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От скакалок до ручек: что люди засовывают в свои мочевые пузыри

От скакалок до ручек: что люди засовывают в свои мочевые пузыри

Автор:
21 ноября 2022 17:41
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: бужирование   мочевой пузырь   мочевые пузыри   скука   странности   урология   хирургия   
1572
12
Весьма странный пост, посвящённый скуке, погоне за новыми ощущениями и глупости. Возможно, присутствуют ещё какие-то иные мотивы... Что только врачи не доставали из мочевых пузырей. Примечательно, что урологам и хирургам не дают заскучать как маленькие дети, так и старики.
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Источник:

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Метки: бужирование   мочевой пузырь   мочевые пузыри   скука   странности   урология   хирургия   
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9  комментариев
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40
Sata33 59 минут назад
Как до такого вообще додуматься можно ?
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7k
evenSeven 2 минуты назад
Вот уж руки - не для скуки!
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18k
anpetrof 7 минут назад
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2k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Я бы на месте пензячек и пензяков задумался о переименовании города.
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26k
Квантовый переход 36 минут назад
Автор,сайт всё таки развлекательный.Или для тебя это весёлая тема?
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10k
Андрей Ма-С 49 минут назад
блин в свете этой новости все извращенцы запихивающие себе что то в задницу переходят разряд легких затейников.
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1k
⚉ ☯ ⚇ 54 минуты назад
Жесть, пару первых примеров хватило, что бы не по себе стало. Не стоит читать людям с хорошим воображением такие штуки.
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28k
Levyathan 57 минут назад
Один раз в жизни в моей уретре побывал медициниский инструмент-такая тонюсенькая проволочка. Уже не помню повод, благо я за всю жизнь ни разу ничем из профильной области неболел, но адскую боль от процедуры, и еще день после нее-я запомнил навсегда.
А эти чудики себе что только не запихивают. Видел на какой-то гифке-мужик две пальчиковые батарейки затолкал...
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