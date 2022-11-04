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Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III

Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III

Автор:
04 ноября 2022 23:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Великобритания   биограф   карл III   король   медведь   странности   унитаз   
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Американский журналист и автор 32 книг Кристофер Андерсен, которого называют королевским биографом, рассказал о необычных предметах, которые британский монарх всякий раз берёт с собой, покидая королевскую резиденцию.

Король Карл III – человек жесткий и одновременно сентиментальный.

В книге «Король: жизнь Карла III» Кристофер Андерсен пишет, что однажды в свою бытность принцем, Чарльз запустил в принцессу Диану ботинком, едва не попав ей в голову.

А в загородном доме своего друга Чарльзу захотелось подышать воздухом. Но окна были закрыты, и он разбил стекло стулом. Потом еще одно.

При этом Чарльз жить не может без своего плюшевого мишки, который подарили ему в детстве. За уходом игрушки отвечает доверенный камердинер.

Чарльзу было уже далеко за сорок, - вспоминает биограф, - но он не мог уснуть без своего мягкого «друга»: камердинер укладывал великовозрастного принца в постель с плюшевой игрушкой.

Карл и по сей день путешествует с этим мишкой. Единственный человек, которому разрешали трогать плюшевого мишку (видимо, кроме камердинера), это его няня Мейбл Андерсон.

Кроме того, у короля есть слуга, который отвечает за выдавливание зубной пасты на щетку с монограммой и помогает надевать брюки и шнуровать обувь.

В книге также говорится, что король настаивает на путешествии с «креслом для унитаза на заказ» и берет с собой в любую поездку личного шеф-повара.

«Когда Карл III ходит на званые ужины в чужие дома, он часто приводит своего собственного шеф-повара, чтобы они могли приготовить для него еду, которую он будет есть отдельно за столом», — добавляет автор.

Кристофер Андерсен также раскрыл «самую смешную причуду» королевской семьи.

«Я думаю, что это одна из самых смешных причуд — у нескольких членов королевской семьи есть она, у королевы это тоже было — они не любят квадратные кубики льда. Они носят с собой лотки для кубиков льда, приносят их с собой куда бы они ни пошли, потому что им не нравится звонящий звук, который издают квадратные кубики», — написал Андерсен.

Говорят, и сейчас король – самый капризный член королевской семьи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   биограф   карл III   король   медведь   странности   унитаз   
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26k
Ego sum qui sum 13 часов назад
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126
Igor Grishaev 13 минут назад
"Чарльз жить не может без своего плюшевого мишки"
Тут он похож на Аткинсона, который Мистер Бим. Тот тоже без мишки спать не ложился.
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373
Евгений Эдельштейн Igor Grishaev 38 секунд назад
С языка сорвали)))
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4k
Frank Borman Час назад
Чарльз III имеет много причуд. Имеет право - на то он и монарх. Хорошо, что не требует право первой ночи у своих подданых - британки страшные, как сатана.
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198
iskra 2 часа назад
Я думаю, никто из посетителей сайта не отказался бы иметь личного повара и везде садиться на своё сидение унитаза
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8k
Trenzel2003 6 часов назад
Если ты прину ,энд КОРОЛЬ, то почему ты не можешь иметь какие нибудь причуды?
Даже у простого человека есть причуды. Другое дело их не выносят на публику.
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6k
newegg 8 часов назад
У английской королевской семьи много прикольных традиций, которые кажутся сегодня чудачествами. К примеру, хлеб подается без корки, а после игры в гольф едят сандвичи с огурцом.
Ездить со свей седушкой для горшка - классная идея, мне нравится.
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7k
vitenok 8 часов назад
Дебил.
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39k
Бабай 11 часов назад
И чё? Он король-таки не последней страны. Что хочет, то ворочает. А если разобраться, то и само наличие короля сейчас извращение.
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179
Гугенот 11 часов назад
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1k
WithU 12 часов назад
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