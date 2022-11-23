Подводная лодка для миллиардеров

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Роскошные яхты надоели - супербогачам пора обновить свой парк водных аппаратов! Ультрароскошная подводная лодка сможет опустить трех пассажиров на глубину свыше 300 метров под уровнем моря и двигаться под водой на скорости до 20 километров в час.
На рынке появилось подводное судно Super Sub, способное одновременно перевозить трех пассажиров, погружаться под воду на глубину 300 метров и двигаться под водой со скоростью до 10 узлов (18,5 км/ч).
Электрическая подводная лодка в форме пули предназначена для экотуристов, желающих поплавать под водой с черепахами, акулами и другими морскими обитателями. Ее дизайн был представлен голландской компанией U-Boat Worx. По словам создателей, подводная лодка имеет такую же эффективную аэродинамику, как и электромобиль.
«Мы очень рады этой разработке, — сказал генеральный директор U-Boat Worx Берт Хаутман. - Мы тщательно отлаживали ее, и теперь у нас есть максимально динамичный подводный аппарат, которым мы очень довольны. Мы уверены, что наших клиентов он тоже порадует».
Super Sub с четырьмя мощными двигателями мощностью 60 кВт впервые был представлен миру в 2021 году. Менеджер по маркетингу U-Boat Worx Рой Хейдра сообщил, что цены на судно начинаются с 5,8 млн долларов за базовую модель. «Сама модель предназначена как для частных владельцев, так и для коммерческих предприятий, — утверждает Хейдра. - Не удивлюсь, если в ближайшем будущем на элитном курорте будет работать Super Sub».
Система жизнеобеспечения Super Sub обеспечивает кислородом не менее 96 часов, однако пассажиры не увидят таинственных существ со дна океана, потому что она рассчитана только на глубины чуть менее 300 метров. Это область океана, известная как мезопелагическая или сумеречная зона. Это последний слой, куда проникают солнечные лучи, его обитателями являются кальмары, рыбы-мечи и биолюминесцентные рыбы, а также медузы, акулы и дельфины, которые ночью поднимаются на мелководье, чтобы покормиться.
Компания назвала Super Sub «очень быстрой и маневренной конструкцией, обеспечивающей динамичное погружение и способной справляться с сильными течениями».
Super Sub с длинным хвостом и кабиной в форме пузыря весит около 9 тонн и с комфортом вмещает двух пассажиров и пилота. Дизайнеры инновационного судна говорят, что оно может совершать крутые 30-градусные подъемы и погружения, сохраняя при этом 360-градусный обзор для тех, кто находится на борту.
Весной следующего года Super Sub должен пройти ходовые испытания, но одна модель уже продана первому владельцу. Сколько он заплатил за это, а также сколько U-Boat Worx потратила на проектирование и строительство судна, неизвестно.
Новая ультра-роскошная подводная лодка длиной 5,3 метра и высотой 22 метра, по мнению разработчиков, просторнее и быстрее других подводных аппаратов аналогичного класса. Super Sub имеет сверхлегкие литий-ионные батареи и силовую установку мощностью 62 кВт, способную работать под водой до восьми часов без подзарядки.
Подводная лодка имеет около 900 литров внутреннего пространства на одного взрослого и может иметь различные конфигурации сидений. По обе стороны от пилота доступны три полноразмерных сиденья для взрослых, а у пилота есть фиксированное сиденье в центре. В качестве альтернативы сиденья можно переставить так, чтобы в них могли разместиться один пилот, шесть взрослых и двое детей, всего девять пассажиров. Лодка имеет огромное смотровое окно в форме яйца и вращающиеся сиденья, так что все на борту могут получить прекрасный обзор.
U-Boat Worx пока не объявляет цену за место на борту, цену за всю подводную лодку или дополнительную информацию о том, как потенциальные клиенты могут забронировать судно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Большая прогулка Подводная лодка новости развлечения под водой стань капитаном немо техника для жизни техника для миллионеров
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Ну и характеристики зашкаливают, цитата: "подводная лодка длиной 5,3 метра и высотой 22 метра"
То есть она длиной 5м, а высотой с 7-ми этажный дом.
Крайне интересная компоновка...