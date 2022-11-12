Кулинарный «ад»: подборка фотографий, когда готовка превратилась в трагикомедию

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Приготовление блюд – это настоящее искусство, поэтому неудивительно, что далеко не у всех на это есть талант. Некоторые в попытке создать кулинарный шедевр умудряются и вовсе превратить всё в настоящую комедию или трагедию.
Но независимо от финала людям с их «шедеврами» из подборки лучше держаться от кухни подальше.
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Непонятно, как можно забыть о макаронах на неделю, но превратились они в сплошной шар плесени
Источник:
АНТИФИШКИ
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