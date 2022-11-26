Как «свои» погасили отважную Звёздочку, перед которой трепетали фашисты

Девушка рвалась на фронт. В военкомате ей отказали. Но Ратушная не сдалась: отучилась на курсах медсестер и отправилась на фронт. Вскоре попала в плен в ходе боя. Но в конце 1941 года бежала из концлагеря и несколько месяцев добиралась домой.

В Виннице Ратушная через знакомого по школе Игоря Войцеховского нашла выход на подпольное движение. Вступить в его ряды не было сложным: Лариса отлично чертила, и ей удалось научиться превосходно подделывать разные бланки, в том числе паспорта, удостоверения и печати. По ним многие люди избежали лишения свободы и даже смерти.

Работала Ратушная на свечном заводе. Отличные коммуникационные способности, умение располагать к себе и хорошее знание немецкого позволили ей бывать в лагере для советских военнопленных. С ее помощью удалось даже освободить несколько человек, примкнувших к партизанскому движению.

Отряды совершали успешные операции: уничтожали склады продовольственных запасов противника, ломали системы водоснабжения, даже ликвидировали немецких военных.