118 лет назад состоялся самый странный марафон в истории Олимпиады

Он был каменщиком, а в свободное время увлекался бегом. Похоже, что этот молодой человек ещё обладал некоторой долей хитрости, но обо всём по порядку. Фред после старта пробежал уже 15 километров, когда жажда буквально вымотала его и он хотел сойти с дистанции. Но вдруг, заметил машину, которая двигалась по трассе в сторону финиша. В общем предприимчивый американец поймал попутку и отправился в поездку. Но машина, когда до финиша оставалось примерно 7 км., неожиданно сломалась, и наш герой решил, что он достаточно отдохнул, чтобы добраться до конца трассы самостоятельно. И что бы Вы думали? Он пришёл к финишу первым и его чествовали, как победителя марафона. Говорят, что его лично даже поздравляла дочь президента США Рузвельта. Празднование победы длилось недолго, где-то 20 минут, а разоблачил его водитель того самого автомобиля, который он поймал на трассе. Был скандал и пожизненная дисквалификация, но примерно через год бегун-каменщик был прощён, после публичных извинений. Нужно отдать должное Лорцу, он действительно был хорошим спортсменом, так как уже в 1905 году без всяких обманов выиграл Бостонский марафон. Ещё одним бегуном, который запомнился в тот день был Лен Тауньяни, уроженец Южной Африки.