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Победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022

Победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022

Автор:
22 июня 2022 12:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: конкурс   подборка   фотография   фотоконкурс   фотомир   человек   
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Жюри престижного конкурса Siena International Photo Awards (SIPA) назвало победителей 2022 года. В конкурсе приняли участие как профи, так и любители с разных уголков нашей планеты. Взгляните на самые запоминающиеся, по мнению жюри, снимки этого года.

На днях были объявлены победители престижного международного фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022. Из многих тысяч снимков, присланных фотографами со всего мира, жюри конкурса выбрало лучших из лучших в 17 категориях.


Снимок Андрэ Бото по праву стал главной фотографией года. Отображённая проблема тысячелетия как никогда актуальна в наши дни.



Категория «Еда и напитки»: Рыба, ты сможешь!

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Категория «Концептуальность»: Ласточка


Категория «Абстракция»: Материнство


Категория «Природа и ландшафт»: Таинственный сад


В конкурсе участвуют, как постановочные кадры с изрядной обработкой, так и репортажные фотографии.


Категория «Ню»: Смерть Марата


Категория «Свадьба»: Прибытие невесты


Категория «Архитектура»: Белая дверь


Категория «Животные/домашние питомцы»: Надежда


Категория «Портретная живопись»: Арам


Категория «Натюрморт»: Цветы и птица


Категория «Экспериментальный»: Как раз вовремя


Категория «Открытая тематика»: Грегори ушёл


Категория «Музыка»: Путь эрху


Категория «Мода»: Волшебница


Категория «Красота»: Крыло-сердце


Категория «Товар»: Колесо i-8

Источник:

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Метки: конкурс   подборка   фотография   фотоконкурс   фотомир   человек   
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