Офицер, который в 1983-м году предотвратил возможную ядерную войну

В ночь на 26 сентября Станислава Петрова вообще не должно было быть на работе. Он просто вышел подменить дежурного коллегу.

Внезапно зазвучал сигнал тревоги: спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с военных баз США.

"Это было как снег на голову. Ноль часов пятнадцать минут на электронных часах. Вдруг начинает реветь сирена, вспыхивает транспарант "Старт!" большими кроваво-красными буквами… Привстал из-за пульта, и у меня сердце так прихватило. Смотрю, люди растеряны. Операторы головы повернули, вскочили со своих мест, все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря", — рассказывал Петров в интервью.

Он распорядился всем прекратить панику и занять свои посты.