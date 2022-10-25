Филиппинские студенты сдают экзамены в «анти-списывательных шлемах»

Колледж в городе Легаспи ввел новое правило против списывания — во время контрольных работ ученики должны надевать головные уборы, которые помешают им заглядывать в чужие тетради. При этом учащимся предоставили полную свободу в выборе этих самых «анти-списывательных шлемов», и теперь студенты отрываются на всю катушку.
Профессор Мандане-Ортис, которая разрешила своим ученикам вволю оторваться с выбором головных уборов, опубликовала фотографии своего класса в Инженерном колледже Университета Бикол, и они моментально завирусились в интернете.
Мандане-Ортис рассказала BBC, что искала «забавный способ» убедиться, что в классе никто не будет списывать, добавив, что ее метод оказался «действительно эффективным».
В третью неделю октября студенты сдавали промежуточные экзамены — тогда-то они и продемонстрировали свои изобретения против списывания.
На фотографиях студенты сидят над своими экзаменационными работами в десятках уникальных самодельных головных уборов. На ком-то видны мотоциклетные шлемы с опущенными забралами, а у кого-то к голове примотаны коробки из-под яиц. Несколько студентов надели хэллоуинские маски, в том числе маску из «Крика», маску чумного доктора и маску из сериала Netflix «Бумажный дом».
Мандане-Ортис сказала, что изначально посоветовала студентам сделать что-то «простое». Она рассказала BBC, что ее вдохновил метод, который она видела в Таиланде. В 2013 году фотография, на которой студенты сдают экзамены в Бангкоке с листами бумаги, прикрепленными по обеим сторонам головы.
Профессор сказала, что ее студенты-инженеры сразу подхватили идею, создав множество разнообразных головных уборов. В некоторых случаях, по ее словам, они собирали «шлемы» за считанные минуты из первого попавшегося мусора.
Пост Мандане-Ортис в Facebook* стал вирусными и, как сообщается, вдохновил другие школы на Филиппинах повторить необычную идею.
Профессор заявила, что в этом году ее ученики показали лучшие результаты на экзаменах, и что никто из них не списывал.
«Я очень люблю своих студентов и горжусь ими, — сказала она в интервью The Strait Times, — потому что их промежуточные экзамены по инженерному делу бывают напряженными и стрессовыми, но им удалось добавить немного цвета и веселья».
«Большое вам спасибо, студенты. Я вами горжусь, — добавила она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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