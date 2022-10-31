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Восстанавливая разрушенный памятник архитектуры, археологи нашли древние резные рельефы

Восстанавливая разрушенный памятник архитектуры, археологи нашли древние резные рельефы

Автор:
31 октября 2022 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ассирия   археология   барельефы   ворота Машки   ирак   новости   реконструкция   
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Восстанавливая разрушенные религиозными фанатиками ворота Машки, расположенные в районе современного Мосула, иракские археологи обнаружили ассирийские барельефы возрастом 2700 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Ассирия   археология   барельефы   ворота Машки   ирак   новости   реконструкция   
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