Несколько интересных фактов про фильм "Дети капитана Гранта"

3. В фильме звучит "Песенка Роберта", известная нам как «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер…»

4. Также в фильме можно услышать "Песенку капитана", известную как «Жил отважный капитан…»

5. Увертюра Исаака Дунаевского из этого фильма была использована и в фильме "В поисках капитана Гранта" 1985 года.

6. Яков Сегель (Роберт Грант) в будущем станет режиссером и снимет такие известные фильмы как "Прощайте голуби" 1960, "Разбудите Мухина" 1967, "Риск - благородное дело" 1979.

7. Режиссером комбинированных съемок был Александр Птушко, который в будущем станет одним из самых известных режиссеров-сказочников.

8. В 1981 году отмечалось 45 лет со дня создания фильма. Из всех участников съемочной группы были живы и смогли прийти в столичный кинотеатр "Ударник" всего три человека - Яков Сегель, помощник гримера и ассистент режиссера.