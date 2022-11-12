Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры

Георгий Захаров – один из лучших советских лётчиков периода Великой Отечественной войны. А ведь он мог и не только не состояться, но даже и не выжить, если бы не находчивость и воля судьбы.

Страшное время детства Георгий Нефедович (род. в 1908 году) вспоминал неохотно. Ведь от голода погибла большая часть семьи. Сначала умерла бабушка, следом скончались родители. Старшая сестра Василиса варила бульон из полосок лошадиной кожи, который мальчик срезал с обивки двери, и кормила оставшихся сиротами детей.