почти столько же получили серьезные ранения.

Когда об итогах операции доложили Сталину, тот ответил:

Капитан? Нет, так не годится, пусть будет генерал-майор!

Наумову присвоили внеочередное звание. Он преодолел четыре ступени сразу, что стало беспрецедентным случаем не только в советской и российской, но и мировой истории.

В два последующих года под руководством Михаила Ивановича было проведено еще два аналогичных рейда. После войны Наумов служил в МВД. Ушел из жизни в 1974 году.

Успех рейдам Наумова обеспечили блестящий интеллект, тонкий расчет, четкое видение картины через призму военной тактики и, конечно, изобретательность тактической стратегии. Генералами должны становиться именно такие редкого таланта люди.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Михаил Наумов   война   генерал   звание   капитан   партизанский отряд   приказ   присвоение   рейд   случай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
60k
google.ru Час назад
Надо гордиться - caм Сталин похвалил!.. Сейчас все геи патриоты сбегутся они за него горой стоят... Честно говоря надоели все эти Навальные со Cталинами ... Сплошная гомосятина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
dlyabzin google.ru Час назад
В отличие от тебя, люди не с дивана гнилые комменты слали, а жизни клали, в том числе за то,чтобы подобные тебе гниды жить могли. Тиктокер небось? Блогер какой-нибудь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
shmulik 5 минут назад
Зеленский приехал в освобождённый Херсон. А твой Путин приезжал в "освобождённый" Херсон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Аааа Полчаса назад
Справедливости ради, нужно сказать, что присвоение генеральского звания через несколько ступеней - уже не уникальный случай.
Например, вот порядок присвоения званий С.К. Шойгу:
1977 лейтенант запаса (после окончания военной кафедры Красноярского политехнического института).
1993 генерал-майор (26 апреля).
1995 генерал-лейтенант (5 мая).
1998 генерал-полковник (8 декабря).
2003 генерал армии (7 мая).

PS. это не в коем случае не критика, а пример того, что звание могут присвоить не по порядку, а сразу соответствующее занимаемой должности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 38 минут назад
Это замечательная история. Но её на фишках повторяю 1-2 раза в месяц. Сколько можно баянить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−14
родитель №2 59 минут назад
рот был рабочий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
Виктор Час назад
Героям - почёт и уважение. Но сколько же можно? Раз в неделю уж точно перепосты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roninsamuray 2 часа назад
"...Войну молодой офицер ....встретил на западной границе...Несмотря на офицерское звание, он стал обычным... бойцом" - вот не было тогда в Рабоче-Крестьянкой Красной Армии офицеров, были красные командиры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство
15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Эгоистичный жираф оставил голодными львов
Эгоистичный жираф оставил голодными львов
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#Прикол#кино#знаменитости#США#подборка#актеры
#интересно#фотографии#факты#страна#Приколы#позитив#Ynews#Жизнь#судьба
#Юмор#история#картинки#животные#Россия#сатира#Разное#фильм#роль
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом Иностранцы, удостоенные звания Героя СССР Иностранцы, удостоенные звания Героя СССР "Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова "Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания... Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой? Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой? Обманувшая Костлявую: история Анны, которая смогла улизнуть из объятий смерти Обманувшая Костлявую: история Анны, которая смогла улизнуть из объятий смерти

На что жалуетесь?

Вернуться