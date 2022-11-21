От скакалок до ручек: что люди засовывают в свои мочевые пузыри

В Шанхае (Китай) молодой человек также решил попробовать нечто новое, и затолкал через пенис ртутный термометр. Врачи удивились тому, что пациент 25 лет от роду проходил с термометром в течение 11 дней. Он стеснялся обратиться в медицинское учреждение, но боль стала такой сильной, что терпеть он больше не мог. Врачи сообщили, что также извлекали из мочевых пузырей соломинки, пишущие ручки, палочки для еды и проволоку.