Иностранцы, удостоенные звания Героя СССР

Высочайшей награды удостаивались исключительно граждане СССР.
Но были в истории случаи, когда звание присваивали представителям других, в том числе вражеских держав.
Старший лейтенант возглавлял 1-ю роту Чехословацкого пехотного батальона и сражался вместе с красноармейцами против нацистов. Во время боя 8 марта 1943 года был дважды ранен, но не покинул поле боя. После прорыва позиций бросился на вражеский танк с гранатой, был расстрелян очередью, но сам танк тоже подорвался, наехав на тело Отакара.
Как и Отакар, Хибнер был дважды ранен во время сражения у посёлка Ленино на востоке Белоруссии 29 октября 1943 года. Но поле боя не покинул. Звание было присвоено посмертно, поскольку его посчитали мёртвым. Но после выхода из госпиталя Хибнер вернулся в строй, прошёл всю войну и закончил её в звании подполковника.
Юная 18-летняя Анеля – единственная девушка-иностранка, удостоенная звания Героя СССР. Автоматчица служила в польской дивизии и во время боя под Ленино сопровождала автомобиль с ранеными и важной документацией. Спасая людей из горящей машины после атаки немецкого самолёта, погибла в огне.
Второй по числу побед французский ас: на счету Марселя 21 вражеский самолёт, уничтоженный во время Второй Мировой.
Как и Альбер, в составе воздушного полка «Нормандия-Неман» совершил более сотни боевых вылетов и сбил 15 вражеских самолётов.
Будучи убеждённым коммунистом, дезертировал из своей части и примкнул к партизанскому отряду на Смоленщине. Предоставил партизанам важную информацию о проблемах с техникой нацистов, многократно участвовал в диверсиях, переодеваясь немецким офицером. В 1944 году попал в засаду и был расстрелян.
Кастро было присвоено звание в 1963 году «в знак признания выдающихся заслуг в организации победоносной борьбы за свободу и независимость героического кубинского народа», а также за роль в «укреплении и развитии братской советско-кубинской дружбы».
Этот человек стал первым немцем в космосе. В 1978 году Йен принял участие в полёте, организованном советскими властями с целью привлечения к совместному выполнению миссий других стран. С Союзом сохранял крепкие хорошие отношения на протяжении всей жизни, представлял в столице немецкое космическое агентство DLR и Европейское космическое агентство.
А это первый индийский космонавт, совершивший первый полёт на «Союз Т-11» весной 1984 года. Во время сеанса связи Индира Ганди задала соотечественнику вопрос, как выглядит из космоса Индия. На что тот находчиво ответил строчкой из стихотворения: «Лучше всех в мире».
Это первый и единственный афганский космонавт, совершивший полёт в 1988 году. Стал последним иностранцем, удостоенным чести быть награждённым званием Героя СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Потеряю истинную веру,
Больно мне за наш СССР!
Отберите орден у Насеру
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя это брось! (с) В. С. Высоцкий
Глава СССР Хрущев вручает золотые звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина президенту Египта Гамалю Абделю Насеру (справа) и египетскому фельдмаршалу Абделю Хакиму Амеру.(слева)
Высоцкий по этому поводу выразил народное мнение :
Потеряю истинную веру
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя это брось!