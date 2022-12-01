Почему комиссар из красной дивизии и автор романа о легендарном Чапаеве подружился с белым генералом и даже написал предисловие к его мемуарам

Комиссара звали Дмитрий Фурманов, а белого командира - Яков Слащев. Кстати, последний стал прообразом хлудова в булгаковской пьесе “Бег”. Они были по разные стороны фронта, но потом их дороги пересеклись.
Дмитрий Андреевич Фурманов был комиссаром 25 дивизии. Той самой, Чапаевской. По воспоминаниям сослуживцев, Василий Иванович своего комиссара уважал, но это не мешало ему приударить за его женой. Это и стало причиной раздора.
Хотя ссора была недолгой - вскоре легендарный комдив погиб и Фурманов забыл все обиды. Он прошел всю Гражданскую, а потом засел за написание романа о Чапаеве. Позже работал Высшем военно-редакционном совете (литературно-издательский отдел Политуправления Реввоенсовета) и в журнале “Военная наука и революция”.
В то время Фурманов и пересекся с еще одной известной личностью - Яковым Александровичем Слащевым.
В годы Гражданской войны тот был одним из самых талантливых генералов на белом юге. Прославился ещё на Первой мировой, а потом организовывал белые отряды на Северном Кавказе. В 1920 встал на пути РККА и удержал Крым. Из-за него военные действия затянулись ещё на год и погибло немало отважных бойцов из Красной армии.
После Гражданской Слащев сбежал в эмиграцию, но там разругался с Врангелем. И меньше, чем через год, вместе с женой и друзьями вернулся в Советскую Россию. Здесь он сразу попал под пристальное наблюдение спецслужб, но он и с ними смог договориться. Слащев писал для них характеристики на командиров белого движения, которые отдыхали в эмиграции, писал воззвания для уехавших офицеров и плотно занимался пропагандистской работой. Также вел занятия по тактике на курсах “Выстрел”.
А потом познакомился с Фурмановым и они стали неплохо общаться. А когда Слащев написал мемуары, автор романов о Чапаеве вызвался написать к ним предисловие. И оно начиналось вот так:
“Слащев — это имя, которое не мог никто из нас произносить без гнева, проклятий... Слащев — вешатель, Слащев — палач: этими черными штемпелями припечатала его имя история”.
Но затем тон меняется:
“Два года работы у нас, в Красной Армии, не прошли для него даром, а работа над изничтожением своего политического невежества только яснее развернула перед ним весь ужас его мрачной деятельности в борьбе с Советской властью”.
Мемуары он посчитал весьма полезными, она обнажала многочисленные проблемы и разногласия в белом лагере:
“Мы представить себе не можем какого-нибудь комбрига в Красной Армии, не понимающим, за что, во имя чего он борется. Это для нас просто немыслимое дело.
А вот “там”, оказывается, самые высокопоставленные руководители были политическими младенцами.
В то же время в области специальной они, разумеется, были большими мастерами. И провели против нас не одну талантливую операцию. И совершили, по-своему, немало подвигов, выявили немало самого доподлинного личного геройства, отваги и прочего.
Красная Армия имела перед собою не случайный сброд и не военный кисель, а организованного, стойкого, сильного, часто отважного и решительного, прекрасно обеспеченного врага, имеющего богатейший заморский тыл.
Предлагаемая книжка Слащёва, если распространить её по жалким остаткам врангелевских войск, несомненно, поможет тому, чтобы русская армия была не в Галлиполи или Болгарии, а самотеком перебиралась бы в Советскую Россию”.
С чем Слащев и справлялся - его мемуары действительно попали за границу. Сколько офицеров благодаря этому вернулось - неизвестно. Но наверняка такие были.
Но дружба и сотрудничество Фурманова со Слащевым продлилось недолго. В 1926-м из-за болезни Фурманова не стало. А в 1929 году Слащева застрелил человек, который его ненавидел еще со времен Гражданской войны.
Так и закончилась необычная дружба двух командиров.
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Позже, будучи преподавателем, он весьма подробно и едко разбирал ошибки известнейших красных командиров и раз за разом громил их на штабных играх. Рассказывали про случай, когда взбешенный Буденый на лекции стрелял в него из своего нагана, но не попал. Слащев спокойно выдержал расстрел, а после спокойно же заметил, что стреляет Буденый так же херово, как и управляет войсками.