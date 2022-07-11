30 аппетитных фотографий еды от пользователей сети

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Мало что так объединяет людей, как любовь к еде, и это сообщество на Reddit с 4,3 миллиона подписчиков — тому доказательство. Здесь заядлые гурманы делятся вкуснейшими рецептами, дают друг другу советы, обсуждают блюда и, конечно же, хвастаются своими маленькими победами и настоящими кулинарными шедеврами, смотреть на которые одно удовольствие.
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2. "Дочка хотела на день рождения розовый торт с клубникой. Начинка - заварной крем и клубничный джем"
4. "Ничего особенного, но это приготовил мой лучший друг, чтобы я хоть что-то поел после нескольких дней в депрессии. Иногда все, что тебе нужно, это спагетти, чесночный хлеб и хороший друг"
5. "Я сделала себе торт на день рождения! Это шоколадный эспрессо-торт с шоколадным кремю, швейцарским эспрессо-безе, сливочным кремом и глазурью из темного шоколада!"
9. "Мой жених приготовил этот невероятный яблочный пирог в виде розы. Он такой же вкусный, каким кажется, и я просто должна была его показать"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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