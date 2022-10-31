Восстанавливая разрушенный памятник архитектуры, археологи нашли древние резные рельефы

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Восстанавливая разрушенные религиозными фанатиками ворота Машки, расположенные в районе современного Мосула, иракские археологи обнаружили ассирийские барельефы возрастом 2700 лет.
В 2016 году исламские фанатики в Ираке совершили очередное преступление против исторического наследия человечества. Фанатики, известные своей ненавистью к доисламским постройкам, разрушили археологические памятники - ворота Машки и Адад. Эти ворота были частью крепостной стены Ниневии, древнего города на территории современного Ирака, расположенного недалеко от города Мосул. Постройки VII в. до н.э. были перестроены в ХХ веке, но многие древние элементы ворот все еще оставались в сохранности. Государственный совет по древностям и наследию Ирака объявил, что недавно в ходе реставрационных работ были обнаружены семь из этих элементов — древние каменные плиты с замысловатым орнаментом.
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Древняя Ниневия, расположенная на окраине современного Мосула, была древним торговым и религиозным центром на реке Тигр. Город служил столицей могущественной Ассирийской империи, имевшей письменность и сложное государственное устройство, на пике своего могущества владычествовавшей над подавляющим большинством государств региона. Город был окружен стеной с 15 воротами, в тчисле которых были и ворота Машки, также носившие имя «Ворота Водопоев». Ворота считались знаковой частью пейзажа Мосула, особенно после их реставрации в ХХ веке. Увы, боевики с помощью бульдозеров разрушили большую часть этого внушающего благоговейный трепет сооружения.
Реставрационные проекты начались после повторного захвата этого района иракским правительством. Американские и иракские археологи совместными усилиями обнаружили восемь мраморных плит, украшавших древние ворота и сохранившихся с небольшими повреждениями. Плиты датируются правлением царя Сеннахирима с 705 по 681 гг. до н.э. Вероятно, они украшали императорский дворец в городских стенах, прежде чем их переместили для украшения ворот во время расцвета следующего правителя. При укреплении барельефов на воротах они были частично закопаны, благодаря чему их подземные части сохранились, в то время как открытые резные фигуры выветрились. На сохранившихся барельефах изображены классические мотивы ассирийского искусства: лучники, виноградные лозы и пальмы.
«Мы все были поражены и практически потеряли дар речи. Это было похоже на сон, — рассказал археолог из Пенсильванского университета Майкл Данти, участвующий в Программе стабилизации наследия Ирака. - Никто не надеялся и даже не думал, что мы найдем барельефы Сеннахирима в городских воротах». Она добавила: «Доступ к культурному наследию — это право человека, а террористы хотят навсегда разорвать эти связи в рамках своей кампании культурной чистки и геноцида». По словам экспертов, ворота Машки после реставрации станут образовательным центром, где можно будет узнать об историческом городе Ниневии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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