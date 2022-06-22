Победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022

На днях были объявлены победители престижного международного фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022. Из многих тысяч снимков, присланных фотографами со всего мира, жюри конкурса выбрало лучших из лучших в 17 категориях.

Снимок Андрэ Бото по праву стал главной фотографией года. Отображённая проблема тысячелетия как никогда актуальна в наши дни.

Категория «Еда и напитки»: Рыба, ты сможешь!