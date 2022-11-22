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Метеориты на самом деле беспилотники: на что просит деньги американский ученый

Метеориты на самом деле беспилотники: на что просит деньги американский ученый

Автор:
22 ноября 2022 21:32
Сообщество : Космос
Метки: Беспилотник   Гарвард   США   интересно   исследование   метеориты   тихий океан   
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Как быстро заработать 1,5 млн долларов США? Для начала, нужно устроиться в Гарвард, а затем заявить, что на дне океана затонул беспилотник.

Во всяком случае, так поступил довольно известный астрофизик и космолог, профессор Гарвардского университета Ави Леб. В настоящее время он организует экспедиции в район Тихого океана к северу от Австралии. Профессор рассчитывает, что на океанском дне, ко всему прочему, находится обломки инопланетного объекта.

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Леб считает, что объект этот как минимум прилетел на нашу планету не просто из космоса, а из-за пределов Солнечной системы. Поначалу, утверждает профессор, все приняли его за метеорит, который разрушился в нижних слоях земной атмосферы. Случилось это еще восемь лет назад, в 2014 году.

Профессор собирается искать обломки в районе небольшого островка Манус в 160 км к северу от Новой Гвинеи.

А дальше, уверен Леб, и случилось самое удивительное. Дело в том, что уже после падения неземного тела на нашу планету осколок стали пристально изучать. В частности – траекторию еще цельного тела. А ко всему прочему, выяснилось, что тело во много раз плотнее железа и других пород, из которых состоят обычные метеориты, окружающие нас постоянно.

В итоге в экспедиции, которая стартует в марте-апреле следующего года, коллеги Леба и он сам планируют подробно изучить участок океанского дна площадью 15 квадратных километра с помощью магнита. Сейчас пока что удалось найти 1,5 млн долларов США, но этого, понятное дело, мало.

К слову, прошлым летом профессор основал проект «Галилео», одной из задач которого был систематический поиск свидетельств присутствия на Земле инопланетных техноартефактов. Леб – один из тех оптимистов, которые считают, что инопланетяне (разумные) как минимум когда-то существовали в нашей Вселенной.

Впрочем, профессор не думает, что когда-то мы сможем установить контакт с пришельцами. Вероятнее всего, когда-нибудь мы встретим максимум беспилотник, который был заслан в космос еще в далеком прошлом уже вымершими цивилизациями.

Причиной веры ученого стало обнаружения Оаумуамуа – той самой космической сигары, которая прилетала из межзвездного пространства и пронеслась сквозь Солнечную систему осенью 2017 года. Профессор уверен, что это не комета или астероид, а полноценный инопланетный космический корабль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Беспилотник   Гарвард   США   интересно   исследование   метеориты   тихий океан   
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kalvadar Час назад
Лайф хак, как устроить себе прикольный отпуск!
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Frank Borman 11 минут назад
Американские ученые - они как британские ученые, но только живут в Америке и говорят на американском языке.
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