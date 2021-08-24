20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают

Время ничего не щадит. Некогда красивые и величественные здания и места иногда оказываются забытыми на долгие годы. Природа, которая с огромной скоростью захватывает заброшенные места, еще раз напоминает нам о том, как мы бессильны перед лицом времени. Взглянем на несколько интересных заброшенных зданий и мест, от которых веет таинственностью.

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Заброшенный аквапарк в Бразилии 0 Источник:

Цветочный магазин 0 Источник:

Бюсты бывших президентов США в сельской местности штата Вирджиния 0 Источник:

Стрип-клуб в городке Галфпорт, штат Иллинойс, США 0 Источник:

Школа в штате Миссисипи, США 0 Источник:

Бывший дом пожилой семьи в Саудовской Аравии 0 Источник:

Заброшенный дом в калифорнийской пустыне 0 Источник:

Заброшенный бассейн у дома 0 Источник:

Одинокая дверь на заброшенном пляже 0 Источник:

Старый дом в городке Синик, Южная Дакота, США 0 Источник:

Недостроенные дома в Тегеране, Иран 0 Источник:

В бункере времен Второй мировой войны, Норвегия 0

Заросший дом в Уилкинсберге, США 0 Источник:

Церковь в городе Гэри, штат Индиана, США 0 Источник:

Заброшенная дорога 0 Источник:

Стадион Pontiac Silverdome в Понтиаке, Мичиган, США 0 Источник:

Покинутый корабль 0 Источник:

Заброшенная обсерватория 0 Источник:

Бывшая ферма по выращиванию раковин 0 Источник: