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Юрий Сенкевич: главный путешественник СССР, врач и человек, который успел прожить несколько жизней

Юрий Сенкевич: главный путешественник СССР, врач и человек, который успел прожить несколько жизней

Автор:
23 ноября 2022 02:48
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Тур Хейердал   Юрий Сенкевич   антарктида   ведущий   испытания   клуб кинопутешественников   кон-тики   космос   телевидение   
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По словам Михаила Жванецкого, советский народ смотрел на мир глазами Сенкевича. И правда, он спускался в пещеры, штурмовал горные вершины, пересекал океаны. И делал это с улыбкой и неизменным оптимизмом.

Юрий родился 4 марта 1937 года в городе Баян-Тумен, в Монгольской Народной Республике. Его родители работали там в местной больнице. Отец - врач, а мама была медсестрой. В конце 1930-х семья перебралась в Ленинград.

После начала войны, Сенкевич-старший отправился на фронт военным врачом, а мать с ребенком осталась в Ленинграде. Вскоре город оказался в блокаде и Юрий на всю жизнь запомнил запах бомбоубежища и звук сирены.

В 1942 году отец Сенкевича уже служил начальником фронтового медсанбата чудом сумел прорваться в город - в грузовик, в котором он ехал, попал снаряд и тот ушел под лед. Сенкевич был единственным, кто успел выпрыгнуть. После этого он  вывез семью по Ладоге и отправил в Кировскую область.

Там женщина устроилась в детский сад, туда же пристроила маленького Юрия. Так они и прожили какое-то время. А в 1944 году наши воины сняли блокаду с Ленинграда и мама с сыном смогли вернуться домой. По дороге в Ленинград, они встретили женщину, которая потеряла в войну всю свою семью, и мама Юрия предложила ей пожить с ними. Такое тогда было время. Эта женщина оказалась из интеллигенции - и всерьез занялась воспитанием Юрия: читала с ним книги, водила по памятным местам Ленинграда, обучала английскому. Последнее потом очень ему пригодилось.

Через год она уехала, а в 1946-м вернулся отец и стал служить в военно-медицинской академии. Семья получила новую квартиру, Юрий отправился в школу и жизнь стала постепенно налаживаться. Он был довольно непоседливым ребенком, но учился хорошо. Особенно любил литературу, её преподавала заслуженный учитель РСФСР Александра Ивановна Литвинчева, мама братьев Стругацких. Любимой книгой Юрия стала “Кон-Тики” - о путешествии по Тихому океану от Перу до островов Туамоту.

Вопрос о выборе профессии даже не стоял - Юрий с детства знал, что станет медиком. Его отец служил в военно-медицинской академии имени Кирова, туда он и поступил. В 1960 году, на последнем курсе, Сенкевич познакомился с артисткой ансамбля “Березка”, Ириной Помчаловой. Вскоре они поженились и родилась дочь Даша. К сожалению, брак вскоре распался.

В 1963 году Юрия направили на работу в Институт медико-биологических проблем. Спустя год включили в программу подготовки для полетов в космос - Сергей Королев тогда решил, что на борту должен находиться хотя бы один врач. Сенкевич участвовал во множестве предполетных экспериментов, включая месяц, когда он пролежал на кровати головой вниз - сложно такое представить, но он выдержал. Потом сам готовил подопытных к полетам - это были собаки Ветерок и Уголек, их отправили в космос в марте 1966 года на биоспутнике “Космос 110” и спустя 22 дня они успешно приземлились на Землю. Но сам на орбиту так и не попал - тогда Синкевич решил переключиться на путешествия.

Вскоре он уехал в Антарктиду, на станцию “Восток”. Летом там минус 40, зимой температура опускается до 80 градусов, так что от космоса отличается не сильно. Сенкевич чувствовал там себя как дома: то же небольшое замкнутое пространство, мало кислорода, изоляция от внешнего мира. Юрий быстро нашел общий язык с коллегами по станции и, по его воспоминаниям, они частенько распивали спирт, припасенный для медицинских целей.

А в 1969 году в его жизни случился главный поворот - Тур Хейердал решил пересечь Атлантику и стал набирать интернациональную команду. Он обратился и к представителям СССР: будущий участник должен был быть врачом, знать английский и обладать чувством юмора. И выбор пал на Сенкевича.

25 мая 1969 года команда стартовала из марокканского порта Софи. Свою лодку они назвали Ра-I. Это было эпохальное путешествие, которое не задалось с самого начала. Из-за недочетов в конструкции, судно стало буквально разваливаться по пути и больше двух месяцев путешественники плыли в полузатопленной лодке. Потом их подобрала американская яхта. Главной цели они не достигли, но все равно вернулись героями.

На следующий год Хейердал вновь собрал прежнюю команду и в этот раз они уже сумели пересечь Атлантику и достичь острова Барбадос в Вест-Индии. Естественно, Сенкевич был на борту.

Когда он вернулся домой, ему предложили поучаствовать в съемках программы “Клуб кинопутешественников”. Тогда он был гостем, но произвел такой фурор своим рассказом, что его решили сделать ведущим. В то время он и представить не мог, что станет одним из главных телеведущих страны и будет собирать у экранов миллионы зрителей. Позже за эту передачу Сенкевич получил премию “Тэфи” и вошел в книгу рекордов Гиннесса.

Так его жизнь сделал новый поворот: Юрий путешествовал, снимал и открывал советским людям всю нашу необъятную планету. Попутно женился во второй раз, этот брак с Ксенией Михайловой был гармоничным и счастливым. Долгие годы он провел занимаясь любимым делом и общаясь с замечательными людьми.

А в 2002 году у его старого друга Хейердала обнаружили опухоль мозга. Примерно в тоже время у Сенкевича случился инфаркт. Вскоре норвежский путешественник скончался. Юрий пережил его на пять месяцев и умер на рабочем месте в Останкино 25 сентября 2003 года.

За свои 66 лет он успел объездить всю планету, пересечь океан и стать легендой отечественного телевидения.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Тур Хейердал   Юрий Сенкевич   антарктида   ведущий   испытания   клуб кинопутешественников   кон-тики   космос   телевидение   
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1  комментарий
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Сталкер 56 минут назад
Смотреть мир глазами Сенкевича было гораздо приятней, душевней, информативней и интересней, чем зенками того же паскудного упоротыша димы комарова.
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