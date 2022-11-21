Как американцы пытались собрать летающую тарелку

1624
7
Во второй половине 20 века сообщения о том, что кто-то видел НЛО заполонили информационное поле. Рассказывали хором о похищении инопланетянами, а уфологи говорили о скорой войне миров. Но за этим инфошумом скрывались реальные военные проекты.
Первыми попытались создать дискообразные летающие аппараты, были немецкие изобретатели в годы Второй Мировой войны. История сохранила свидетельства о создании нескольких моделей "летающих тарелок".
Одна из таких моделей, самолёт AS-6, взлететь не смог - конструкция требовала времени на доработку. Но в 1945 году, когда американцы подошли к аэродрому в Брандисе, нацисты все опытные модели отключили.
В 1942-1943 годах на полигоне Пенемюнде тестировали летательный аппарат Циммермана. Но только информация о нём не подтверждена. До конца войны дисковидный самолёт не дожил. Пресса опиралась на рассказы военнослужащих и военнопленных.
В 1942-1943 годах на полигоне Пенемюнде тестировали летательный аппарат Циммермана. Но только информация о нём не подтверждена. До конца войны дисковидный самолёт не дожил. Пресса опиралась на рассказы военнослужащих и военнопленных.
×
×
А ещё более легендарным стал самолёт Виктора Шаубергера. Он мог зависать подобно вертолёту и летал в 4 раза быстрее скорости звука. Сама тарелка и её чертежи были вроде бы уничтожены перед наступлением советской армии.
Однако США и СССР смогли получить часть разработок Германии и в дальнейшем использовали эти наработки для развития ядерных, военных и космических технологий. Может быть и для исследования в области аэродинамики также пригодились инженерам.
Однако США и СССР смогли получить часть разработок Германии и в дальнейшем использовали эти наработки для развития ядерных, военных и космических технологий. Может быть и для исследования в области аэродинамики также пригодились инженерам.
Дисковидные летательные аппараты не были уникальной разработкой немцев. Вот так американский изобретатель Чэнс Воут в 1911 году создал деревянную модель самолёта-зонтика. В 1940-х, при поддержке НАСА и ВМС США Воут построил две модели блинов: XF5U-1 и V-173.
Первый мог подниматься на высоту 10 000 метров и развивал скорость до 800 км/ч. Второй был поскучнее в характеристиках, но предусматривал вертикальные посадку и взлёт. Это, фактически, были обычные самолёты с винтовыми двигателями, но дискообразной формы.
Первый мог подниматься на высоту 10 000 метров и развивал скорость до 800 км/ч. Второй был поскучнее в характеристиках, но предусматривал вертикальные посадку и взлёт. Это, фактически, были обычные самолёты с винтовыми двигателями, но дискообразной формы.
А был ещё секретный военный проект "1794". Его чертежи стали доступны лишь в 2012 году. В 1956 году американцы построили летающую тарелку на реактивных двигателях, которая могла вертикально взлетать и садиться.
Аппарат поднимался до 30 тысяч метро в высоту и развивал скорость до 4200 км/ч. Дальность его полёта достигала 1800 км. На разработку его США потратили 3,16 млн долларов, но в 1960 году проект закрыли по неизвестной причине.
Аппарат поднимался до 30 тысяч метро в высоту и развивал скорость до 4200 км/ч. Дальность его полёта достигала 1800 км. На разработку его США потратили 3,16 млн долларов, но в 1960 году проект закрыли по неизвестной причине.
Более известная версия проекта "1794" – Avrocar выглядит как самая настоящая летающая тарелка. Нет документального подтверждения о том, что США создали и поставили на боевое дежурство. Но обывателям достаточно даже слухов. К примеру, американцы уверены, что в их войсках смогли создать дисковидный беспилотник и применить его в военных целях.
Но так или иначе, в 1950-х слухи о военных разработках стали появляться в общество и вызывали поток фантастических рассказов про НЛО, секретных местах их приземления, похищениях инопланетянами и прочее. Пресса радостно подхватывала все слухи, в которые общество радостно верило.
О подобных военных разработках в СССР ничего не известно. Или их не было (что вряд ли), либо они до сих пор засекречены.
О подобных военных разработках в СССР ничего не известно. Или их не было (что вряд ли), либо они до сих пор засекречены.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Офицер, который в 1983-м году предотвратил возможную ядерную войну
- Как Фельцман и Антонов написали на одно и то же стихотворение разные мелодии
- Загадочный «Вестфорд»: зачем американцам вздумалось выпустить на орбиту нашей планеты миллионы игл?
- Каким был преемник Гитлера
- Он смог обмануть самого Муссолини
Новости партнёров
реклама