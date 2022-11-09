20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно

Самое интересное в заброшенных местах - их загадочность. Ведь в таких местечках всегда играет фантазия - воображение просыпается в попытках узнать, что же происходило здесь раньше, и с какими историями связаны эти места.. Некоторые из них оказались "захвачены" природой, другие - пока что просто стоят нетронутыми. Взглянем на несколько интересных примеров заброшенных мест со всего мира.

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Заброшенный рыбацкий город на Камчатке, Россия 0 Источник:

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Деревья захватывают древние постройки в Ангкоре, Камбоджа 0 Источник:

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Заброшенный корабль, которому 102 года, в Сиднее, Австралия 0 Источник:

"Кладбище автомобилей" в Бельгии 0 Источник:

Заброшенное колесо обозрения, место неизвестно 0 Источник:

Заброшенный шахтёрский город в Намибии 0 Источник:

Дерево проросло сквозь старое пианино, Калифорния, США 0 Источник:

Та же история с детским велосипедом 0 Источник:

160-летняя заброшенная железная дорога в Париже 0 Источник:

Особняк в деревне Килгарван, Ирландия 0 Источник:

Старый аквапарк, место неизвестно 0 Источник:

Заброшенная мельница в Сорренто, Италия 0 Источник:

Припять, Украина 0 Источник:

Заброшенный железнодорожный вокзал в Абхазии 0 Источник:

Брошенный торговый центр в Таиланде захватили рыбы 0 Источник:

Заброшенный отель 0 Источник:

Бывшая градирня в Бельгии 0 Источник:

Дворец в Польше 0 Источник:

Затопленные американские горки в Сисайд Хайтс, США 0 Источник:

Городская железная дорога в Париже 0 Источник:

Заброшенный ядерный реактор 0 Источник:

Церковь в городе Сент-Этьен, Франция 0 Источник:

Заброшенная церковь с манекенами прихожан в Нидерландах 0 Источник:

Завод по изготовлению кукол в Испании 0 Источник:

Риф Тангалума: кладбище кораблей у острова Моретон, Австралия 0 Источник:

Театр в Детройте, США 0 Источник:

Титаник: до и после 0 Источник:

Бывший парк развлечений Шпреепарк в Берлине 0 Источник:

Заброшенная библиотека, Россия 0 Источник:

Парк развлечений Нара Дримлэнд в Японии 0 Источник:

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Лестница в никуда. Пизмо-Бич, США 0 Источник:

Затопленный дом на воде в Германии 0 Источник:

Бывший засекреченный объект военного завода "Дагдизель" в Каспийске (там изготавливали торпеды) 0 Источник:

Верфь и военно-морская база США острова Маре, Вальехо 0 Источник:

Чернобыль 0 Источник:

Заброшенный санаторий в Берлине, Германия 0 Источник: