"40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать"

У всех нас разные хобби и интересы. Но многих объединяет стремление исследовать и изучать новое, а особенно - загадочное и малоизвестное. Поэтому нас так тянут заброшенные места и здания. Они всегда полны загадок, интересностей, и у каждого места - свои уникальные кусочки истории. Взглянем на некоторые заброшенные места со всего мира, которые манят своей загадочностью. Где бы вы побродили?

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Заросли в Ирландии 0 Источник:

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Заброшенный тоннель во Франции 0 Источник:

Ретро-оранжерея в викторианском стиле, Англия 0 Источник:

Заброшенная рыбацкая деревня в Китае, захваченная природой 0 Источник:

Домик на дереве в Редмонде, США 0 Источник:

Особняк в ирландском лесу 0 Источник:

Заброшенное казино в Румынии 0 Источник:

Церковь в Португалии 0 Источник:

Заброшенный поезд в Сибири 0 Источник:

Заброшенный театр "Орфей", Нью-Бедфорд, США 0 Источник:

Затонувшее судно SS City of Adelaide. Корабль был спущен на воду в Шотландии в 1863 году, и затонул у острова Магнетик, Австралия, в 1916 году 0 Источник:

Заброшенный поезд 0 Источник:

Библиотека в заброшенном викторианском особняке 19 века 0 Источник:

Сталелитейный завод американской компании Bethlehem Steel (1857-2003) 0 Источник:

Вилла в Италии 0 Источник:

Старая угольная шахта, Манчестер, Англия 0 Источник:

Забытый замок во Франции 0 Источник:

Стена замка 19-века 0 Источник:

Ресторан в Италии 0 Источник:

Отель "Дель Сальто" в Колумбии стал заброшенным в 90-х. В 2013 из него сделали музей биоразнообразия и культуры водопада Текендама 0 Источник:

Старое здание "поглотила" дикая природа 0 Источник:

Машины после аварии на Фукусиме 0 Источник:

Восточный экспресс эпохи 1930-х годов 0 Источник:

Забытая библиотека 0 Источник:

Здание Planet Express 1881 года в городе Льеж, Бельгия 0 Источник:

Заброшенный завод в Сорренто, Италия 0 Источник:

Заброшенное историческое здание, Португалия 0 Источник:

Аквапарк, Вьетнам 0 Источник:

Дом в лесу 0 Источник:

Круизный лайнер в Таиланде 0 Источник:

Пустыня поглотила дом. Калифорния 0 Источник:

Психиатрическая клиника в Италии 0 Источник:

Дорожка в парке "Страна Оз" в Северной Каролине, США, заброшенном с 1980-х 0 Источник:

Дом в Луизиане, США, нетронутый со времён урагана "Катрина" 2005 года 0 Источник:

Тоннели в метро Нью-Йорка 0 Источник:

Особняк в Лизбурге, США 0 Источник:

Заброшенный самолёт, Польша 0 Источник:

Станция метро в городе Чунцин, Китай 0 Источник:

Кабинет вскрытия в старой больнице 0 Источник: