Загадочный «Вестфорд»: зачем американцам вздумалось выпустить на орбиту нашей планеты миллионы игл?

Вторая половина прошлого века проходила в условиях жесткой борьбы за военное преимущество, которую вели два глобальных блока. И вероятность ядерной атаки вызывала в Штатах массовую истерию.

С учетом этого крайне важно было обеспечить связь между военными базами, дислоцирующимися в разных частях планеты. Спутниковая связь была еще в разработке, а основным средством передачи данных были радиоволны через ионосферу либо старые добрые кабели.

Но кабель – штука не вечная. Может порваться в самый неподходящий момент. А ионосфера зависима от солнечной активности. Коммунисты ведь те еще злыдни. Могли улучить самый неподходящий момент и нанести удар.

Что делать? Как вариант, создать запасную ионосферу искусственным путем. Для этого и потребовались в огромном количестве дипольные отражатели из меди.