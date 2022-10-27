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Ожидание со вкусом: подборка необычных или очень практичных автобусных остановок со всего мира

Ожидание со вкусом: подборка необычных или очень практичных автобусных остановок со всего мира

Автор:
27 октября 2022 00:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: автобусные остановки   креатив   остановки   подборка   страны мира   фотомир   
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Сегодня автобусные остановки настолько привычны для нас, что мы обращаем внимание на них только тогда, когда нужно попасть какой-нибудь рейс. И это неудивительно, ведь часто они просто однотипны или полуразвалившиеся (никак не защищающие от непогоды), из-за чего ожидание транспорта сродни мучению. Но бывают и исключения…

В некоторых странах есть остановки, способные удивить неординарным дизайнерским решением или футуристическим видом. Уж там-то, вероятно, вы бы не испытывали дискомфорт от ожидания.


Например, Тайвань может похвастаться остановкой возле университета NCTU, во время нахождения на которой вы уж точно проведёте время с пользой. А всё потому, что её удачно внедрили в ландшафт, сделав двухуровневой. Пока одни внизу дожидаются нужный рейс, дабы не создавать столпотворение, остальные могут посидеть на широких лавках-ступенях или полежать на гамаках, используемых вместо окон над первым ярусом.

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При этом внизу не будет жарко, ведь остановку обеспечивает прохладой ковёр из живой растительности.

А в Испании можно найти нечто, похожее на бетонную изогнутую ленту. По крайней мере, именно это напоминает остановка в Касар-де-Касересе, созданная архитектором Хусто Гарсией. Внимание она уж точно способна привлечь, раз довольно быстро стала местной достопримечательностью.

Японский Нагасаки может похвастаться целым набором милых остановок в виде фруктов, овощей и ягод, появившихся ещё в 1990 году. Примечательно, что за более чем 30-летний период они ни разу не были заменены или разбиты.  Достойный пример для подражания, ведь у нас этот «огород» долго бы не просуществовал.

Швеция – далеко не самая тёплая страна, ведь морозы там могут достигать минус 30 градусов, а порывы ветра и вовсе могут сбить с ног. Так что неудивительно, что администрация города Умео решила построить такую остановку, чтобы ждущим автобус не нужно было вытаскивать нос из укрытия.

А вот узнать, когда приближается нужный вам автобус, позволит соответствующий звуковой сигнал, который будет срабатывать после включения извещающих датчиков. Если слышится звук разбитого стекла, значит, транспорт едет в сторону стекольного завода. А вот слышащиеся голоса извещают об отправке автобуса в центр города.

Да и прятаться от дождя помогут специальные мобильные капсулы, которые можно настроить под лучший для себя обзор. Правда, внутри неё придётся постоять.


Рекордсменом по числу пусть и не всегда практичных, но уж точно интригующих остановок является Австрия. Например, там можно обнаружить вот такой объект, состоящий из металлических труб и винтовой лестницы в никуда. От непогоды она, конечно, не защитит, но внимание привлечёт точно.


Но на этом перечень странных, но привлекающих внимание австрийских остановок точно не заканчивается.

А какая остановка кажется вам наиболее интересное?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобусные остановки   креатив   остановки   подборка   страны мира   фотомир   
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1  комментарий
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Bill 49 минут назад
"..ведь у нас этот «огород» долго бы не просуществовал"
Пусть автор хотя бы намекнет где живет.
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Антибиотик
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