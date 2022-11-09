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Офицер, который в 1983-м году предотвратил возможную ядерную войну

Офицер, который в 1983-м году предотвратил возможную ядерную войну

Автор:
09 ноября 2022 17:44
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   СССР   США   интересное   история   конфликт   
443
5
Ночью на 26 сентября во время дежурства Станислава Петрова прозвучал сигнал тревоги. Компьютер сообщил о пуске межконтинентальной баллистической ракеты с американской военной базы. На анализ и принятие решения оставалось не больше 15 минут. Информировать руководство страны надо было сейчас же.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   США   интересное   история   конфликт   
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3  комментария
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12k
Александр Час назад
"На борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. "Боинг" отклонился от курса на 500 км и оказался в воздушном пространстве США. Самолёт сбил перехватчик "Су-15"."
С каких пор СССР охраняет воздушное пространство США? Или чтоб обломки на нашу территорию не сыпались?
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60k
Опиум для народа 36 минут назад
А если это была бы реальная атака? То-то и оно...
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72k
Viktor Час назад
Бля, да раз двадцать тут это было!
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