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30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой

30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой

Автор:
12 сентября 2023 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дома   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   интересное   подборка   фото   
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Заброшенные места всегда вызывают разные эмоции — исследовать их и любопытно, и до мурашек жутковато. Они обладают особой атмосферой, и многие из них уже почти "поглотила" природа. Взглянем на несколько интересных заброшек со всего мира, которые манят своей загадочностью.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дома   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   интересное   подборка   фото   
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