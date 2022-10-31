Восстанавливая разрушенный памятник архитектуры, археологи нашли древние резные рельефы

В 2016 году исламские фанатики в Ираке совершили очередное преступление против исторического наследия человечества. Фанатики, известные своей ненавистью к доисламским постройкам, разрушили археологические памятники - ворота Машки и Адад. Эти ворота были частью крепостной стены Ниневии, древнего города на территории современного Ирака, расположенного недалеко от города Мосул. Постройки VII в. до н.э. были перестроены в ХХ веке, но многие древние элементы ворот все еще оставались в сохранности. Государственный совет по древностям и наследию Ирака объявил, что недавно в ходе реставрационных работ были обнаружены семь из этих элементов — древние каменные плиты с замысловатым орнаментом.