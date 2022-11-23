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Подводная лодка для миллиардеров

Подводная лодка для миллиардеров

Автор:
23 ноября 2022 12:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Большая прогулка   Подводная лодка   новости   развлечения под водой   стань капитаном немо   техника для жизни   техника для миллионеров   
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Роскошные яхты надоели - супербогачам пора обновить свой парк водных аппаратов! Ультрароскошная подводная лодка сможет опустить трех пассажиров на глубину свыше 300 метров под уровнем моря и двигаться под водой на скорости до 20 километров в час.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Большая прогулка   Подводная лодка   новости   развлечения под водой   стань капитаном немо   техника для жизни   техника для миллионеров   
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6  комментариев
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4k
Rubiroid_47 38 минут назад
Простите, а комплектация для нищих предусмотрена?
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3k
vasilykopkov 16 минут назад
Судя по картинкам и ролику, подлодка существует пока только в проектах и в виде макета.
Ну и характеристики зашкаливают, цитата: "подводная лодка длиной 5,3 метра и высотой 22 метра"
То есть она длиной 5м, а высотой с 7-ми этажный дом.
Крайне интересная компоновка...
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Bill 21 минуту назад
"одна модель уже продана первому владельцу". Ну, теперь стало понятно кто СП-2 взорвал.
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