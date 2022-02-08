20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно

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Есть что-то необычное и таинственное в заброшенных зданиях и местах - поэтому они всегда так привлекают. Эти места хранят свои уникальные истории. Пользователи форума Reddit поделились фотографиями самых интересных заброшенных зданий, которые они когда-либо посещали. К сожалению, некоторые месторасположения не указаны - но даже посмотреть любопытно.
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"Кажется, это бывший завод по переработке кальция и магния. Лучшее заброшенное место, где я когда-либо бывал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: заброшенное заброшенные дома заброшенные места заброшенные объекты подборка тайны фото фотографии
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