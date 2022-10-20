Будулай и Клавдия. В фильме у них была любовь, а что осталось за кадром

Почти с первой серии зрители поженили Клару Лучко и Михая Волонтира. Уж так хорошо они смотрелись в кадре, разве так можно сыграть любовь? Точно между ними было что - то было и за кадром...
Уже не такой жаркий вечер конца августа 1980 года. Наш маленький двор. Мужики за столиком играют в домино, соседки на скамейке обсуждают все и всех, бегает детвора, у всех раскрытые окна, из кухонь доносится запах жареной картошки, рыбы, у кого там что на ужин...
И тут, как по команде, из разных окон квартир кричат наперебой:
- "Вера, иди скорей домой, а то Будулай уже начинается!",
- "Витя, Будулай уже вот-вот будет!".
Военный пенсионер Захар Иванович со своего балкончика зычным голосом коротко и четко командует всем соседям: "Будулай!".
И всех с улицы словно ветром сдувает. Уже через несколько минут все прилипли к экранам своих цветных или черно - белых телевизоров.
Фильм про такого доброго и такого несчастного цыгана смотрели и стар и млад. Какая-то магия была и есть в этой картине, ведь со дня премьеры прошло уже 42 года, а Будулая помнят и любят до сих пор.
Да и сами создатели фильма "Цыган" не ожидали такого успеха. По сценарию Будулай должен был умереть в конце четвертой, последней серии, но потом было решено не ставить точку в этой истории, а снять продолжение. И в 1986 году зрители увидели уже "Возвращение Будулая".
Почти с первой серии зрители поженили Клару Лучко и Михая Волонтира. Уж так хорошо они смотрелись в кадре, разве так можно сыграть любовь? Точно между ними было что - то было и за кадром...
Да, было! И это не роман, а крепкая дружба, которая не закончилась и после съемок фильма. Именно благодаря Кларе Лучко, Михай Волонтир сыграл Будулая. А ведь на эту пробовались и Армен Джигарханян, и певец Николай Сличенко, но режиссер не утвердил их. И тогда Клара Лучко вспомнила про своего коллегу из Молдавии, Михая Волонтира, с которым уже до этого играла в драме "Корень жизни".
Клара Степановна сначала просто показала фото Волонтира режиссеру и он тут же сказал своему помощнику вылетать в Кишинев и привезти на площадку этого актера. Это был тот самый типаж, который он искал.
Михай Волонтир был рад снова сниматься вместе с Кларой Лучко. Но за съёмочный день ему сначала утвердили весьма скромный тариф - всего 7 рублей. ( Для сравнения: Лучко получала по 40 рублей за съёмочный день). Клара Лучко к тому времени была уже известной актрисой, а Волонтир еще нет. Но вот Народным артистом СССР Михай ( Михаил) Еромолаевич Волонтир станет на год раньше Клары Степановны, в 1984 году.
Из воспоминаний Клары Лучко: «Это просто смешно. Мы действительно очень дружили. Но романа никакого не было. Просто вместе ходили на речку, загорали, гуляли. И все это время обсуждали наши сцены. Волонтир – профессионал. Он очень трепетно относится к работе. Даже выучился у местного кузнеца основам нелегкого ремесла. И все для того, чтобы его Будулай был действительно настоящим».
Да и не соревновались они между собой в званиях и в размерах гонораров! Михай Волонтир прямо сказал режиссеру, что готов играть хоть бесплатно в хорошем кино. И сыграл так, что помнят его роль до сих пор. Правда после успеха фильма "Цыган" было решено доплатить актеру задним числом какие - то рубли. Сколько бюджету страны и конкретно Одесской киностудии принесли "Цыган" и "Возвращение Будулая" история умалчивает...
Несправедливо, что годы спустя, когда потребуются деньги на лечение актера, никто из чиновников не помог актеру даже копейкой. И именно Клара Степановна ходила на телепередачи, рассказывала о бедственном положении Михая Волонтира, просила народ собрать деньги ему на срочную операцию.
Онкология, диабет и как следствие — слепота. Михай Волонтир мужественно сражался с болезнями несколько лет. Рядом с ним всегда была его любимая и единственная жена, актриса Ефросинья Добындэ-Волонтир. И далеко в Москве была его коллега, настоящий друг - Клара, Клавдия Петровна Пухлякова, благодаря которой нужные деньги были собраны.
После того, как по телевидению показали "Цыгана", многие настоящие цыгане стали принимать Волонтира за своего. На актера обрушилась настоящая слава. Но ему уже было не до этого. Уже будучи тяжело больным он еле-еле снялся еще в нескольких фильмах, сыграл небольшие роли. А потом хватало сил только бороться за жизнь. Актер перенес десятки операций... Он ушел из жизни 15 сентября 2015 года, на 82-м году жизни. Похоронен актер на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.
Клара Степановна Лучко скончалась дома, во время готовки завтрака. У нее оторвался тромб, врачи были бессильны. Это случилось 26 марта 2005 года.
1 июля 2005 года Народной артистке СССР должно было исполниться 80 лет. Похоронена Клара Степановна Лучко на Новодевичьем кладбище.
Светлая Память...
Источник:
АНТИФИШКИ
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К слову, Волонтир, деньги взял, не смотря на слова