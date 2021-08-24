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20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают

20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают (21 фото)

Автор:
24 августа 2021 16:25
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   интересно   мир   находки   подборка   фото   
1035
21
Время ничего не щадит. Некогда красивые и величественные здания и места иногда оказываются забытыми на долгие годы. Природа, которая с огромной скоростью захватывает заброшенные места, еще раз напоминает нам о том, как мы бессильны перед лицом времени. Взглянем на несколько интересных заброшенных зданий и мест, от которых веет таинственностью.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   интересно   мир   находки   подборка   фото   
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4  комментария
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Печально... Вот так наша планета будет выглядеть, когда люди уйдут или вымрут...
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2k
Роман 19 минут назад
Комментарий к фото
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4k
Vasiliy 21 минуту назад
Здание в виде авианосца - Hangfan Holiday Hotel в Китае. И вроде как вполне функционирует. Кто по-китайски понимает, может уточнить, например, тут https://hk.trip.com/hotels/chengdu-hotel-detail-1542264/hangfan-holiday-hotel/https://hk.trip.com/hotels/chengdu-hotel-detail-1542264/hangfan-holiday-hotel/
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20k
hebpat Час назад
много заброшенных мест в Америке - страна слишком большая для пиндосов
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