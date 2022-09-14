Замена меблировки, беседы с деревьями и индивидуальное сиденье для унитаза: милые причуды Карла III

Слухи о том, что новый король Великобритании демонстрирует эксцентричные привычки, ходят давно. И персоналу вообще памятники надо ставить, ведь обслуга вынуждена выносить чрезмерную щепетильность нового монарха.
В каждую поездку штат персонала собирается чуть ли не как в ссылку. И понятно, ведь с собой следует прихватить не просто бытовые мелочи, а полноценный спальный гарнитур! Как-то Чарльз с Камиллой запланировали визит к другу. И принц потребовал полной смены интерьера в комнате для гостей.
Перед приездом четы приятелю пришлось встречать грузовик, доставивший не только меблировку и постельное белье, но и личное сиденье для унитаза, особую туалетную бумагу, питьевую воду, алкоголь и – вишенка на торте – два умиротворяющих пейзажа с изображением нагорий Шотландии. Стоит ли упоминать, что больше в этот дома принца не приглашали?
73-летний монарх избирателен и в еде. Он игнорирует кофе, не любит шоколад, на дух не переносит чеснок. Эти и еще множество других моментов обязательно надо учитывать при составлении меню.
Обязательным элементом сервировки для каждой трапезы является небольшая солонка Maldon из серебра. В каждую поездку отправляется и маленькая подушечка. Даже далекому от придворного этикета человеку становится ясно, где за столом место Чарльза, потому что полный комплект мелочей кочует за ним из одной поездки в другую.
Что касается гастрономических предпочтений, то, несмотря на простоту блюд, справиться с их приготовлением не так-то просто. Король очень любит яйца всмятку. Но варить их нужно три минуты, а не пять, как обычно делают. В результате получается нежнейшее блюдо в тонкой белковой оболочке, внутри которой содержится субстанция, напоминающая студень. Менеджер кулинарной команды Чарльза рассказывал, что варить яйца приходится сразу по несколько штук. Ведь при очистке обязательно несколько экземпляров уйдет в брак.
Некоторые причуды Чарльза выглядят действительно милыми и трогательными. К примеру, он очень трепетно относится к живой природе и даже беседует с деревьями. Когда в мире началась пандемия, он даже обратился к подданным, призвав их сажать больше деревьев, чтобы сохранить для будущих поколений зеленые просторы, а не только результаты технического прогресса.
Впрочем, народ настроен в отношении нового короля довольно лояльно, несмотря на определенную эксцентричность в его поведении и привычках. А какой будет его эпоха – покажет время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я думаю, что его эпоха будет совсем не долгой...
Ну прям как я .
Кстати кто тут в цари крайний ,Юесли что за мной не занимать.
Думаю эпоху он не протянет.
Хотя хрен его знает, может быть на троне он начнет чудить уже совсем не мило, и даже пятилетка его правления покажется вечностью))