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Как «свои» погасили отважную Звёздочку, перед которой трепетали фашисты

Как «свои» погасили отважную Звёздочку, перед которой трепетали фашисты

Автор:
26 ноября 2022 18:55
Сообщество : Военное
Метки: Лариса Ратушная   война   герой ссср   деятельность   звание   оккупация   отряд   партизанка   подвиг   
2016
7

Партизанское движение внесло весомый вклад в общее дело – борьбы за свою страну, свободу и долгожданную победу. Множество подвигов, увы, осталось в безвестности. Как и имена героев, отдавших жизни при их совершении.

Но имя этой героини вписано в историю Победы. Ее звали Лариса Ратушная, которую родные ласково называли Лялей. А позывной для товарищей в отряде был Звездочка.

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Лариса родилась в 1921 году в местечке Тывров Винницкой области. После получения аттестата девушка собралась поступать на механико-математический факультет Московского университета.

Девушка обожала читать, и ее любимой книгой был «Овод» Этель Лилиан Войнич. Погружаясь в историю героев, Ляля и подумать не могла, что что-то подобное произойдет и в ее жизни – настоящее, реальное и оттого еще более страшное.

Из письма Ларисы матери:

23 июня сдаю последний экзамен, и вольный казак на все лето. Встречайте меня 27-го...

Дорогая мамочка! Мне осталось сдать только физику, и я была бы дома. Но я комсомолка, и моё место на фронте. Стрелять из винтовки я умею, из пулемёта тоже. Если придется спускаться на парашюте – и это сумею. На фронте могу принести пользу, а доучиться ещё успею. Когда побьём Гитлера – доучусь.

Девушка рвалась на фронт. В военкомате ей отказали. Но Ратушная не сдалась: отучилась на курсах медсестер и отправилась на фронт. Вскоре попала в плен в ходе боя. Но в конце 1941 года бежала из концлагеря и несколько месяцев добиралась домой.

В Виннице Ратушная через знакомого по школе Игоря Войцеховского нашла выход на подпольное движение. Вступить в его ряды не было сложным: Лариса отлично чертила, и ей удалось научиться превосходно подделывать разные бланки, в том числе паспорта, удостоверения и печати. По ним многие люди избежали лишения свободы и даже смерти.

Работала Ратушная на свечном заводе. Отличные коммуникационные способности, умение располагать к себе и хорошее знание немецкого позволили ей бывать в лагере для советских военнопленных. С ее помощью удалось даже освободить несколько человек, примкнувших к партизанскому движению.

Отряды совершали успешные операции: уничтожали склады продовольственных запасов противника, ломали системы водоснабжения, даже ликвидировали немецких военных.

Ратушная попала в поле зрения гестаповцев. После многочисленных допросов и истязаний, в результате которых она не выдала никого из товарищей, девушку отправили в город Гнивань, где находился концлагерь.

Только год спустя за взятку чиновнику из местной администрации ее удалось освободить. Лариса снова влилась в подпольное движение и принимала активное участие в работе подпольной типографии, которая за время оккупации изготовила и распространила порядка 70 тыс. листовок с обращениями и сводками Советского информбюро.

Жизнь 23-летней Ляли оборвалась за пару дней до освобождения родного города. Звездочки не стало 18 марта 1944 года, ее лишил жизни предатель, внедренный в партизанское подполье. Так страшно и ужасно обидно: Лариса наводила ужас на нацистов, а убили ее «свои».

К 20-летию Победы Ларисе Степановне Ратушной было присвоено звание Героя СССР. Посмертно.

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Метки: Лариса Ратушная   война   герой ссср   деятельность   звание   оккупация   отряд   партизанка   подвиг   
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4  комментария
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3k
Старичок 2 часа назад
"а убили ее «свои»."(с)
какие нахер свои, дура тупая?
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29k
Ashabad Полчаса назад
Идиотский и провокационный заголовок. Может хватит потихонечку попёрживать на Советскую власть?
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3k
Вовака 54 минуты назад
А убили ее не свои, а ХОХЛЫ.
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7k
schmubu Час назад
галатей - тупой говнопостер-копипастер.
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Galateya

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