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Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Автор:
25 июля 2023 12:59
Сообщество : Спорт
Метки: Минспорта РФ   гонки дронов   лазертаг   многоборье   новые виды спорта   приказ   
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Однако национальными, требующими развития на общероссийском уровне, они не будут.

Министерство спорта внесло во Всероссийский реестр видов спорта гонки воздушных беспилотных судов и лазерный бой (лазертаг). Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.


Помимо этого, ведомством признаны видами спорта брейкинг (брейк-данс), воздушная гимнастика и многоборье ГТО ("Готов к труду и обороне").

В Минспорте отметили, что перечисленные виды спорта не будут считаться национальными, военно-прикладными и видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

Вместе с тем, во Всероссийский реестр видов спорта, поддержкой которых займётся государство, включены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт. Последний представляет собой новый формат состязаний, в котором спортсмены соревнуются как в видеоиграх, так и в реальной жизни. К примеру, сначала участники соревнуются в гонке дронов на симуляторе, а после с сохранением счёта выходят на улицу и продолжают гонку уже на настоящих дронах. Существует также фиджитал-футбол, фитжитал-баскетбол и много других видов состязаний. Первый всероссийский турнир по фиджитал-спорту прошёл в 2022 году в Казани.

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Метки: Минспорта РФ   гонки дронов   лазертаг   многоборье   новые виды спорта   приказ   
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6  комментариев
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3k
Константин 40 минут назад
ахах. А фсб запретило летать на дронах )))
Теперь в минспорте толпа чиновников будут зарплаты и премии получать за развитие спорта, который запрещен )))
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129
Алексей Давыдов 53 минуты назад
Так, ну в свете активного применения в СВО - с дронами в практическом плане все понятно! Но лазерный бой???)))
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1k
Николай 54 минуты назад
Норм. Пусть теперь развивают.
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1k
Igor Grishaev Час назад
Может, и домино пора признать?
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
круть!
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