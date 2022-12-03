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Женщина убедила свою 9-летнюю дочь сделать пластическую операцию, чтобы "стать красивее"

Женщина убедила свою 9-летнюю дочь сделать пластическую операцию, чтобы "стать красивее"

Автор:
03 декабря 2022 10:04
Сообщество : Истории
Метки: Странные   Япония   дети   история   красота   люди   оперция   фото   
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Стереотипы красоты, сложившиеся в современной Японии, привели к тому, что они затрагивают даже детей.

Косметическая хирургия в этой стране давно стала обычным делом и количество пластических операций с каждым годом только растёт.

К примеру, в сентябре 2022 года, жительница Японии, по имени Ручка, похвасталась результатами косметической операции, сделанной её дочери, Микки.

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"Двойные веки - это стандарт красоты. У моей мамы и сестры были большие глаза, а у меня было одно веко [отсутствует складка в верхнем веке], поэтому в детстве меня считали некрасивой. Позже я сделала себе операцию, а когда у меня родилась дочь с одним веком, то я решила уговорить и её", - рассказывает женщина.

Ручка прошла через пластику в 18 лет, но ей хотелось сделать это раньше. Поэтому она посчитала, что для Микки девять лет - это идеальный возраст.


"Я не хочу, чтобы моя дочь стеснялась своих глаз, как это было со мной. Я считала себя страшной, но мама не разрешала мне делать пластику до 18 лет... Девушке нужны двойные веки - это красиво", - считает мать девочки.

Микки, кажется, тоже осталась довольна пластикой, сказав, что "теперь я похожа на маму". Но, тем временем, детские психологи в Японии бьют тревогу.


Профессор Томохиро Судзуки предостерегает родителей от подобных операций, поскольку человек в столь юном возрасте ещё не имеет чётких представлений о том, как бы он хотел выглядеть.

К тому же, сделав операцию так рано, ребёнок может попасть в психологическую ловушку и у него появится навязчивая идея изменить свою внешность снова и снова.

Источник:

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Метки: Странные   Япония   дети   история   красота   люди   оперция   фото   
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2  комментария
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Frank Borman Час назад
Бабы - они и в Японии бабы.
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9k
Maddy8 19 минут назад
с 9 лет можно делать операцию, а алкоголь со скольки?
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