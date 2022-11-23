Юрий Сенкевич: главный путешественник СССР, врач и человек, который успел прожить несколько жизней

В 1942 году отец Сенкевича уже служил начальником фронтового медсанбата чудом сумел прорваться в город - в грузовик, в котором он ехал, попал снаряд и тот ушел под лед. Сенкевич был единственным, кто успел выпрыгнуть. После этого он вывез семью по Ладоге и отправил в Кировскую область.

Там женщина устроилась в детский сад, туда же пристроила маленького Юрия. Так они и прожили какое-то время. А в 1944 году наши воины сняли блокаду с Ленинграда и мама с сыном смогли вернуться домой. По дороге в Ленинград, они встретили женщину, которая потеряла в войну всю свою семью, и мама Юрия предложила ей пожить с ними. Такое тогда было время. Эта женщина оказалась из интеллигенции - и всерьез занялась воспитанием Юрия: читала с ним книги, водила по памятным местам Ленинграда, обучала английскому. Последнее потом очень ему пригодилось.

Через год она уехала, а в 1946-м вернулся отец и стал служить в военно-медицинской академии. Семья получила новую квартиру, Юрий отправился в школу и жизнь стала постепенно налаживаться. Он был довольно непоседливым ребенком, но учился хорошо. Особенно любил литературу, её преподавала заслуженный учитель РСФСР Александра Ивановна Литвинчева, мама братьев Стругацких. Любимой книгой Юрия стала “Кон-Тики” - о путешествии по Тихому океану от Перу до островов Туамоту.

Вопрос о выборе профессии даже не стоял - Юрий с детства знал, что станет медиком. Его отец служил в военно-медицинской академии имени Кирова, туда он и поступил. В 1960 году, на последнем курсе, Сенкевич познакомился с артисткой ансамбля “Березка”, Ириной Помчаловой. Вскоре они поженились и родилась дочь Даша. К сожалению, брак вскоре распался.