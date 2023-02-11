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Интересные фотографии известных спортсменов СССР

Интересные фотографии известных спортсменов СССР

Автор:
11 февраля 2023 21:22
Метки: СССР   Спорт   Фотографии   история   люди   страна   
196
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Сегодня подборка о советских спортсменах и тренерах, которые собирали полные стадионы, выигрывали медали крупнейших соревнований, ими гордилась вся Страна!
Интересного просмотра!

Источник:

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Метки: СССР   Спорт   Фотографии   история   люди   страна   
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