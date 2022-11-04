Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III

Американский журналист и автор 32 книг Кристофер Андерсен, которого называют королевским биографом, рассказал о необычных предметах, которые британский монарх всякий раз берёт с собой, покидая королевскую резиденцию.
Король Карл III – человек жесткий и одновременно сентиментальный.
В книге «Король: жизнь Карла III» Кристофер Андерсен пишет, что однажды в свою бытность принцем, Чарльз запустил в принцессу Диану ботинком, едва не попав ей в голову.
А в загородном доме своего друга Чарльзу захотелось подышать воздухом. Но окна были закрыты, и он разбил стекло стулом. Потом еще одно.
При этом Чарльз жить не может без своего плюшевого мишки, который подарили ему в детстве. За уходом игрушки отвечает доверенный камердинер.
Чарльзу было уже далеко за сорок, - вспоминает биограф, - но он не мог уснуть без своего мягкого «друга»: камердинер укладывал великовозрастного принца в постель с плюшевой игрушкой.
Карл и по сей день путешествует с этим мишкой. Единственный человек, которому разрешали трогать плюшевого мишку (видимо, кроме камердинера), это его няня Мейбл Андерсон.
Кроме того, у короля есть слуга, который отвечает за выдавливание зубной пасты на щетку с монограммой и помогает надевать брюки и шнуровать обувь.
В книге также говорится, что король настаивает на путешествии с «креслом для унитаза на заказ» и берет с собой в любую поездку личного шеф-повара.
«Когда Карл III ходит на званые ужины в чужие дома, он часто приводит своего собственного шеф-повара, чтобы они могли приготовить для него еду, которую он будет есть отдельно за столом», — добавляет автор.
Кристофер Андерсен также раскрыл «самую смешную причуду» королевской семьи.
«Я думаю, что это одна из самых смешных причуд — у нескольких членов королевской семьи есть она, у королевы это тоже было — они не любят квадратные кубики льда. Они носят с собой лотки для кубиков льда, приносят их с собой куда бы они ни пошли, потому что им не нравится звонящий звук, который издают квадратные кубики», — написал Андерсен.
Говорят, и сейчас король – самый капризный член королевской семьи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут он похож на Аткинсона, который Мистер Бим. Тот тоже без мишки спать не ложился.
Даже у простого человека есть причуды. Другое дело их не выносят на публику.
Ездить со свей седушкой для горшка - классная идея, мне нравится.
Монархия это действующий социальный институт, архаичность которого еще следует доказать. Во всяком случае он отнюдь не самоочевиден, как то пытаются представить общественности толерасты/модернисты. Дискредитация монархии выросла из тех же источников, что и противление семейным ценностям и естественному разделению людей на два пола. Монархия это достаточно простой и древний институт, который широко востребован и поныне. Ведь весьма многие демократии демократиями только кажутся. Выборы в них носят номинальный, символический и маскирующий истинное положение вещей характер, а главы стран лишь номинально считаются имеющими альтернативу, тогда как в реальности делают все, что бы ее не случилось. И за примерами далеко ходить не надо.)))