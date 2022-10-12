Это фиаско: подборка фотографий людей, везение которых закончилось в неподходящий момент

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Можно сколько угодно концентрироваться, чтобы избежать нелепых неприятностей, но, если им суждено случиться, они всё равно вас переиграют. Правда, обидно, когда это происходит даже в самых рядовых ситуациях.
Утешить себя в этот момент можно только одной мыслью: мы на этой планете явно не одни такие. По крайней мере, следующая подборка фотографий с резко закончившимся везением тому подтверждение.
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До заветной доставки груза не хватило всего лишь 50 метров. Вот как выглядит истинное невезение
Уж кому не повезло точно, так это тому, кто уронил спутник, починка которого обойдётся в 135 млн долларов
Что может быть хуже, чем обрушившийся на вашу машину дом? Обрушившийся на вашу машину ваш же дом
Источник:
АНТИФИШКИ
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