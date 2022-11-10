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Загадочный «Вестфорд»: зачем американцам вздумалось выпустить на орбиту нашей планеты миллионы игл?

Загадочный «Вестфорд»: зачем американцам вздумалось выпустить на орбиту нашей планеты миллионы игл?

Автор:
10 ноября 2022 15:09
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   США   игла   исследование   космос   проволока   проект Вестфорд   связь   
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Сейчас об этом проекте мало кто вспоминает. И неудивительно, ведь в 60-х он подвергся жёсткой критике со стороны мировой общественности.

Причем и сами американцы не лучились восторгом из-за того, что власти приняли решение отправить в космос облако иголок численностью 480 миллионов. И все на благо национальной безопасности. Или опасности?

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Вторая половина прошлого века проходила в условиях жесткой борьбы за военное преимущество, которую вели два глобальных блока. И вероятность ядерной атаки вызывала в Штатах массовую истерию.

С учетом этого крайне важно было обеспечить связь между военными базами, дислоцирующимися в разных частях планеты. Спутниковая связь была еще в разработке, а основным средством передачи данных были радиоволны через ионосферу либо старые добрые кабели.

Но кабель – штука не вечная. Может порваться в самый неподходящий момент. А ионосфера зависима от солнечной активности. Коммунисты ведь те еще злыдни. Могли улучить самый неподходящий момент и нанести удар.

Что делать? Как вариант, создать запасную ионосферу искусственным путем. Для этого и потребовались в огромном количестве дипольные отражатели из меди.

Фактически каждый из них имел вид проволочки-микроантенны длиной чуть больше полутора сантиметров. Если отправить огромное количество таких антеннок на орбиту, то они сформируют кольцо по типу сатурновского. Оно улучшит радиоволны и позволит военным без проблем связываться друг с другом.

Тестовый сеанс связи между Калифорнией и Линкольном оказался успешным. Проект «Вестфорд» работал. Вот только НАТО почему-то не захотело оценить креатив и усердие американцев. Сложно было не увидеть огромное облако. В прессе начались публикации, а в обществе – обсуждения.

Если препятствия чинились Союзу, то проблемы с изучением космоса возникли у всех. При этом, что забавно, бесперебойную связь могли обеспечить себе тоже все желающие.

Но пока на Земле кипели возмущения, облако довольно быстро стало саморазрушаться. Гравитация, солнечный ветер и торможение об атмосферу планеты делали свое дело. Иглы опадали, как хвоя с новогодней елки в марте. Чтобы обеспечить стабильную плотность кольца, требовалось как минимум раз в два месяца проводить обновление. А это было баснословно дорого.

Спутниковая связь показала себя более перспективной. И в том же 1963 году проект был официально закрыт. Расчеты НАСА показали, что основная часть антенн упала на Землю в течение следующего десятилетия. Но некоторые остались на орбите, пополнив ряды космического мусора и став вечными пленницами бесконечности.

Проект в результате провалился. Но наработки оказались полезными для последующего вывода на среднюю орбиту других – уже действительно полезных объектов, в частности, большого числа спутников.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   США   игла   исследование   космос   проволока   проект Вестфорд   связь   
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9  комментариев
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791
Максим Макашев Час назад
Если отправить огромное количество таких антеннок на орбиту, то они сформируют кольцо по типу сатурновского. Оно улучшит радиоволны и ...
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Простите, ЧТО улучшит? Радиоволны?
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5k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
Что не придумают , то гадость для всех .
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26k
SerGProS 14 минут назад
Дипольные лепестки фольги или такие вот волосинки как раз работают в РЭБ(Радиоэлектронной борьбе)..На счет проекта, когда эти самые волосинки стали опадать обнаружилось интересное явление - изменение погоды.Остатки диполей высыпали над Вьетнамом спровоцировав невиданные ранее по продолжительности муссонные дожди.

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3k
Трям Час назад
Пендосы за все свое существование только и делают, что гадят всему миру!
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Gatsby

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