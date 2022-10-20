Будулай и Клавдия. В фильме у них была любовь, а что осталось за кадром

Да и сами создатели фильма "Цыган" не ожидали такого успеха. По сценарию Будулай должен был умереть в конце четвертой, последней серии, но потом было решено не ставить точку в этой истории, а снять продолжение. И в 1986 году зрители увидели уже "Возвращение Будулая".

Почти с первой серии зрители поженили Клару Лучко и Михая Волонтира. Уж так хорошо они смотрелись в кадре, разве так можно сыграть любовь? Точно между ними было что - то было и за кадром...