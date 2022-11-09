Офицер, который в 1983-м году предотвратил возможную ядерную войну

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Ночью на 26 сентября во время дежурства Станислава Петрова прозвучал сигнал тревоги. Компьютер сообщил о пуске межконтинентальной баллистической ракеты с американской военной базы. На анализ и принятие решения оставалось не больше 15 минут. Информировать руководство страны надо было сейчас же.
Станислав Евграфович Петров родился 7 сентября 1939 года во Владивостоке. Уже три поколения мужчин в его семье были военными и он решил пойти по стопам своих предков. Поступил в Киевское высшее инженерное радиотехническое училище, а в 1972 году его направили для прохождения службы в командный пункт в ста км от Москвы. В его обязанности подполковника входил контроль за исправным функционированием спутников в системе предупреждения о ракетном нападении.
В сентябре 1983 года отношения между Вашингтоном и Москвой были напряжёнными. В прессе США часто публиковали материалы о потенциальных угрозах со стороны "империи зла". Советская пресса отвечала тем же.
1 сентября 1983 года, через 21 год после Карибского кризиса, под Сахалином был сбит южнокорейский "Боинг-747". Рейган назвал это "преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто" и "актом варварства". На борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. "Боинг" отклонился от курса на 500 км и оказался в воздушном пространстве США. Самолёт сбил перехватчик "Су-15".
1 сентября 1983 года, через 21 год после Карибского кризиса, под Сахалином был сбит южнокорейский "Боинг-747". Рейган назвал это "преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто" и "актом варварства". На борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. "Боинг" отклонился от курса на 500 км и оказался в воздушном пространстве США. Самолёт сбил перехватчик "Су-15".
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В ночь на 26 сентября Станислава Петрова вообще не должно было быть на работе. Он просто вышел подменить дежурного коллегу.
Внезапно зазвучал сигнал тревоги: спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с военных баз США.
"Это было как снег на голову. Ноль часов пятнадцать минут на электронных часах. Вдруг начинает реветь сирена, вспыхивает транспарант "Старт!" большими кроваво-красными буквами… Привстал из-за пульта, и у меня сердце так прихватило. Смотрю, люди растеряны. Операторы головы повернули, вскочили со своих мест, все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря", — рассказывал Петров в интервью.
Он распорядился всем прекратить панику и занять свои посты.
Внезапно зазвучал сигнал тревоги: спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с военных баз США.
"Это было как снег на голову. Ноль часов пятнадцать минут на электронных часах. Вдруг начинает реветь сирена, вспыхивает транспарант "Старт!" большими кроваво-красными буквами… Привстал из-за пульта, и у меня сердце так прихватило. Смотрю, люди растеряны. Операторы головы повернули, вскочили со своих мест, все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря", — рассказывал Петров в интервью.
Он распорядился всем прекратить панику и занять свои посты.
Подозрение об ошибке появились сразу, хотя он провёл проверку после сигнала тревоги и всё говорило о полной исправности. Петров обязан был по инструкции доложить о происходящем руководству и в течение 28 минут после полученного сигнала получить приказ на ответный пуск.
Однако... Петров этого не сделал, невзирая на функционировавшие 30 уровней проверок исправности системы оповещения.
Позже выяснилось, что советские датчики отреагировали на солнечный свет, что отражался от облаков.
Однако... Петров этого не сделал, невзирая на функционировавшие 30 уровней проверок исправности системы оповещения.
Позже выяснилось, что советские датчики отреагировали на солнечный свет, что отражался от облаков.
Сведения об этом инциденте были рассекречены только в 1993 году. В интервью Станислав Евграфович нередко говорил, что героем себя не считает - он "просто выполнял свою работу". Позже о нём написали самые крупные европейские СМИ, было снято несколько документальных фильмов.
А после отставки Петров поселился в Подмосковье. В 2013 году подполковник стал лауреатом Дрезденской премии (её присуждают за предотвращение вооружённых конфликтов).
Станислав Петров скончался в мае 2017 года.
А после отставки Петров поселился в Подмосковье. В 2013 году подполковник стал лауреатом Дрезденской премии (её присуждают за предотвращение вооружённых конфликтов).
Станислав Петров скончался в мае 2017 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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