"40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать"

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У всех нас разные хобби и интересы. Но многих объединяет стремление исследовать и изучать новое, а особенно - загадочное и малоизвестное. Поэтому нас так тянут заброшенные места и здания. Они всегда полны загадок, интересностей, и у каждого места - свои уникальные кусочки истории. Взглянем на некоторые заброшенные места со всего мира, которые манят своей загадочностью. Где бы вы побродили?
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Затонувшее судно SS City of Adelaide. Корабль был спущен на воду в Шотландии в 1863 году, и затонул у острова Магнетик, Австралия, в 1916 году
Отель "Дель Сальто" в Колумбии стал заброшенным в 90-х. В 2013 из него сделали музей биоразнообразия и культуры водопада Текендама
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну так давай исследуй, всё лучше, чем на фишках флудить...