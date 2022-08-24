Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян?

Поэтому первые запуски проводились с животными. На них тестировались сначала физические нагрузки и риски, а затем — воздействие на нервную систему и психику.

Первыми на орбиту СССР отправил собак, а США — обезьян.

Почему два лидера космической гонки остановили свой выбор на разных животных?

Как сложилась судьба первых существ в космосе?

Звездный ковчег

Пока речь шла о воздействии на организм, в космос запускали разнообразных существ. Первыми были мухи-дрозофилы. Перегрузки проверяли на черепахах.

Летали крысы — некоторые особенности их физиологии схожи с человеческими. Они отправлялись в космос популяциями — так проверяли воздействие на психику. После полета на БИОН-3 группы крыс, у них даже появились детеныши на Земле.