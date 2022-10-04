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Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты

Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты

Автор:
04 октября 2022 19:28
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   антикризисные советы   выжить на сотку   кулинария   подборка   прикол   рецепты   
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Подборка для тех, кто готов рисковать и не очень привередлив в еде. Всё от свиных голов до куриных лапок.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   антикризисные советы   выжить на сотку   кулинария   подборка   прикол   рецепты   
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40  комментариев
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7k
Лаврентий 5 часов назад
Салат "Стоунхендж".
Готовится быстро, стоит не дорого...
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22k
weiter 44 минуты назад
А у нас что кризис? Сколько живу в этой стране, столько и помню, что у нас кризис. В другой помню застой.
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14k
Типа граф Час назад
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3k
Gusev 2 часа назад
Свиные пятачки подкопчённые, да с алкоголем - защита от исламизма.
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−13
imho 2 часа назад
А где черная икра из глаз селедки?
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22k
Валерий 2 часа назад
спасибо, с некоторых поблевал.
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1k
Vadim Balabanov 3 часа назад
"Наловить слизней!"
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−51
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Сайт вроде не хохлятский, а рецепты чисто для хохлов.
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552
Максим Макашев 3 часа назад
Сначала нужно купить голову
************************
ЗАЧЕМ её покупать? В стране 404 навалом по "зелёнкам" валяется. БЕСПЛАТНО!!!
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61k
doker 3 часа назад
Фигня все эти рецепты.

Мы живём в северной стране, где долгая зима.

Поэтому нужно выкладывать блюда из того, что можно выкопать из замороженной земли и воды.
Если вы сидите довольный в погребе с картошкой и соленьями - не факт, что вас не раскулачит продотряд.
Спираль истории никто не отменял.
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33k
Korolev 3 часа назад
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23k
pssst 3 часа назад
ща французы поголодают зиму-другую - и вся элита через десять лет будет за подобное хрючево большие деньги выкладывать. История повторяется.
"Не черствая корка, а крутон"
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3k
vasilykopkov 4 часа назад
Насчет слизней (кроме шуток).
Улиток виноградных французы намастырились готовить, есть можно, но на вкус - дерьмо.
Но вот в Подмосковье появились гигантские слизни (вроде - испанские, но это не точно).
Берёте в руки - оставляют ожоги, содержат нейротоксин, заживает долго, кроме того переносят кучю инфекций.
При варке они практически полностью разлагаются, оставляя после себя слизистый бульон (ядовитый) и неопрятные ошмётки. Токсин при кипячении не разлагается.
Их даже почти все птицы не едят.
Единственный способ их приготовить - это пожарить в кляре в масле.
Окунаем в кляр (резиновые перчатки обязательно), потом, очень быстро - кидаем в сетчатый дуршлаг, и в кипящее масло буквально на одну минуту.
После этого - смело выбрасываем их в компостную яму, там они нормально перегниют.
(кушать не пробуем, помним, токсин сохранился).
PS Только так будем уверены, что эти твари точно мертвы и не принесут потомства.
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2k
Anners 4 часа назад

Пицца изначально была блюдом "из того, что есть". Всякая фигня, типа по сортам, началась позже, когда макаронники решили эту тему коммерциализировать. А изначально это был ужин на скорую руку для семьи трактирщика из того, что осталось после работы.
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13k
Kristian 4 часа назад
Не дай бог так оголодать.
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358
adssaf afasffdsga 4 часа назад
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Мне помнится, что я где-то в ресторане в Европе видел слизней. Таки это было дороже нормального мяса!
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358
adssaf afasffdsga 4 часа назад
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Маринованный варёный картофель очень даже ничего в качестве закуски. И я сейчас не про алкоголь.
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358
adssaf afasffdsga 4 часа назад
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Учитывая то, что там весьма мало мяса, острые варианты - хоть с той же шрирачей - считаю более вкусными и целесообразными.
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4k
Бабай 5 часов назад
Виноградные улитки - эскарго, в европе считается деликатесом. Думаю, если слизня запихнуть в пустую раковину от виноградной улитки, залить чесночным маслом и красиво сервировать, то разницы никто не заметит.
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684
Александр Зотов 5 часов назад
Как приготовить свиную голову
------ в русской печке на пару ваще отлично получается. И разделывать не надо
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26k
Ваня 5 часов назад
эх, гулять - так по царски!!!

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