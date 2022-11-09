118 лет назад состоялся самый странный марафон в истории Олимпиады

Современный спорт довольно сильно отличается от спорта, скажем, столетней давности. Сегодня существует множество специализированных площадок, где спортсмены могут тренироваться в довольно комфортных условиях.
Да и спортсмен сегодня - это самая настоящая профессия, которой человек буквально посвящает всю свою жизнь, зачастую жертвуя остальными прелестями существования. Комфортные тренировки без отвлечений - залог успеха в будущих состязаниях. "О каком комфорте Вы говорите?"могли бы мне сказать участники олимпийского марафона в Сент-Луисе, который состоялся в далёком 1904 году. И да, это был самый, пожалуй, безумный марафон за всю историю Олимпиады. Этот марафон можно было назвать опасным для жизни, в самом прямом значении.
Во-первых, бежать нужно было 40 километров, во-вторых по пыльной грунтовке, где в то же время двигались автомобили и лошади, в-третьих, трасса изобиловала большим количеством довольно крутых подъёмов и в-четвёртых, участники марафона могли утолить жажду, только после преодоления 17 километров, именно на таком расстоянии находился единственный колодец. Единственный колодец на таком расстоянии был никакой не ошибкой организаторов, а даже наоборот. Таким образом глава оргкомитета Игр хотел собрать данные о так называемом "контролируемом обезвоживании", а марафонцы стали невольными участниками эксперимента. Организаторы марафона не подкачали и с выбором времени пробега. Вернее они запланировали его на раннее утро, так как погода обещала быть жаркой, но начался он аккуратно в 15-00, как раз в самое пекло. Всего, в марафоне принимали участие 32 человека, и нужно сказать, что это были отважные люди, но со своими не чуждыми любому индивиду слабостями и изъянами. Например, выделялся среди них кубинский почтальон по имени Феликс Карвахаль.
Этот молодой человек занимался бегом давно и даже однажды пересёк свою родину поперёк. На участие в марафоне и дорогу он собрал денег. Автостопом доехал до Нью-Орлеана, а там, по некоторым данным, проиграл всё в кости, а по другим данным его ограбили, и пришлось спортсмену -почтальону добираться до Сент-Луиса пешком. На старте он предстал перед публикой в дорожной своей одежде, тяжёлых ботинках и пышных усах. Организаторы недолго думая отчекрыжили ему штанины, чтобы они были похожи на шорты и мужчине было комфортнее бежать. Феликс в течении пары дней ничего не ел, поэтому после забега, увидев в некотором отдалении от трассы сад, решил разжиться грушами. Увы груши были не мытыми, поэтому из-за расстройства желудка ему пришлось несколько задержаться. Стоит отметить, что даже эта задержка не смогла надолго вывести его из строя, и в итоге он пришёл к финишу четвёртым. Ещё одним не банальным участником можно назвать американца по имени Фред Лорц.
Он был каменщиком, а в свободное время увлекался бегом. Похоже, что этот молодой человек ещё обладал некоторой долей хитрости, но обо всём по порядку. Фред после старта пробежал уже 15 километров, когда жажда буквально вымотала его и он хотел сойти с дистанции. Но вдруг, заметил машину, которая двигалась по трассе в сторону финиша. В общем предприимчивый американец поймал попутку и отправился в поездку. Но машина, когда до финиша оставалось примерно 7 км., неожиданно сломалась, и наш герой решил, что он достаточно отдохнул, чтобы добраться до конца трассы самостоятельно. И что бы Вы думали? Он пришёл к финишу первым и его чествовали, как победителя марафона. Говорят, что его лично даже поздравляла дочь президента США Рузвельта. Празднование победы длилось недолго, где-то 20 минут, а разоблачил его водитель того самого автомобиля, который он поймал на трассе. Был скандал и пожизненная дисквалификация, но примерно через год бегун-каменщик был прощён, после публичных извинений. Нужно отдать должное Лорцу, он действительно был хорошим спортсменом, так как уже в 1905 году без всяких обманов выиграл Бостонский марафон. Ещё одним бегуном, который запомнился в тот день был Лен Тауньяни, уроженец Южной Африки.
Этого человека, чуть было не съели собаки по пути к финишу. Целая стая бродячих псов преследовала мужчину в надежде поживиться, но Лен свернул в кукурузные заросли и через три километра всё же смог от них оторваться. Поговаривают, что если бы он от них убегал в сторону финиша, то мог бы стать победителем в гонке, но он сделал огромный крюк, поэтому пришёл лишь девятым. А вот победителем в этой гонке на выживание стал американец Томас Хикс, но история эта тёмная и связана с применением допинга, правда довольно странного, состоящего из крысиного яда и куриного яйца.
Таким жутким коктейлем его пичкали официальные представители оргкомитета, которые увидели, что спортсмен уже готов был сойти с дистанции. Когда до финиша оставалось 3 км. в уже известный коктейль добавили полстакана бренди. После такого убойного пойла Томас Хикс первым добрался до заветной ленточки, но пересекал финишную черту буквально лёжа на руках всё тех же официальных представителей оргкомитета Макграта и Лукаса. В общем медики откачивали мужчину в течение часа после победного финиша и он остался жив и даже по некоторым данным здоров, так как в последующем так же принимал участие во всевозможных стартах, но успехов каких-либо, больше не добился.
Его победу в этой неоднозначной гонке оспаривали, но все обвинения в применении допинга и другой помощи глава оргкомитета Игр отверг и объявил Томаса Хикса победителем. В целом, в тот день с трассы сошли 18 человек. Один из бегунов буквально чуть не умер, наглотавшись дорожной пыли. У него открылось внутреннее кровотечение и лишь чудом всё обошлось благополучно. Похоже, что слова "спорт-это жизнь" и "спорт-это выживание" стоят на одной строчке
Источник:
АНТИФИШКИ
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Крысиный яд - стрихнин. Очень популярный допинг в те (да и более поздние) времена.
Велогонщики так поголовно его использовали.
Из последних скандалов - 2016 год, когда в Рио-де-Жанейро за употребление стрихнина лишили бронзовой олимпийской медали киргизского тяжелоатлета Иззата Артыкова.
"Стрихнин улучшает функции слухового, зрительного и обонятельного анализаторов, участки которых расположены в коре головного мозга. Поэтому неудивительно, что после приема небольших доз вещества острота зрения, слуха и обоняния заметно повышаются. Усиливается чувствительность глазной сетчатки. Кроме того, дополнительно возбуждается дыхательный центр, возрастает тонус скелетных мышц и миокарда, ускоряются обменные процессы."