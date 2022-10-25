Филиппинские студенты сдают экзамены в «анти-списывательных шлемах»

Профессор Мандане-Ортис, которая разрешила своим ученикам вволю оторваться с выбором головных уборов, опубликовала фотографии своего класса в Инженерном колледже Университета Бикол, и они моментально завирусились в интернете.

Мандане-Ортис рассказала BBC, что искала «забавный способ» убедиться, что в классе никто не будет списывать, добавив, что ее метод оказался «действительно эффективным».

В третью неделю октября студенты сдавали промежуточные экзамены — тогда-то они и продемонстрировали свои изобретения против списывания.

На фотографиях студенты сидят над своими экзаменационными работами в десятках уникальных самодельных головных уборов. На ком-то видны мотоциклетные шлемы с опущенными забралами, а у кого-то к голове примотаны коробки из-под яиц. Несколько студентов надели хэллоуинские маски, в том числе маску из «Крика», маску чумного доктора и маску из сериала Netflix «Бумажный дом».