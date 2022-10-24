7 интересных деталей в "Криминальном чтиве", которые Вы, скорее всего, не заметили

Этот фильм постоянно находится в первой десятке рейтинга 250 лучших фильмов всех времен, реплики героев растащили на цитаты, танец Мии и Винсента в исполнении Умы Турман и Джона Траволты по популярности не уступает "Лунной походке" Майкла Джексона.
Черно-белый фон
В "Криминальном чтиве" Тарантино достаточно часто показывает своих персонажей во время езды в машине. Винсент и Джулс едут на машине после выполненного задания. Бутч едет на машине девушки-таксиста. Винсент едет на машине с Мией, которая находится на грани жизни и смерти. Но это не единственное, что любит Квентин Тарантино. Он также любит черно-белый фон, однако его использование очень редко замечает зритель. Обычно черно-белую картинку он использовал в заднем стекле машины, то есть весь кадр в цвете, но то, что находится за задним стеклом - в черно-белом цвете. Этот прием он использовал в нескольких фильмах, в том числе и в "Криминальном чтиве", в эпизоде с Бутчем в машине девушки. При этом возникает логичный вопрос - "зачем он это использует?".
Вега и ванная комната
Бывало ли у Вас в жизни такое, что вы пропускали что-то интересное, когда просто уходили в ванную комнату? За пару дней у Винсента было три таких случая. Сначала Винсент пропускает начало ограбления посетителей кафе, когда уходит в туалет. Затем он повторяет ту же ошибку с Мией, которая перепутала пакетики. А последний раз он пропустил самое интересное, когда сидел в туалете и ждал Бутча. Интересно, как бы впоследствии сложилась жизнь Винсента, если бы Бутч его не убил? Он бы пропустил все самые важные жизненные моменты, сидя в туалете или умываясь?
Глухота Винсента
Когда Бутч возвращается домой за своими часами, он решает подкрепиться тостами. При входе в квартиру он действует очень тихо, но затем понимает, что дома никого нет и поэтому позволяет себя шуметь упаковкой из под тостов, дверцей шкафа и тяжелыми громкими шагами. Неожиданно он обнаруживает пистолет-пулемет, а после этого слышит слив унитаза и видит, как из ванной выходит Винсент. У зрителей сразу возник вопрос - "Как Винсент мог не услышать Бутча?". Но на самом деле он услышал, потому что изначально был не один. С ним в паре должен был быть Марселас, которого после этого на дороге встретил Бутч. Марселас вышел в магазин за едой, а Винсент подумал, что он вернулся, поэтому продолжил читать шпионский роман и вышел, не чувствуя никакой опасности.
Вега
Тарантино в своих фильмах продумывает все до мелочей, потому что "вау-эффект" он вызывает не взрывами и эпиком, а сюжетом. Как известно, сюжет "Криминального чтива" не линеен, поэтому самая первая сцена по хронологии на самом деле происходит позже половины других последующих сцен. Именно благодаря всему этому в одном секундном кадре в начале фильма мы можем увидеть проходящего мимо Винсента Вегу все с той же его любимой книгой.
Появление во всех сюжетных линиях
Вы могли подумать, что про Винсента Вегу написано несправедливо много по сравнению с другими персонажами, ведь в фильме нет "самого главного" героя, так как сюжет раскрывает сразу нескольких персонажей, однако только Винсент Вега появляется во всех пяти историях, поэтому его можно назвать чуть главнее других главных героев.
Несмешной анекдот Мии
Перед встречей с Мией Уоллес Винсент пообещал себе, что будет есть перед ней с закрытым ртом, посмеется с каждой ее шутки и проводит до дома. Эти слова оказались не просто пустыми словами в огромных диалогах Тарантино. Винсент действительно ел с закрытым ртом и проводил ее до дома после всех ужасных событий. Оставалось только посмеяться над шуткой. Изначально в сценарии предполагалось, что Мия будет много шутить, а Винсент будет каждый раз смеяться, но Тарантино решил сделать реакцию Веги особенной. Перед прощанием Мия рассказала Винсенту весьма забавный анекдот про семью помидоров, однако сил и настроения у Винсента смеяться не было, тем более по сценарию считалось, что этот анекдот - несмешной. Однако Винсент смог выдавить из себя смешок, который казался искренним.
Страх перед стрельбой
В фильме стрельба происходит несколько раз, но каждый раз происходит определенный триггер, который ее вызывает. Этот триггер - страх и волнение жертвы, а также резкий звук. В начале фильма Джулс начинает стрельбу сразу после того, как его жертва начала кричать от страха. Когда Винсент выходит из ванной комнаты и замечает Бутча, они начинают переглядываться на протяжении нескольких секунд, и лишь после того, как тостер издал громкий звук, Бутч начал стрелять. Единственное, что немного не подходит под это определение, это Винсент, который выстрелил совершенно случайно, но возможно этому предшествовало волнение пассажира на заднем сидении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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