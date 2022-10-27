Ожидание со вкусом: подборка необычных или очень практичных автобусных остановок со всего мира

В некоторых странах есть остановки, способные удивить неординарным дизайнерским решением или футуристическим видом. Уж там-то, вероятно, вы бы не испытывали дискомфорт от ожидания.

Например, Тайвань может похвастаться остановкой возле университета NCTU, во время нахождения на которой вы уж точно проведёте время с пользой. А всё потому, что её удачно внедрили в ландшафт, сделав двухуровневой. Пока одни внизу дожидаются нужный рейс, дабы не создавать столпотворение, остальные могут посидеть на широких лавках-ступенях или полежать на гамаках, используемых вместо окон над первым ярусом.