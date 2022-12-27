FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3789 постов • 945 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год

Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год

Автор:
27 декабря 2022 09:00
Сообщество : Политика
Метки: mask   Медведев   политика   предсказания   прогнозы на 2023 год   реакция соцсетей   футуризм   
1724
6

Среди прогнозов - много занятных предсказаний для Европы и США. А мы - русские, с нами - Бог.

В конце года принято подводить итоги и публиковать прогнозы на грядущее. Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале слегка "пованговал". Да так, что взбудоражил даже Илона Маска!


Среди предсказаний политика - распад ЕС, раздел Украины с вмешательством Польши и Венгрии, создание Четвёртого рейха на базе Германии, Гражданская война в США и мелочи типа повышения цен на нефть.


×
×

Илон Маск не остался равнодушным к прогнозам и отреагировал на них комментарием "Epic thread" (эпическая история). Еще бы, если тебе сулят победу в выборах на кресло президента (пусть и частичную) - это кого хочешь взволнует!



Российские пользователи Сети встретили прогнозы с воодушевлением.


При этом, сам предсказатель заранее упреждает, что его прогноз может показаться даже абсурдным. Так что какая часть из этих футуристических предположений сбудется и на сколько - покажет лишь время.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: mask   Медведев   политика   предсказания   прогнозы на 2023 год   реакция соцсетей   футуризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Radugananebe 59 минут назад
Интересно: хоть один прогноз Медведева когда-нибудь сбывался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Dmitry 48 секунд назад
Самое фиговое в том что все это может и сбыться. Не сразу, но... Многое вполне реалистично выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Добрый Алабай 4 минуты назад
Кому не нравятся прогнозы Медлведева - изучайте прогнозы Жириновского. Они точно сбудутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 10 минут назад
а "п.е.с.д.а омериге" будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 19 минут назад
а чего ему не ванговать то, бабла он наворовал уже немеряно, замков понастроил, можно и потроллить западных партнеров, может скидку на новый айфон дадут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mil-ast 23 минуты назад
Я вот всё жду когда же наконец сбудятся пророчества нашей пропаганды, которая много лет подряд предвидит как лопнет доллар как мыльный пузырь и экономика США рухнет. Пока что уже несколько раз видел как лопается рубль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−20
2k
NIS Полчаса назад
Баба Ванга его не простит ! Уже полгода он жрёт её сахар ….
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−20
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−20
731
kolobok263 Полчаса назад
четвертый рейх уже рыпается подниматься на украине, в америке о разделе давно в воздухе витает, техас отделиться хочет уже лет пять. остальное сомнительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 39 минут назад
Ну, а почему нет. Может быть не за один год, но в общем Запад уже стал на эту дорогу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian 40 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 42 минуты назад
Медведь смотри у себя что натворили, все на "забугор" смотришь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
zlopisec 52 минуты назад
Кокаин у него отберите что-ли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173768



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 фактов про фильмы 50-х годов
25 фактов про фильмы 50-х годов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
Вытынанки к Новому году
Вытынанки к Новому году
Утро добрым не бывает?
Утро добрым не бывает?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#новый год#деньги#животные#актеры#Англия#комментарии
#Юмор#Прикол#картинки#кино#в мире#Жизнь#Китай#Интересные#дети#Мемы
#интересно#история#подборка#Приколы#фотографии#дтп#СССР#аварии#забавно#позитив
Утро добрым не бывает? Утро добрым не бывает? "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии "О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля "О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде "Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках "Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о...

На что жалуетесь?

Вернуться