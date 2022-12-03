Женщина убедила свою 9-летнюю дочь сделать пластическую операцию, чтобы "стать красивее"

Косметическая хирургия в этой стране давно стала обычным делом и количество пластических операций с каждым годом только растёт.

К примеру, в сентябре 2022 года, жительница Японии, по имени Ручка, похвасталась результатами косметической операции, сделанной её дочери, Микки.