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Это фиаско: подборка фотографий людей, везение которых закончилось в неподходящий момент

Это фиаско: подборка фотографий людей, везение которых закончилось в неподходящий момент

Автор:
12 октября 2022 22:33
Сообщество : Юмор
Метки: Это фиаско   Юмор   невезение   нелепые ситуации   подборка   фото   фотографии   
2457
19

Можно сколько угодно концентрироваться, чтобы избежать нелепых неприятностей, но, если им суждено случиться, они всё равно вас переиграют. Правда, обидно, когда это происходит даже в самых рядовых ситуациях.

Утешить себя в этот момент можно только одной мыслью: мы на этой планете явно не одни такие. По крайней мере, следующая подборка фотографий с резко закончившимся везением тому подтверждение.

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Источник:

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Метки: Это фиаско   Юмор   невезение   нелепые ситуации   подборка   фото   фотографии   
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2  комментария
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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12k
Александр Полчаса назад
Когда видишь, что проходной КВНщик продолжает не смешно шутить.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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