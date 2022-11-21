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Как американцы пытались собрать летающую тарелку

Как американцы пытались собрать летающую тарелку

Автор:
21 ноября 2022 21:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   США   интересное   космос   теории заговора   технологии   
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Во второй половине 20 века сообщения о том, что кто-то видел НЛО заполонили информационное поле. Рассказывали хором о похищении инопланетянами, а уфологи говорили о скорой войне миров. Но за этим инфошумом скрывались реальные военные проекты.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   США   интересное   космос   теории заговора   технологии   
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4  комментария
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12k
Kostick 2 часа назад
розог бы автору сего высера, да солью потом посыпать. так, на вскидку, это говно, с предпоследней фотки, толком даже взлететь не могло. школьники в 80-е, что "тм" читали, это знали. ныне же жертвы егэ, блохеров и прочих тиктоков - несут ересь.
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689
Олег Квирулянт Полчаса назад
Поршневой сверхзвук в 4 раза быстрее звука? Автора на кол.
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19k
Corvus Corax 43 минуты назад
Ты не в курсе, от нас все скрывают, там на самом деле сверхсветовая скорость была, потому проект и закрыли - невозможно было ничего увидеть...
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