Как американцы пытались собрать летающую тарелку

А ещё более легендарным стал самолёт Виктора Шаубергера. Он мог зависать подобно вертолёту и летал в 4 раза быстрее скорости звука. Сама тарелка и её чертежи были вроде бы уничтожены перед наступлением советской армии.

Однако США и СССР смогли получить часть разработок Германии и в дальнейшем использовали эти наработки для развития ядерных, военных и космических технологий. Может быть и для исследования в области аэродинамики также пригодились инженерам.