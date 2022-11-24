«Жестокий романс»: как на съёмках едва не погиб Мягков

Эльдара Рязанова литературное произведение поначалу не слишком вдохновляло — он читал пьесу ещё в школьные годы и с тех пор ни разу к ней не возвращался. Взяться за экранизацию классики он решил лишь после того, как его сценарная заявка драмы «Дорогая Елена Сергеевна» отправилась на полку...

Режиссёр не хотел сравнений с предыдущей киноверсией «Бесприданницы», а потому сразу задумал снимать картину под другим названием. По его собственному признанию, эту историю он почувствовал «как печальную песню, как грустный романс, как драматическую вещь, напоенную музыкой», так что название «Жестокий романс» родилось почти мгновенно. Сначала Рязанов планировал использовать в качестве музыкального сопровождения только старинные русские романсы, но, перечитав стихотворения Цветаевой и Ахмадулиной, решил положить их на музыку. Режиссёр и сам поучаствовал в литературном процессе — из-под его пера вышли строки романса «Я, словно бабочка к огню…». А знаменитый «Мохнатый шмель» стал переводом стихотворения «Цыганская тропа» Редьярда Киплинга.