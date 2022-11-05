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12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года

12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года

Автор:
05 ноября 2022 10:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   собачье сердце   факты   фильм   фото   
1400
13

Фильм "Собачье сердце", снятый в 1988 году режиссером Владимиром Бортко, является той самой идеальной экранизацией, лучше которой невозможно создать. Такое бывает в кинематографе, когда за дело берется профессионал, у которого на первом месте совсем другие задачи, не "обеспечить кассовый сбор".

А далее некоторые факты, связанные с фильмом "Собачье сердце".


1. Из-за того, что зима заканчивалась, зимнюю натуру пришлось снимать сразу же и мгновенно после утверждения на роли актеров.

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2. Профессора Преображенского могли сыграть Юрий Яковлев, Леонид Броневой, Олег Басилашвили, Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов, Кирилл Лавров.

3. До предложения сниматься в фильме "Собачье сердце" в роли профессора Преображенского Евгений Евстигнеев произведение не читал.

4. В самом начале съемок, когда Преображенский собирается накормить пса краковской колбасой, Бортко с ужасом увидел, что это не профессор Преображенский, а профессор Плейшнер. Тогда режиссер посоветовал играть не Плейшнера, а хотя бы Менделеева. После этого из магазина уже вышел настоящий профессор Преображенский.

5. Евгений Евстигнеев снимался только по выходным, так как ему было трудно надолго оставлять свою молодую супругу в Москве.

6. Среди претендентов на роль Шарикова был и Николай Караченцов. Но когда Бортко увидел неизвестного актера из Алма-Аты по фамилии Толоконников, он сразу же утвердил его на главную роль.

7. Доктора Борменталя пробовались Алексей Жарков, Владимир Симонов и Борис Плотников.

8. Хоть действие и происходит в Москве, но фильм был снят в Ленинграде.

9. Пса Шарика играл пес Карай - он нес службу в милиции и имел на своем счету 38 задержаний. После этого фильма Карай снялся еще в четырех фильмах.

10. Тексты песен и куплетов писал Юлий Ким. По его словам, веселее всего ему дали куплеты Шарикова, так как "новый человек" должен был спеть что-то неприличное.

11. Композитор Владимир Дашкевич написал музыку к фильму, где он идеально передал настроения того времени - предчувствие чего-то трагического в виде размышлений о будущем человека. В будущем телесериале Бортко "Мастер и Маргарита" также все отметят идеальное музыкальное оформление, созданное Игорем Корнелюком.

12. После выхода фильма, критики написали буквально следующее: «Такого дepьма, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отpyбить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но через два года Бортко и Евстигнеев получили Госпремии, а критики начали говорить, что фильм отличный.

Источник:

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Метки: актеры   кино   роль   собачье сердце   факты   фильм   фото   
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26  комментариев
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20k
Dobrovit Час назад
Критики так же помогают развитию кинематографа, как астрономы - движению планет...
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2k
Павел Христенко 5 минут назад
Контрреволюционные вещи говорите!
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16k
Дядюшка Ау 7 минут назад
Чего так набросились на достоверность описанных событий? Книгу можно отнести у жанру социальной фантастики, и требовать от фантастики достоверности нонсенс. Однако...Фильм удался в результате гениально-мистического попадания актеров в образы своих героев. Начиная с главных, заканчивая второстепенных, включая хабалистую Дарью Петровну (Н. Русланову). И даже проходящий персонаж "странницы из Пскова", что пришла на собачку говорящую посмотреть, все в этом же ряду. Плюс практически полная идентичность тексту книги. На выходе потрясающий результат. Образец - как надо делать экранизацию.

P.S. Кому же надо найти достоверности... Попробуйте поискать достоверности в "Иван Васильевич меняет профессию" Гайдая. Тоже по Булгакову снято.
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123
Иннoгeнтий 15 минут назад
Последнее время тут много антисоветчины !!! То Кин-дза-дза , то этот шедевр .
Пж проблему не разглядел , так бы уже спустил Шариковых.
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72k
Viktor 19 минут назад
А Б.Плотников чё, с первого раза не прошёл?

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6k
klop 22 минуты назад
Фильм классный как и впрочем произведение. Булгаков знатно потролил большевиков, оно и понятно не любил он их это видно и по другим его произведениям, симпатии у него были к белым. Если бы не Сталин с его уважением к творчеству Булгакова, у последнего была бы не завидная жизнь.
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3k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Кто я? Почему я такой? Почему это сотворили именно со мной, за что? Все ли мы готовы задуматься над тем, что скрывается за карикатурным образом главного героя и его столь респектабельных убийц? Эта книга обращается к Вашему внутреннему моральному самоконтролю. Если Вам скажут про кого-то, что он европейское светило, что он красиво пьет и вкусно закусывает, значит Вы признаете его право решать Вашу судьбу и судьбы других людей? Решать, кто второсортный, кому нельзя жениться, а кто и вовсе недостоин жить?
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60k
Timofey Полчаса назад
На месте Евстигнеева из остальных претендентов мог бы быть только Яковлев.
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253
sergizs Час назад
Режиссёр Бортко пожалел ,что в русле постперестроечных настроений из сатирического произведения создал такое дерьмо ,как и кто то ,так же из сатирического произведения ,создал Херню " Мастер и Маргарита " Овеял какой то таинственностью и прочей лабудой . ВЫ хоть что нибудь читали сами ,а не кино смотрели и Вам навязали ,что и как думать ?
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36k
Алексей Час назад
Своеобразный фильм - с такими огромными сюжетными дырами, что просто тушите свет)
- Профессор фигура вселенского масштаба - какие операции делает? по сценарию - он апгрейдит старичков, кого потянуло на молодых) все...
- Швондер хоть и муд... но Шарикову помог сделал ему за профессора документы и общался с ним, как с равным, а не как профессор - а по сути он ребенок, что отмечает профессор но по фильму нихрена не делает, а ну да в цирк сводил)
- Шариков работал!!! с утра до ночи душил котов и очищал столицу от бродячих животных, работа очень социально значима на тот момент, дослужился до руководителя...
- Последние сцены когда пришли искать Шарикова к профессору - он вышел в бинтах, хрен с ним с следаком, но Швондер то сразу должен был Шарикова забрать и на экспертизу - и профессор с борменталем уже в тюрьме умничают)
Там много еще чего, смотрите включив логику...
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14k
Majul Час назад
Шикарный фильм с шикарными актерами, сыгравшими свои роли феноменально. Имхо, один из лучших фильмов советского кинематографа. Но я не совсем объективен, т.к. Булгаков один из моих любимых писателей )
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4k
Влад Час назад
На мой взгляд, фильм гораздо сильнее первоисточника. У Булгакова довольно простенькая повесть, а фильм получился философский и очень "стильный". Ну и шикарные образы, реализованные режиссером и актерами.
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253
sergizs Влад Час назад
Повторюся ,это сатирическое произведение ,да простенькое .
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
142
Obrval 2 часа назад
Чудовищный либерастский фильм, чуждый нашей стране. Приверженцы патриотических идей показаны каким-то быдлом, в то время как мелкие буржуа, думающие только о корысти и красивой жизни, выглядят героями. Булгаков - явный киевский руссофоб, и его произведения не должны издаваться и экранизироваться в России.
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−4
Petr Ivanov Obrval Час назад
Этот комментарий - это либо жёсткий троллинг российской действительности, либо показатель апогей путинского правления и от этого признак полной деградации населения. Шариковы оккупировали Россию в очередной раз. Беда только в этом.
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GoodNeon

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