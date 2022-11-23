Подводная лодка для миллиардеров

Подводная лодка имеет около 900 литров внутреннего пространства на одного взрослого и может иметь различные конфигурации сидений. По обе стороны от пилота доступны три полноразмерных сиденья для взрослых, а у пилота есть фиксированное сиденье в центре. В качестве альтернативы сиденья можно переставить так, чтобы в них могли разместиться один пилот, шесть взрослых и двое детей, всего девять пассажиров. Лодка имеет огромное смотровое окно в форме яйца и вращающиеся сиденья, так что все на борту могут получить прекрасный обзор.