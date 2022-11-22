Метеориты на самом деле беспилотники: на что просит деньги американский ученый

Как быстро заработать 1,5 млн долларов США? Для начала, нужно устроиться в Гарвард, а затем заявить, что на дне океана затонул беспилотник.
Во всяком случае, так поступил довольно известный астрофизик и космолог, профессор Гарвардского университета Ави Леб. В настоящее время он организует экспедиции в район Тихого океана к северу от Австралии. Профессор рассчитывает, что на океанском дне, ко всему прочему, находится обломки инопланетного объекта.
Леб считает, что объект этот как минимум прилетел на нашу планету не просто из космоса, а из-за пределов Солнечной системы. Поначалу, утверждает профессор, все приняли его за метеорит, который разрушился в нижних слоях земной атмосферы. Случилось это еще восемь лет назад, в 2014 году.
Профессор собирается искать обломки в районе небольшого островка Манус в 160 км к северу от Новой Гвинеи.
А дальше, уверен Леб, и случилось самое удивительное. Дело в том, что уже после падения неземного тела на нашу планету осколок стали пристально изучать. В частности – траекторию еще цельного тела. А ко всему прочему, выяснилось, что тело во много раз плотнее железа и других пород, из которых состоят обычные метеориты, окружающие нас постоянно.
В итоге в экспедиции, которая стартует в марте-апреле следующего года, коллеги Леба и он сам планируют подробно изучить участок океанского дна площадью 15 квадратных километра с помощью магнита. Сейчас пока что удалось найти 1,5 млн долларов США, но этого, понятное дело, мало.
К слову, прошлым летом профессор основал проект «Галилео», одной из задач которого был систематический поиск свидетельств присутствия на Земле инопланетных техноартефактов. Леб – один из тех оптимистов, которые считают, что инопланетяне (разумные) как минимум когда-то существовали в нашей Вселенной.
Впрочем, профессор не думает, что когда-то мы сможем установить контакт с пришельцами. Вероятнее всего, когда-нибудь мы встретим максимум беспилотник, который был заслан в космос еще в далеком прошлом уже вымершими цивилизациями.
Причиной веры ученого стало обнаружения Оаумуамуа – той самой космической сигары, которая прилетала из межзвездного пространства и пронеслась сквозь Солнечную систему осенью 2017 года. Профессор уверен, что это не комета или астероид, а полноценный инопланетный космический корабль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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