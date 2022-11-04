Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III

Король Карл III – человек жесткий и одновременно сентиментальный.

В книге «Король: жизнь Карла III» Кристофер Андерсен пишет, что однажды в свою бытность принцем, Чарльз запустил в принцессу Диану ботинком, едва не попав ей в голову.

А в загородном доме своего друга Чарльзу захотелось подышать воздухом. Но окна были закрыты, и он разбил стекло стулом. Потом еще одно.

При этом Чарльз жить не может без своего плюшевого мишки, который подарили ему в детстве. За уходом игрушки отвечает доверенный камердинер.

Чарльзу было уже далеко за сорок, - вспоминает биограф, - но он не мог уснуть без своего мягкого «друга»: камердинер укладывал великовозрастного принца в постель с плюшевой игрушкой.

Карл и по сей день путешествует с этим мишкой. Единственный человек, которому разрешали трогать плюшевого мишку (видимо, кроме камердинера), это его няня Мейбл Андерсон.