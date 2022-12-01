Почему комиссар из красной дивизии и автор романа о легендарном Чапаеве подружился с белым генералом и даже написал предисловие к его мемуарам

“Слащев — это имя, которое не мог никто из нас произносить без гнева, проклятий... Слащев — вешатель, Слащев — палач: этими черными штемпелями припечатала его имя история”.

Но затем тон меняется:

“Два года работы у нас, в Красной Армии, не прошли для него даром, а работа над изничтожением своего политического невежества только яснее развернула перед ним весь ужас его мрачной деятельности в борьбе с Советской властью”.

Мемуары он посчитал весьма полезными, она обнажала многочисленные проблемы и разногласия в белом лагере:

“Мы представить себе не можем какого-нибудь комбрига в Красной Армии, не понимающим, за что, во имя чего он борется. Это для нас просто немыслимое дело.

А вот “там”, оказывается, самые высокопоставленные руководители были политическими младенцами.

В то же время в области специальной они, разумеется, были большими мастерами. И провели против нас не одну талантливую операцию. И совершили, по-своему, немало подвигов, выявили немало самого доподлинного личного геройства, отваги и прочего.

Красная Армия имела перед собою не случайный сброд и не военный кисель, а организованного, стойкого, сильного, часто отважного и решительного, прекрасно обеспеченного врага, имеющего богатейший заморский тыл.

Предлагаемая книжка Слащёва, если распространить её по жалким остаткам врангелевских войск, несомненно, поможет тому, чтобы русская армия была не в Галлиполи или Болгарии, а самотеком перебиралась бы в Советскую Россию”.

С чем Слащев и справлялся - его мемуары действительно попали за границу. Сколько офицеров благодаря этому вернулось - неизвестно. Но наверняка такие были.