Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты

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Подборка для тех, кто готов рисковать и не очень привередлив в еде. Всё от свиных голов до куриных лапок.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Готовится быстро, стоит не дорого...
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ЗАЧЕМ её покупать? В стране 404 навалом по "зелёнкам" валяется. БЕСПЛАТНО!!!
Мы живём в северной стране, где долгая зима.
Поэтому нужно выкладывать блюда из того, что можно выкопать из замороженной земли и воды.
Если вы сидите довольный в погребе с картошкой и соленьями - не факт, что вас не раскулачит продотряд.
Спираль истории никто не отменял.
"Не черствая корка, а крутон"
Улиток виноградных французы намастырились готовить, есть можно, но на вкус - дерьмо.
Но вот в Подмосковье появились гигантские слизни (вроде - испанские, но это не точно).
Берёте в руки - оставляют ожоги, содержат нейротоксин, заживает долго, кроме того переносят кучю инфекций.
При варке они практически полностью разлагаются, оставляя после себя слизистый бульон (ядовитый) и неопрятные ошмётки. Токсин при кипячении не разлагается.
Их даже почти все птицы не едят.
Единственный способ их приготовить - это пожарить в кляре в масле.
Окунаем в кляр (резиновые перчатки обязательно), потом, очень быстро - кидаем в сетчатый дуршлаг, и в кипящее масло буквально на одну минуту.
После этого - смело выбрасываем их в компостную яму, там они нормально перегниют.
(кушать не пробуем, помним, токсин сохранился).
PS Только так будем уверены, что эти твари точно мертвы и не принесут потомства.
Пицца изначально была блюдом "из того, что есть". Всякая фигня, типа по сортам, началась позже, когда макаронники решили эту тему коммерциализировать. А изначально это был ужин на скорую руку для семьи трактирщика из того, что осталось после работы.
вот именно .... считается... хотя таковым и не является.
------ в русской печке на пару ваще отлично получается. И разделывать не надо