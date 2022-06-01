Иностранцы, удостоенные звания Героя СССР

Как и Отакар, Хибнер был дважды ранен во время сражения у посёлка Ленино на востоке Белоруссии 29 октября 1943 года. Но поле боя не покинул. Звание было присвоено посмертно, поскольку его посчитали мёртвым. Но после выхода из госпиталя Хибнер вернулся в строй, прошёл всю войну и закончил её в звании подполковника.