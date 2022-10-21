Несколько интересных фактов про фильм "Дети капитана Гранта"

А все ли смотрели фильм "Дети капитана Гранта"?
- Все!
Мне кажется, что не все, так как речь пойдет не про фильм "В поисках капитана Гранта", а именно "Дети капитана Гранта", снятый в далеком 1936 году.
Хронометраж фильма составляет всего 88 минут. Конечно, за столь короткое время нельзя полностью пересказать сюжет романа Жюля Верна. Но интересно посмотреть эту сокращенную версию (если сравнивать с фильмом 1985 года).
Факты о фильме
1. Мальчик-актер, который должен был сыграть Роберта Гранта, боялся лошадей. Это выяснилось во время съемок. Но его персонаж проводил много времени в седле. Что делать? Нашли другого мальчика - Якова Сегеля, который до этого научился ездить в седле всего за одну ночь. А научил его Александр Птушко, который ранее служил в Первой конной.
2. В маленькой роли капитана Гранта сыграл заслуженный артист Императорских театров, а затем народный артист СССР и лауреат Сталинской премии Юрий Юрьев. А родился он, между прочим, еще при Александре II.
3. В фильме звучит "Песенка Роберта", известная нам как «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер…»
4. Также в фильме можно услышать "Песенку капитана", известную как «Жил отважный капитан…»
5. Увертюра Исаака Дунаевского из этого фильма была использована и в фильме "В поисках капитана Гранта" 1985 года.
6. Яков Сегель (Роберт Грант) в будущем станет режиссером и снимет такие известные фильмы как "Прощайте голуби" 1960, "Разбудите Мухина" 1967, "Риск - благородное дело" 1979.
7. Режиссером комбинированных съемок был Александр Птушко, который в будущем станет одним из самых известных режиссеров-сказочников.
8. В 1981 году отмечалось 45 лет со дня создания фильма. Из всех участников съемочной группы были живы и смогли прийти в столичный кинотеатр "Ударник" всего три человека - Яков Сегель, помощник гримера и ассистент режиссера.
Источник:
АНТИФИШКИ
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