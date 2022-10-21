FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11089 постов • 1195 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Несколько интересных фактов про фильм "Дети капитана Гранта"

Несколько интересных фактов про фильм "Дети капитана Гранта"

Автор:
21 октября 2022 09:11
Сообщество : Кино
Метки: Дети капитана Гранта   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
41
4

А все ли смотрели фильм "Дети капитана Гранта"?

- Все!

Мне кажется, что не все, так как речь пойдет не про фильм "В поисках капитана Гранта", а именно "Дети капитана Гранта", снятый в далеком 1936 году.

Хронометраж фильма составляет всего 88 минут. Конечно, за столь короткое время нельзя полностью пересказать сюжет романа Жюля Верна. Но интересно посмотреть эту сокращенную версию (если сравнивать с фильмом 1985 года).

×
×

Факты о фильме

1. Мальчик-актер, который должен был сыграть Роберта Гранта, боялся лошадей. Это выяснилось во время съемок. Но его персонаж проводил много времени в седле. Что делать? Нашли другого мальчика - Якова Сегеля, который до этого научился ездить в седле всего за одну ночь. А научил его Александр Птушко, который ранее служил в Первой конной.

2. В маленькой роли капитана Гранта сыграл заслуженный артист Императорских театров, а затем народный артист СССР и лауреат Сталинской премии Юрий Юрьев. А родился он, между прочим, еще при Александре II.

3. В фильме звучит "Песенка Роберта", известная нам как «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер…»

4. Также в фильме можно услышать "Песенку капитана", известную как «Жил отважный капитан…»

5. Увертюра Исаака Дунаевского из этого фильма была использована и в фильме "В поисках капитана Гранта" 1985 года.

6. Яков Сегель (Роберт Грант) в будущем станет режиссером и снимет такие известные фильмы как "Прощайте голуби" 1960, "Разбудите Мухина" 1967, "Риск - благородное дело" 1979.

7. Режиссером комбинированных съемок был Александр Птушко, который в будущем станет одним из самых известных режиссеров-сказочников.

8. В 1981 году отмечалось 45 лет со дня создания фильма. Из всех участников съемочной группы были живы и смогли прийти в столичный кинотеатр "Ударник" всего три человека - Яков Сегель, помощник гримера и ассистент режиссера.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Дети капитана Гранта   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

436912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке
В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в...
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только...
Набирающие популярность в сообществах
Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь
Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали...
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#фильм#в мире#автомир#космос#актеры#голливуд
#интересно#факты#кино#дтп#аварии#автомобили#роль#Спорт#съемка#дети
#Юмор#животные#люди#история#авто аварии#США#забавно#природа#Вещи#Еда

На что жалуетесь?

Вернуться