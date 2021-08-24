20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают

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Время ничего не щадит. Некогда красивые и величественные здания и места иногда оказываются забытыми на долгие годы. Природа, которая с огромной скоростью захватывает заброшенные места, еще раз напоминает нам о том, как мы бессильны перед лицом времени. Взглянем на несколько интересных заброшенных зданий и мест, от которых веет таинственностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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