Гражданская война в США и развал ЕС: Медведев опубликовал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год

Среди прогнозов - много занятных предсказаний для Европы и США. А мы - русские, с нами - Бог.
В конце года принято подводить итоги и публиковать прогнозы на грядущее. Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале слегка "пованговал". Да так, что взбудоражил даже Илона Маска!
Среди предсказаний политика - распад ЕС, раздел Украины с вмешательством Польши и Венгрии, создание Четвёртого рейха на базе Германии, Гражданская война в США и мелочи типа повышения цен на нефть.
Илон Маск не остался равнодушным к прогнозам и отреагировал на них комментарием "Epic thread" (эпическая история). Еще бы, если тебе сулят победу в выборах на кресло президента (пусть и частичную) - это кого хочешь взволнует!
При этом, сам предсказатель заранее упреждает, что его прогноз может показаться даже абсурдным. Так что какая часть из этих футуристических предположений сбудется и на сколько - покажет лишь время.
Источник:
- "Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках
- "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии
- В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде
- "О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля
- "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща