Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Однако национальными, требующими развития на общероссийском уровне, они не будут.
Министерство спорта внесло во Всероссийский реестр видов спорта гонки воздушных беспилотных судов и лазерный бой (лазертаг). Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.
Помимо этого, ведомством признаны видами спорта брейкинг (брейк-данс), воздушная гимнастика и многоборье ГТО ("Готов к труду и обороне").
В Минспорте отметили, что перечисленные виды спорта не будут считаться национальными, военно-прикладными и видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
Вместе с тем, во Всероссийский реестр видов спорта, поддержкой которых займётся государство, включены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт. Последний представляет собой новый формат состязаний, в котором спортсмены соревнуются как в видеоиграх, так и в реальной жизни. К примеру, сначала участники соревнуются в гонке дронов на симуляторе, а после с сохранением счёта выходят на улицу и продолжают гонку уже на настоящих дронах. Существует также фиджитал-футбол, фитжитал-баскетбол и много других видов состязаний. Первый всероссийский турнир по фиджитал-спорту прошёл в 2022 году в Казани.
Источник:
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Теперь в минспорте толпа чиновников будут зарплаты и премии получать за развитие спорта, который запрещен )))