7 интересных деталей в "Криминальном чтиве", которые Вы, скорее всего, не заметили

В "Криминальном чтиве" Тарантино достаточно часто показывает своих персонажей во время езды в машине. Винсент и Джулс едут на машине после выполненного задания. Бутч едет на машине девушки-таксиста. Винсент едет на машине с Мией, которая находится на грани жизни и смерти. Но это не единственное, что любит Квентин Тарантино. Он также любит черно-белый фон, однако его использование очень редко замечает зритель. Обычно черно-белую картинку он использовал в заднем стекле машины, то есть весь кадр в цвете, но то, что находится за задним стеклом - в черно-белом цвете. Этот прием он использовал в нескольких фильмах, в том числе и в "Криминальном чтиве", в эпизоде с Бутчем в машине девушки. При этом возникает логичный вопрос - "зачем он это использует?".

Вега и ванная комната