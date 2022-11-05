12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года

Фильм "Собачье сердце", снятый в 1988 году режиссером Владимиром Бортко, является той самой идеальной экранизацией, лучше которой невозможно создать. Такое бывает в кинематографе, когда за дело берется профессионал, у которого на первом месте совсем другие задачи, не "обеспечить кассовый сбор".
А далее некоторые факты, связанные с фильмом "Собачье сердце".
1. Из-за того, что зима заканчивалась, зимнюю натуру пришлось снимать сразу же и мгновенно после утверждения на роли актеров.
2. Профессора Преображенского могли сыграть Юрий Яковлев, Леонид Броневой, Олег Басилашвили, Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов, Кирилл Лавров.
3. До предложения сниматься в фильме "Собачье сердце" в роли профессора Преображенского Евгений Евстигнеев произведение не читал.
4. В самом начале съемок, когда Преображенский собирается накормить пса краковской колбасой, Бортко с ужасом увидел, что это не профессор Преображенский, а профессор Плейшнер. Тогда режиссер посоветовал играть не Плейшнера, а хотя бы Менделеева. После этого из магазина уже вышел настоящий профессор Преображенский.
5. Евгений Евстигнеев снимался только по выходным, так как ему было трудно надолго оставлять свою молодую супругу в Москве.
6. Среди претендентов на роль Шарикова был и Николай Караченцов. Но когда Бортко увидел неизвестного актера из Алма-Аты по фамилии Толоконников, он сразу же утвердил его на главную роль.
7. Доктора Борменталя пробовались Алексей Жарков, Владимир Симонов и Борис Плотников.
8. Хоть действие и происходит в Москве, но фильм был снят в Ленинграде.
9. Пса Шарика играл пес Карай - он нес службу в милиции и имел на своем счету 38 задержаний. После этого фильма Карай снялся еще в четырех фильмах.
10. Тексты песен и куплетов писал Юлий Ким. По его словам, веселее всего ему дали куплеты Шарикова, так как "новый человек" должен был спеть что-то неприличное.
11. Композитор Владимир Дашкевич написал музыку к фильму, где он идеально передал настроения того времени - предчувствие чего-то трагического в виде размышлений о будущем человека. В будущем телесериале Бортко "Мастер и Маргарита" также все отметят идеальное музыкальное оформление, созданное Игорем Корнелюком.
12. После выхода фильма, критики написали буквально следующее: «Такого дepьма, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отpyбить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но через два года Бортко и Евстигнеев получили Госпремии, а критики начали говорить, что фильм отличный.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. Кому же надо найти достоверности... Попробуйте поискать достоверности в "Иван Васильевич меняет профессию" Гайдая. Тоже по Булгакову снято.
Пж проблему не разглядел , так бы уже спустил Шариковых.
- Профессор фигура вселенского масштаба - какие операции делает? по сценарию - он апгрейдит старичков, кого потянуло на молодых) все...
- Швондер хоть и муд... но Шарикову помог сделал ему за профессора документы и общался с ним, как с равным, а не как профессор - а по сути он ребенок, что отмечает профессор но по фильму нихрена не делает, а ну да в цирк сводил)
- Шариков работал!!! с утра до ночи душил котов и очищал столицу от бродячих животных, работа очень социально значима на тот момент, дослужился до руководителя...
- Последние сцены когда пришли искать Шарикова к профессору - он вышел в бинтах, хрен с ним с следаком, но Швондер то сразу должен был Шарикова забрать и на экспертизу - и профессор с борменталем уже в тюрьме умничают)
Там много еще чего, смотрите включив логику...