От скакалок до ручек: что люди засовывают в свои мочевые пузыри

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Весьма странный пост, посвящённый скуке, погоне за новыми ощущениями и глупости. Возможно, присутствуют ещё какие-то иные мотивы... Что только врачи не доставали из мочевых пузырей. Примечательно, что урологам и хирургам не дают заскучать как маленькие дети, так и старики.
Нейлоновая струна
37-летний мужчина в Индонезии смог засунуть в мочевой пузырь нейлоновую струну. А вот достать обратно он её уже не смог. Мужчина из города Сурабая объяснил свой поступок тем, что хотел получить новые ощущения. И он их получил: боль в области живота, а также трудности при мочеиспускании. Врачи извлекли струну при помощи цистоскопии (при помощи пинцета).
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Ртутный термометр
В Шанхае (Китай) молодой человек также решил попробовать нечто новое, и затолкал через пенис ртутный термометр. Врачи удивились тому, что пациент 25 лет от роду проходил с термометром в течение 11 дней. Он стеснялся обратиться в медицинское учреждение, но боль стала такой сильной, что терпеть он больше не мог. Врачи сообщили, что также извлекали из мочевых пузырей соломинки, пишущие ручки, палочки для еды и проволоку.
Стакан
Самый странный случай произошёл в Тунисе, когда женщина проходила со стаканом в мочевом пузыре в течение четырёх лет. Примечательно то, что за четыре года стакан оброс солевыми отложениями, и превратился в камень диаметром аж 8 см. Врачи провели цистолитотомию — открытую операцию по удалению камня из мочевого пузыря.
Карандаш для рисования
В прошлом году медики Москвы извлекли карандаш для рисования из мочевого пузыря десятиклассницы.
Магнитные шарики
В китайском городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян) врачи в течение 2 часов извлекали из мочевого пузыря 11-летнего мальчика магнитные шарики. Всего мальчик через пенис ввёл в мочевой пузырь семьдесят 5-мм шариков.
Шнур от наушников
34-летний индонезиец ввёл шнур от наушников через пенис в мочевой пузырь. Длина наушников составила аж 80 см. Извлекли шнур при помощи специальных хирургических щипцов.
USB-кабель
В Британии хирурги извлекли из уретры подростка USB-кабель. Примечательно, что 15-летний подросток смог засунуть в себя кабель, завязанный узлом. Парень объяснил свой хитрый эксперимент тем, что измерял длину полового члена. Для извлечения кабеля пришлось делать операцию. Врачи разрезали мышцу между анусом и гениталиями.
Палочка от леденца
Из мочевого пузыря 19-летней пензячки в прошлом году извлекли палочку от леденца. Девушка проходила с палочкой аж два года. За это время палочка обросла солевыми отложениями.
Восковая свеча
В 2020-м году в Московскую детскую больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского поступил 14-летний подросток, жаловавшийся на боль в области паха. Оказалось, что подросток вставил в уретру восковую свечу. Часть свечи засосало в мочевой пузырь. Извлечь свечу удалось хирургическим путём.
Фасоль
В Мичигане (США) 30-летний мужчина вставил в уретру шесть фасолинок. Они застряли рямом с бульбоуретральной железой. Извлекать фасолинки медики стали при помощи специального пинцета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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