Замена меблировки, беседы с деревьями и индивидуальное сиденье для унитаза: милые причуды Карла III

Что касается гастрономических предпочтений, то, несмотря на простоту блюд, справиться с их приготовлением не так-то просто. Король очень любит яйца всмятку. Но варить их нужно три минуты, а не пять, как обычно делают. В результате получается нежнейшее блюдо в тонкой белковой оболочке, внутри которой содержится субстанция, напоминающая студень. Менеджер кулинарной команды Чарльза рассказывал, что варить яйца приходится сразу по несколько штук. Ведь при очистке обязательно несколько экземпляров уйдет в брак.