Метеориты на самом деле беспилотники: на что просит деньги американский ученый

А дальше, уверен Леб, и случилось самое удивительное. Дело в том, что уже после падения неземного тела на нашу планету осколок стали пристально изучать. В частности – траекторию еще цельного тела. А ко всему прочему, выяснилось, что тело во много раз плотнее железа и других пород, из которых состоят обычные метеориты, окружающие нас постоянно.

В итоге в экспедиции, которая стартует в марте-апреле следующего года, коллеги Леба и он сам планируют подробно изучить участок океанского дна площадью 15 квадратных километра с помощью магнита. Сейчас пока что удалось найти 1,5 млн долларов США, но этого, понятное дело, мало.

К слову, прошлым летом профессор основал проект «Галилео», одной из задач которого был систематический поиск свидетельств присутствия на Земле инопланетных техноартефактов. Леб – один из тех оптимистов, которые считают, что инопланетяне (разумные) как минимум когда-то существовали в нашей Вселенной.