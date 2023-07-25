Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

В Минспорте отметили, что перечисленные виды спорта не будут считаться национальными, военно-прикладными и видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.



Вместе с тем, во Всероссийский реестр видов спорта, поддержкой которых займётся государство, включены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт. Последний представляет собой новый формат состязаний, в котором спортсмены соревнуются как в видеоиграх, так и в реальной жизни. К примеру, сначала участники соревнуются в гонке дронов на симуляторе, а после с сохранением счёта выходят на улицу и продолжают гонку уже на настоящих дронах. Существует также фиджитал-футбол, фитжитал-баскетбол и много других видов состязаний. Первый всероссийский турнир по фиджитал-спорту прошёл в 2022 году в Казани.