Интересные фотографии известных спортсменов СССР

10.

Фото Ю. Долягина / РИА Новости.

Легендарный голкипер сборной СССР.



После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.

В 1969-1984 годах выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).

В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.

Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.

Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.

Он единственный советский игрок, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984).

В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.

С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.

В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.

Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии.