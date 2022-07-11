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30 аппетитных фотографий еды от пользователей сети

30 аппетитных фотографий еды от пользователей сети

Автор:
11 июля 2022 23:39
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   вкусно   готовка   кулинария   фотографии еды   
368
31

Мало что так объединяет людей, как любовь к еде, и это сообщество на Reddit с 4,3 миллиона подписчиков — тому доказательство. Здесь заядлые гурманы делятся вкуснейшими рецептами, дают друг другу советы, обсуждают блюда и, конечно же, хвастаются своими маленькими победами и настоящими кулинарными шедеврами, смотреть на которые одно удовольствие.

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4. "Ничего особенного, но это приготовил мой лучший друг, чтобы я хоть что-то поел после нескольких дней в депрессии. Иногда все, что тебе нужно, это спагетти, чесночный хлеб и хороший друг"

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   вкусно   готовка   кулинария   фотографии еды   
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6  комментариев
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9k
kirpal 9 часов назад
Моё из соседней темы
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А.Берестенко 2 часа назад
"Японская булка со сливочным сыром" - невский пирог это!

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6k
newegg 8 часов назад
Всё хочу.


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25k
Ego sum qui sum 9 часов назад
в конце таких постов надо постить салфетки, слюни подтереть

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3k
Babangdida 9 часов назад
Чувак, тот чья жена закуску оформляла, у тебя незамужная свояченица не завалялась?
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951
Шурман 10 часов назад
Из всего поел бы только Тонкоцу а Гуляш я и так делаю . Пришлось идти читать рецепт Тонкоцу
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