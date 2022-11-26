Как «свои» погасили отважную Звёздочку, перед которой трепетали фашисты

Партизанское движение внесло весомый вклад в общее дело – борьбы за свою страну, свободу и долгожданную победу. Множество подвигов, увы, осталось в безвестности. Как и имена героев, отдавших жизни при их совершении.
Но имя этой героини вписано в историю Победы. Ее звали Лариса Ратушная, которую родные ласково называли Лялей. А позывной для товарищей в отряде был Звездочка.
Лариса родилась в 1921 году в местечке Тывров Винницкой области. После получения аттестата девушка собралась поступать на механико-математический факультет Московского университета.
Девушка обожала читать, и ее любимой книгой был «Овод» Этель Лилиан Войнич. Погружаясь в историю героев, Ляля и подумать не могла, что что-то подобное произойдет и в ее жизни – настоящее, реальное и оттого еще более страшное.
Из письма Ларисы матери:
23 июня сдаю последний экзамен, и вольный казак на все лето. Встречайте меня 27-го...
Дорогая мамочка! Мне осталось сдать только физику, и я была бы дома. Но я комсомолка, и моё место на фронте. Стрелять из винтовки я умею, из пулемёта тоже. Если придется спускаться на парашюте – и это сумею. На фронте могу принести пользу, а доучиться ещё успею. Когда побьём Гитлера – доучусь.
Девушка рвалась на фронт. В военкомате ей отказали. Но Ратушная не сдалась: отучилась на курсах медсестер и отправилась на фронт. Вскоре попала в плен в ходе боя. Но в конце 1941 года бежала из концлагеря и несколько месяцев добиралась домой.
В Виннице Ратушная через знакомого по школе Игоря Войцеховского нашла выход на подпольное движение. Вступить в его ряды не было сложным: Лариса отлично чертила, и ей удалось научиться превосходно подделывать разные бланки, в том числе паспорта, удостоверения и печати. По ним многие люди избежали лишения свободы и даже смерти.
Работала Ратушная на свечном заводе. Отличные коммуникационные способности, умение располагать к себе и хорошее знание немецкого позволили ей бывать в лагере для советских военнопленных. С ее помощью удалось даже освободить несколько человек, примкнувших к партизанскому движению.
Отряды совершали успешные операции: уничтожали склады продовольственных запасов противника, ломали системы водоснабжения, даже ликвидировали немецких военных.
Ратушная попала в поле зрения гестаповцев. После многочисленных допросов и истязаний, в результате которых она не выдала никого из товарищей, девушку отправили в город Гнивань, где находился концлагерь.
Только год спустя за взятку чиновнику из местной администрации ее удалось освободить. Лариса снова влилась в подпольное движение и принимала активное участие в работе подпольной типографии, которая за время оккупации изготовила и распространила порядка 70 тыс. листовок с обращениями и сводками Советского информбюро.
Жизнь 23-летней Ляли оборвалась за пару дней до освобождения родного города. Звездочки не стало 18 марта 1944 года, ее лишил жизни предатель, внедренный в партизанское подполье. Так страшно и ужасно обидно: Лариса наводила ужас на нацистов, а убили ее «свои».
К 20-летию Победы Ларисе Степановне Ратушной было присвоено звание Героя СССР. Посмертно.
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какие нахер свои, дура тупая?