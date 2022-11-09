20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно

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Самое интересное в заброшенных местах - их загадочность. Ведь в таких местечках всегда играет фантазия - воображение просыпается в попытках узнать, что же происходило здесь раньше, и с какими историями связаны эти места.. Некоторые из них оказались "захвачены" природой, другие - пока что просто стоят нетронутыми. Взглянем на несколько интересных примеров заброшенных мест со всего мира.
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Бывший засекреченный объект военного завода "Дагдизель" в Каспийске (там изготавливали торпеды)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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