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20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно

20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно (21 фото)

Автор:
08 февраля 2022 12:41
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные объекты   подборка   тайны   фото   фотографии   
3470
21
Есть что-то необычное и таинственное в заброшенных зданиях и местах - поэтому они всегда так привлекают. Эти места хранят свои уникальные истории. Пользователи форума Reddit поделились фотографиями самых интересных заброшенных зданий, которые они когда-либо посещали. К сожалению, некоторые месторасположения не указаны - но даже посмотреть любопытно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные объекты   подборка   тайны   фото   фотографии   
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Автор! Не вводи людей в заблуждение: это НЕ Москва, а Город-герой Севастополь

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734
Василий Час назад
Всего лишь заброшенная проходная одного завода.
https://armahema.livejournal.com/50788.htmlhttps://armahema.livejournal.com/50788.html
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17k
Наталья 2 часа назад
Та Пром, Камбоджа.
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В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают 20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь 20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь 20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира 20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира 20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети 20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети 20+ курьезных фото с просторов сети 20+ курьезных фото с просторов сети
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