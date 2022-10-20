Как сложились судьбы актеров-подростков из «Неуловимых мстителей»

Главные герои этого фильма когда-то были примером для подражания. Во многом именно потому, что казались одними из нас – такими же простыми подростками, как и мы. Только в отличие от нас, на их долю выпали серьезные испытания.
Самое удивительное, что этих четверых героев воплотили на экране совсем еще юные и непрофессиональные актеры. Казалось, они и не играли вовсе, а проживали жизнь своих персонажей на самом деле. От того и получились такими настоящими. Примечательно, что далеко не все из этой четверки связали свою жизнь с кино.
Василий Васильев (Яшка-цыган)
Помимо трилогии о неуловимых мстителях, Василий сыграл еще в одном фильме – «Старой, старой сказке». Юному артисту предлагали сниматься и дальше. Но все предложения были однотипными и юношу не заинтересовали. Эксплуатировать из фильма в фильм один и тот же образ он не захотел.
Поэтому с кинематографом расстался без сожаления. Зато прошел обучение в студии драматического театра, пару лет проработал в цыганском театре «Ромэн». А потом принял приглашение Ленконцерта и много лет колесил по всему Советскому Союзу с цыганскими романсами и песнями собственного сочинения. В 90-е годы вместе с семьей перебрался в Тверь, где стал руководителем цыганского культурного центра. Также состоит во Всероссийском цыганском союзе.
Василий счастливо женат. Вместе с супругой Мариной вырастил двух замечательных дочерей Есению и Кристину. Сегодня воспитывает троих внуков и много времени проводит с семьей. Когда-то он мечтал сам снять еще одно продолжение «Неуловимых мстителей», где уже повзрослевшая четверка отважно сражалась бы на фронтах Великой Отечественной войны. Но этим мечтам не суждено было сбыться.
Валентина Курдюкова (Ксанка)
После знаменитой трилогии девушка больше нигде не снималась. Забросила и профессиональный спорт, которым занималась до своей короткой кинокарьеры. Вместо этого в 1970 году поступила в цирковое училище. Однажды на гастролях познакомилась с цыганским красавцем-певцом Борисом Сандуленко, выступавшим вместе с ансамблем «Поющие сердца». Молодые люди поженились, и Валентина полностью посвятила себя семье. Родила сына и дочь. Казалось, счастье будет длиться вечно.
Но в начале 90-х годов в семье случилось горе – после тяжелой болезни умер сын. Парню не было еще и восемнадцати. От сильнейшего стресса Борис потерял голос. Полностью восстановиться певцу потом так и не удалось. А тут еще грянул кризис, распалась страна. Таланты Сандуленко в новой реальности оказались никому не нужны.
Все финансовые заботы о семье легли на плечи Валентины. Женщина бралась за любую работу. Трудилась буфетчицей, продавщицей. Денег едва хватало на жизнь. Но жизненные неурядицы Валентину не сломали.
Тем временем подросла дочь Татьяна. От отца она унаследовала красоту и музыкальный слух, от матери – артистизм. Девушка стала певицей и преподавательницей по вокалу. С удовольствием дает свои мастер-классы детворе. Сегодня Валентина и Борис ведут закрытый образ жизни. Вдвоем воспитывают внуков. Именно в семье видят смысл жизни. Вместе они уже больше полувека.
Михаил Метелкин (Валерка)
Юноша мог сделать хорошую карьеру в кино. Снимался он и до, и после неуловимых. И даже пробовал себя на режиссерском поприще. Но особого успеха в кинематографе не достиг. В 1969 году поступил во ВГИК на экономический факультет. Учебу какое-то время совмещал со съемками. В первой половине 70-х работал фотожурналистом в штабе московского военного округа. Занимался документалистикой. И даже руководил редакцией теленовостей в агентстве печати «Новости»
А потом снова поступил во ВГИК – на этот раз на факультет режиссуры. В начале 80-х устроился на Мосфильм, снимал короткометражки, делал советские рекламные ролики. Для студентов устраивал мастер-классы по основам монтажа. А когда в стране разразился кризис, Михаил ушел из киноиндустрии и подался в предприниматели. Сегодня владеет несколькими производственными предприятиями в Москве. Женат, воспитал двоих детей. В свободное время вместе с семьей любит путешествовать. А еще обожает заниматься верховой ездой.
Виктор Косых (Данька)
Единственный из неуловимых мстителей, кто сделал полноценную кинокарьеру. Съемки в трилогии были далеко не первыми в жизни Виктора. До этого он сыграл в пяти фильмах. Впервые на съемочной площадке он оказался в 13 лет. Довольно активно снимался и после трилогии. Правда, чаще всего во второстепенных ролях. Среди самых заметных его работ – «Пограничный пес Алый», «Трактир на Пятницкой», «Холодное лето пятьдесят третьего». Всего в его фильмографии – почти 40 ролей. Но для многих зрителей он навсегда так и остался тем самым Данькой.
После школы Виктор подал документы в Московское погранучилище. Но по его окончании не стал работать по специальности. Вместо этого поступил во ВГИК на курс Сергея Бондарчука. Себя он видел именно артистом.
Два раза вступал в брак. С первой супругой они прожили 18 лет, вырастили двоих детей. Вторая жена была почти вдвое младше его. Родила ему дочь. Казалось, жизнь заиграла новыми красками. Но потом актер несколько раз попадал в ДТП и чудом оставался жив. В последние годы он почти не снимался в кино, предпочитая работу в театре. А в 2011 году его не стало – умер от сердечной недостаточности. Актер буквально месяц не дожил до своего 62-летия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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