Как сложились судьбы актеров-подростков из «Неуловимых мстителей»

Помимо трилогии о неуловимых мстителях, Василий сыграл еще в одном фильме – «Старой, старой сказке». Юному артисту предлагали сниматься и дальше. Но все предложения были однотипными и юношу не заинтересовали. Эксплуатировать из фильма в фильм один и тот же образ он не захотел.

Поэтому с кинематографом расстался без сожаления. Зато прошел обучение в студии драматического театра, пару лет проработал в цыганском театре «Ромэн». А потом принял приглашение Ленконцерта и много лет колесил по всему Советскому Союзу с цыганскими романсами и песнями собственного сочинения. В 90-е годы вместе с семьей перебрался в Тверь, где стал руководителем цыганского культурного центра. Также состоит во Всероссийском цыганском союзе.