30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой

Заброшенные места всегда вызывают разные эмоции — исследовать их и любопытно, и до мурашек жутковато. Они обладают особой атмосферой, и многие из них уже почти "поглотила" природа. Взглянем на несколько интересных заброшек со всего мира, которые манят своей загадочностью.