12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года

12. После выхода фильма, критики написали буквально следующее: «Такого дepьма, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отpyбить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но через два года Бортко и Евстигнеев получили Госпремии, а критики начали говорить, что фильм отличный.