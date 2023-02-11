Интересные фотографии известных спортсменов СССР

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Сегодня подборка о советских спортсменах и тренерах, которые собирали полные стадионы, выигрывали медали крупнейших соревнований, ими гордилась вся Страна!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Советский футболист Лев Яшин с дочерью, 1969 год
Фото С. Соловьева / РИА Новости.
Имя Льва Яшина даже сегодня хорошо известно любителям футбола во всем мире.
Это легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта.
Вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда, полковник Вооружённых сил СССР. Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
Имя Льва Яшина даже сегодня хорошо известно любителям футбола во всем мире.
Это легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта.
Вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда, полковник Вооружённых сил СССР. Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
2.
Советские фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин у себя дома, 1985 год
Фото П. Манушина / РИА Новости.
Семейная пара фигуристов Игоря Бобрина и Натальи Бестемьяновой, на мой взгляд, считается одной из самых крепких в мире фигурного катания (почти 40 лет вместе)
Он – артистичный фигурист, каждое выступление которого превращалось в мини-спектакль на соревнованиях. Она – обаятельная и целеустремлённая олимпийская чемпионка в танцах на льду, которая каталась в паре с Андреем Букиным.
Семейная пара фигуристов Игоря Бобрина и Натальи Бестемьяновой, на мой взгляд, считается одной из самых крепких в мире фигурного катания (почти 40 лет вместе)
Он – артистичный фигурист, каждое выступление которого превращалось в мини-спектакль на соревнованиях. Она – обаятельная и целеустремлённая олимпийская чемпионка в танцах на льду, которая каталась в паре с Андреем Букиным.
4.
Фигуристка Кира Иванова и ее тренер Виктор Кудрявцев ждут оглашения оценок на Международном турнире фигуристов, 1978 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости.
В 80-е годы Кира Иванова была главной отечественной звездой ледовой арены.
Мастер спорта Международного класса. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 г. в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира, 4-кратный серебряный призёр первенств Европы, чемпионка СССР 1979 и 1981, Иванова стала первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.
В 80-е годы Кира Иванова была главной отечественной звездой ледовой арены.
Мастер спорта Международного класса. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 г. в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира, 4-кратный серебряный призёр первенств Европы, чемпионка СССР 1979 и 1981, Иванова стала первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.
5.
Эмма Гапченко на Международных соревнованиях по стрельбе из лука спортсменов в Москве, 1970 год
Фото Ю. Долягина / РИА Новости.
Рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука, абсолютная чемпионка мира по стрельбе из лука 1971 года, четырёхкратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (её медаль явилась первой олимпийской медалью советских лучников). Многократная чемпионка Москвы по стрельбе из лука, входила в команду Вооруженных Сил («Динамо»).
Рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука, абсолютная чемпионка мира по стрельбе из лука 1971 года, четырёхкратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (её медаль явилась первой олимпийской медалью советских лучников). Многократная чемпионка Москвы по стрельбе из лука, входила в команду Вооруженных Сил («Динамо»).
6.
Тренер советских фигуристов Татьяна Тарасова на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, 1980 год
Фото Д. Донского / РИА Новости.
А вот и знаменитая наставница многочисленных фигуристов-чемпионов
Она и сама могла бы стать чемпионкой в фигурном катании, если бы не травма, которую она получила еще в возрасте 19 лет.
А вот и знаменитая наставница многочисленных фигуристов-чемпионов
Она и сама могла бы стать чемпионкой в фигурном катании, если бы не травма, которую она получила еще в возрасте 19 лет.
7.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина готовится к рыбной ловле, 1964 год
Фото Д. Донского / РИА Новости.
Лариса Латынина – еще одна великая советская гимнастка, обладательница титула девятикратной чемпионки мира!
Лариса Латынина – еще одна великая советская гимнастка, обладательница титула девятикратной чемпионки мира!
8.
Советская конькобежка Лидия Скобликова дома с семьей, 1964 год
Фото Г. Петрусова / РИА Новости.
Советская конькобежка, 6-кратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Одна из четырёх женщин в истории, выигравших не менее шести золотых медалей на зимних Олимпийских играх.
Советская конькобежка, 6-кратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Одна из четырёх женщин в истории, выигравших не менее шести золотых медалей на зимних Олимпийских играх.
9.
Фигуристы Елена Валова и Олег Васильев вместе с тренером Тамарой Москвиной, 1984 год
Фото Д. Донского / РИА Новости.
Елена Валова и Олег Васильев стали первой спортивной парой, исполнившей тройной параллельный прыжок.
Прославленный тренер Тамара Москвина о своей ученице Валовой вспоминала:
«Елена вместе с Олегом - первые мои ученики, добившиеся высших достижений в спорте. Ее отличал серьезный, вдумчивый подход ко всему. Мы решали многие вопросы вместе, втроем. Но когда приходили к общему решению, именно Лена первая стояла на том, чтобы это решение воплощалось в жизнь. Я знала, что если любой, даже самый сложный элемент, у нее «пойдет» хоть за пару дней до соревнований, то он будет исполнен без помарок. И я ей благодарна за годы совместной работы - да нет, скорее нашей общей жизни в спорте. За что это были радостные годы и для меня».
Елена Валова и Олег Васильев стали первой спортивной парой, исполнившей тройной параллельный прыжок.
Прославленный тренер Тамара Москвина о своей ученице Валовой вспоминала:
«Елена вместе с Олегом - первые мои ученики, добившиеся высших достижений в спорте. Ее отличал серьезный, вдумчивый подход ко всему. Мы решали многие вопросы вместе, втроем. Но когда приходили к общему решению, именно Лена первая стояла на том, чтобы это решение воплощалось в жизнь. Я знала, что если любой, даже самый сложный элемент, у нее «пойдет» хоть за пару дней до соревнований, то он будет исполнен без помарок. И я ей благодарна за годы совместной работы - да нет, скорее нашей общей жизни в спорте. За что это были радостные годы и для меня».
10.
Вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк, 1971 год
Фото Ю. Долягина / РИА Новости.
Легендарный голкипер сборной СССР.
После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.
В 1969-1984 годах выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).
В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.
Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.
Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.
Он единственный советский игрок, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984).
В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.
С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.
В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.
Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии.
Легендарный голкипер сборной СССР.
После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.
В 1969-1984 годах выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).
В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.
Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.
Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.
Он единственный советский игрок, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984).
В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.
С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.
В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.
Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии.
11.
Владимир Лутченко, Игорь Ромишевский и Валерий Харламов играют в настольный хоккей, 1969 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости.
Легенды Советского хоккея!
Легенды Советского хоккея!
12.
Советская лыжница Галина Кулакова, 1967 год
Фото Б. Елина / РИА Новости
Одна из величайших лыжниц в истории отечественного спорта.
Она является четырехкратной Олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, тридцатидевятикратной чемпионкой СССР, победителем многих международных соревнований.
Одна из величайших лыжниц в истории отечественного спорта.
Она является четырехкратной Олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, тридцатидевятикратной чемпионкой СССР, победителем многих международных соревнований.
13.
Советский тяжелоатлет Юрий Власов за работой над книгой, 1968 год
Заслуженный мастер спорта СССР (1959). Выступал за Москву — ЦСКА. Тренеры: Евгений Николаевич Шаповалов, с 1957 года — Сурен Петросович Богдасаров. Выступал в тяжёлом весе.
Олимпийский чемпион (1960), серебряный призёр Игр (1964).
4-кратный чемпион мира (1959, 1961—1963).
6-кратный чемпион Европы (1959—1964; в неолимпийские годы чемпионаты проводились в рамках чемпионатов мира).
5-кратный чемпион СССР (1959—1963).
Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР (1957—1967).
Знаменосец делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов
Олимпийский чемпион (1960), серебряный призёр Игр (1964).
4-кратный чемпион мира (1959, 1961—1963).
6-кратный чемпион Европы (1959—1964; в неолимпийские годы чемпионаты проводились в рамках чемпионатов мира).
5-кратный чемпион СССР (1959—1963).
Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР (1957—1967).
Знаменосец делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов
14.
Советская гимнастка Ольга Корбут, 1972 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости.
Легендарное «чудо с косичками»
Четырёхкратная Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. Выступала за Вооружённые Силы.
Легендарное «чудо с косичками»
Четырёхкратная Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. Выступала за Вооружённые Силы.
15.
Петля Корбут (запрещённый элемент)
16.
Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков во время выбора музыки для новой произвольной композиции, 1970 год
Фото: РИА Новости.
Олимпийские чемпионы, шестикратные чемпионы мира и Европы. Заслуженные мастера спорта СССР.
Олимпийские чемпионы, шестикратные чемпионы мира и Европы. Заслуженные мастера спорта СССР.
17.
Советские фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на тренировке, 1987 год
Фото А. Яковлева / РИА Новости.
Крошечная хрупкая девчушка с озорной улыбкой и широкоплечий высокий парень!
Такими они были, когда впервые встали в пару на льду.
1985 - золото на чемпионате мира среди юниоров
1986 – золото на чемпионате мира
1987 – золото на чемпионате СССР
1987 – золото на чемпионате мира
1988 - золото на чемпионате Европы
1988 – золото на Олимпиаде в Калгари
1989 – золото на чемпионате мира
1990 – золото на чемпионате Европы
1990 – золото на чемпионате мира
1991 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1992 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1994 – золото на чемпионате России
1994 – золото на чемпионате Европы
1994 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1994 – золото на Олимпиаде в Лиллехаммере
Крошечная хрупкая девчушка с озорной улыбкой и широкоплечий высокий парень!
Такими они были, когда впервые встали в пару на льду.
1985 - золото на чемпионате мира среди юниоров
1986 – золото на чемпионате мира
1987 – золото на чемпионате СССР
1987 – золото на чемпионате мира
1988 - золото на чемпионате Европы
1988 – золото на Олимпиаде в Калгари
1989 – золото на чемпионате мира
1990 – золото на чемпионате Европы
1990 – золото на чемпионате мира
1991 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1992 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1994 – золото на чемпионате России
1994 – золото на чемпионате Европы
1994 – золото на чемпионате мира среди профессионалов
1994 – золото на Олимпиаде в Лиллехаммере
19.
Советский гимнаст Александр Дитятин беседует с юными спортсменами, 1980 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости.
Советский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, один из лучших гимнастов всех времён. Заслуженный мастер спорта СССР.
Советский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, один из лучших гимнастов всех времён. Заслуженный мастер спорта СССР.
20.
Советский легкоатлет Валерий Брумель с сыном Сашей, 1964 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости.
Заслуженный мастер спорта; олимпийский чемпион (1964) в прыжках в высоту; серебряный призер Олимпийских игр (1960); чемпион Европы (1962); 3-кратный чемпион СССР (1961, 1962, 1963); 6-кратный рекордсмен мира (1961-1963). Лучший спортсмен мира (1961, 1962, 1963) г.г.
Первый в истории иностранец выигравший чемпионат США.
Заслуженный мастер спорта; олимпийский чемпион (1964) в прыжках в высоту; серебряный призер Олимпийских игр (1960); чемпион Европы (1962); 3-кратный чемпион СССР (1961, 1962, 1963); 6-кратный рекордсмен мира (1961-1963). Лучший спортсмен мира (1961, 1962, 1963) г.г.
Первый в истории иностранец выигравший чемпионат США.
21.
Советская гимнастка Ирина Дерюгина, 1976 год
Фото Ю. Сомова / РИА Новости
Ирина Дерюгина – настоящая легенда и яркая звезда советского спорта, которая сумела достичь одних из самых высоких результатов в художественной гимнастике.
Именно Дерюгина является единственной представительницей СССР, которая смогла завоевать титул чемпионки мира в абсолютном зачете и прославится своим талантом и яркими выступлениями.
Ирина Дерюгина – настоящая легенда и яркая звезда советского спорта, которая сумела достичь одних из самых высоких результатов в художественной гимнастике.
Именно Дерюгина является единственной представительницей СССР, которая смогла завоевать титул чемпионки мира в абсолютном зачете и прославится своим талантом и яркими выступлениями.
22.
Советский баскетболист Сергей Белов с дочкой Наташей, 1974 год
Фото Ю. Долягина / РИА Новости.
Настоящая легенда отечественного и мирового баскетбола.
Советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира, один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, член Зала славы баскетбола.
Конечно, в подборке собраны не все известные советские спортсмены.
Добавляйте в комментариях.
Настоящая легенда отечественного и мирового баскетбола.
Советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира, один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, член Зала славы баскетбола.
Конечно, в подборке собраны не все известные советские спортсмены.
Добавляйте в комментариях.
Источник:
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