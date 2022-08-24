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Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян?

Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян?

Автор:
24 августа 2022 11:04
Сообщество : Космос
Метки: СССР   США   животные   космос   обезьяна   собака   факты   фото   
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Полеты в космос были настолько большим шагом для человечества, что даже для построения гипотез информации было мало. Зону неизведанного составляла реакция психики, физиологии и нервной системы на условия космоса. Большинство специалистов сходились в том, что на высоте 100 км человек сойдет с ума.

Поэтому первые запуски проводились с животными. На них тестировались сначала физические нагрузки и риски, а затем — воздействие на нервную систему и психику.

Первыми на орбиту СССР отправил собак, а США — обезьян.

Почему два лидера космической гонки остановили свой выбор на разных животных?

Как сложилась судьба первых существ в космосе?

Звездный ковчег

Пока речь шла о воздействии на организм, в космос запускали разнообразных существ. Первыми были мухи-дрозофилы. Перегрузки проверяли на черепахах.

Летали крысы — некоторые особенности их физиологии схожи с человеческими. Они отправлялись в космос популяциями — так проверяли воздействие на психику. После полета на БИОН-3 группы крыс, у них даже появились детеныши на Земле.

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Но на заре космонавтики требовалась информация о том, как отреагирует на полет в космос существо, сопоставимое с человеком.

Идеальным вариантом были бы обезьяны. Их физиология и нервная деятельность максимально близки человеческим.


Добрый Бони

США унаследовали разработанную в гитлеровской Германии баллистическую систему ФАУ-2. И после войны незамедлительно начали эксперименты над животными.

Для понимания механизмов воздействия на физиологию и психику выбрали обезьян — макак и шимпанзе. С 1948 по 1951 год было произведено пять запусков, всех обезьян называли Альбертами. Все они с I по V погибли.

Но на основе этих неудач были исправлены многие ошибки.

Затем на протяжении 10 лет в космосе побывали приматы Йорик, Пэт, Майк, Эйбл, Мисс Бейкер, Сэм, Мисс Сэм, Хэм. Всем им повезло вернуться живыми. Точку на истории космических американских одиссеях приматов поставила трагедия с обезьяной Бони в 1969 году. Добрый и умный примат испытал столь сильный стресс, что погиб. Зоозащитники подняли мировой скандал. В ходе него выяснилось, что приматов отлавливали в Африке, и многие при этом гибли.


Жалел только об одном…

В Союзе сначала рассматривали использование приматов, даже консультировались в цирках. Но при пробных экспериментах ловкими пальцами обезьяны умудрялись лезть туда, куда не следовало. Даже жесткое пристегивание не помогало.

Поэтому было решено пойти другим путем.

Для первых полетов выбрали собак-дворняжек.

Причин для этого было две. Ученые сочли, что дворняжки очень живучи, а психика их пластична.

Второй довод — первые запуски казались столь рисковыми, что возвращение даже не рассматривались. При подготовке собак дрессировали жестко — запирали, воздействовали шумом и током, запускали в верхние слои атмосферы. Известно о гибели нескольких животных — Дезика, Лисы, Чайки и других. Через 5 часов полета первая собака в космосе — Лайка скончалась от перегрузки на сердце.

Но дворняжек было полно на Байконуре, можно было использовать их сколько угодно, а зоозащитников в СССР не было.

Тем не менее работавший с собаками академик Олег Глазенко писал, что жалел о гибели Лайки всю жизнь — он и его дети успели привязаться к животному.

Из космоса на Кубу

Тем не менее с приматами в ССР тоже экспериментировали. Но не предавали это широкой огласке.

С 1985 по 1996 год была развернута целая программа запуска обезьян в космос. Но только парами — чтобы облегчить психологический стресс. Там побывали животные Гордый и Верный, Ероша и Дрема, Забияка и Жаконя, Крош и Иваша, Мультик и Лапик. Дрему потом забрал к себе в качестве домашнего питомца кубинский лидер Фидель Кастро.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   США   животные   космос   обезьяна   собака   факты   фото   
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turyst Полчаса назад
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Albert GER 20 минут назад
Пиндосы твари!
За Альбертов ответите))
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