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Филиппинские студенты сдают экзамены в «анти-списывательных шлемах»

Филиппинские студенты сдают экзамены в «анти-списывательных шлемах»

Автор:
25 октября 2022 18:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   новости   смешные новости   списывание   студенты   филиппины   экзамены   
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Колледж в городе Легаспи ввел новое правило против списывания — во время контрольных работ ученики должны надевать головные уборы, которые помешают им заглядывать в чужие тетради. При этом учащимся предоставили полную свободу в выборе этих самых «анти-списывательных шлемов», и теперь студенты отрываются на всю катушку.

Профессор Мандане-Ортис, которая разрешила своим ученикам вволю оторваться с выбором головных уборов, опубликовала фотографии своего класса в Инженерном колледже Университета Бикол, и они моментально завирусились в интернете.

Мандане-Ортис рассказала BBC, что искала «забавный способ» убедиться, что в классе никто не будет списывать, добавив, что ее метод оказался «действительно эффективным».

В третью неделю октября студенты сдавали промежуточные экзамены — тогда-то они и продемонстрировали свои изобретения против списывания.

На фотографиях студенты сидят над своими экзаменационными работами в десятках уникальных самодельных головных уборов. На ком-то видны мотоциклетные шлемы с опущенными забралами, а у кого-то к голове примотаны коробки из-под яиц. Несколько студентов надели хэллоуинские маски, в том числе маску из «Крика», маску чумного доктора и маску из сериала Netflix «Бумажный дом».

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Мандане-Ортис сказала, что изначально посоветовала студентам сделать что-то «простое». Она рассказала BBC, что ее вдохновил метод, который она видела в Таиланде. В 2013 году фотография, на которой студенты сдают экзамены в Бангкоке с листами бумаги, прикрепленными по обеим сторонам головы.

Профессор сказала, что ее студенты-инженеры сразу подхватили идею, создав множество разнообразных головных уборов. В некоторых случаях, по ее словам, они собирали «шлемы» за считанные минуты из первого попавшегося мусора.

Пост Мандане-Ортис в Facebook* стал вирусными и, как сообщается, вдохновил другие школы на Филиппинах повторить необычную идею.

Профессор заявила, что в этом году ее ученики показали лучшие результаты на экзаменах, и что никто из них не списывал.

«Я очень люблю своих студентов и горжусь ими, — сказала она в интервью The Strait Times, — потому что их промежуточные экзамены по инженерному делу бывают напряженными и стрессовыми, но им удалось добавить немного цвета и веселья».

«Большое вам спасибо, студенты. Я вами горжусь, — добавила она.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   новости   смешные новости   списывание   студенты   филиппины   экзамены   
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3  комментария
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yahaomsk 12 часов назад
ну еще бы не сдали экзамен...внутри шлема все шпоры- забрало опустил, и вуаля
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