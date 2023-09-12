30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой

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Заброшенные места всегда вызывают разные эмоции — исследовать их и любопытно, и до мурашек жутковато. Они обладают особой атмосферой, и многие из них уже почти "поглотила" природа. Взглянем на несколько интересных заброшек со всего мира, которые манят своей загадочностью.
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27. Одна из известных заброшек Севастополя. Это вторая подземная проходная Морского завода имени Орджоникидзе, которую построили в виде подземного тоннеля с эскалатором
Источник: — переведено специально для fishki.net
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