Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год

В конце года принято подводить итоги и публиковать прогнозы на грядущее. Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале слегка "пованговал". Да так, что взбудоражил даже Илона Маска!

Среди предсказаний политика - распад ЕС, раздел Украины с вмешательством Польши и Венгрии, создание Четвёртого рейха на базе Германии, Гражданская война в США и мелочи типа повышения цен на нефть.