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20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно

20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно

Автор:
09 ноября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жуткие места   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   места   подборка   природа   фото   фотографии   
729
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Самое интересное в заброшенных местах - их загадочность. Ведь в таких местечках всегда играет фантазия - воображение просыпается в попытках узнать, что же происходило здесь раньше, и с какими историями связаны эти места.. Некоторые из них оказались "захвачены" природой, другие - пока что просто стоят нетронутыми. Взглянем на несколько интересных примеров заброшенных мест со всего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   жуткие места   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   места   подборка   природа   фото   фотографии   
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26k
SerGProS Полчаса назад
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно
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5k
Robin 2 минуты назад
Почему босиком?
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1k
Лимонадный Джо 12 минут назад
С железной дорогой не всё понятно. Рельсы и шпалы выглядят вполне ухоженно. Трава не растёт. Значит ею иногда пользуются.
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