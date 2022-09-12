FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 424 поста • 66 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать

40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать

Автор:
12 сентября 2022 21:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   здания   интересное   места   подборка   фото   фотографии   
833
41
У всех нас разные хобби и интересы. Но многих объединяет стремление исследовать и изучать новое, а особенно - загадочное и малоизвестное. Поэтому нас так тянут заброшенные места и здания. Они всегда полны загадок, интересностей, и у каждого места - свои уникальные кусочки истории. Взглянем на некоторые заброшенные места со всего мира, которые манят своей загадочностью. Где бы вы побродили?
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   здания   интересное   места   подборка   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
SolomonA Час назад
Заброшенный поезд в Сибири - совсем не заброшенный поезд. Это паравозы на консервации. Скорее всего - уже на безвозвратной. Такие "кладбища паровозов" есть во многих местах.
Например вот:
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=32.975584,53.915929&z=18https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=32.975584,53.915929&z=18
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
Thomsen 42 минуты назад
Класс.
Отличная подборка. По поводу "захватила природа", у меня где-то свои фото из бразильской глубинки, там старое автомобильное кладбище (сплошь "жуки"), почти сожранное джунглями, брошенные фазенды, короче, апокалиптическая вечнозелёная красотища)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Максим Макашев Час назад
Может быть всё таки не "Заброшенный поезд в Сибири", а "кладбище паровозов"? Подобные стояли в 70-80-х годах на станции Скуратово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax Час назад
"40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать"

Ну так давай исследуй, всё лучше, чем на фишках флудить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Израильские беспилотники на выставке в Баку
Израильские беспилотники на выставке в Баку
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#прикол#кино#страна#сатира#Разное#аварии#США
#Юмор#картинки#СССР#подборка#позитив#дтп#шоу бизнес#в мире#забавно#авто аварии
#интересно#люди#фотографии#животные#Россия#Приколы#познавательно#интересное#сарказм#Спорт
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140 Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое 20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно 20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно 25 занимательных вещиц и явлений, которыми поделились в сети 25 занимательных вещиц и явлений, которыми поделились в сети 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно

На что жалуетесь?

Вернуться