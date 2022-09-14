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Замена меблировки, беседы с деревьями и индивидуальное сиденье для унитаза: милые причуды Карла III

Замена меблировки, беседы с деревьями и индивидуальное сиденье для унитаза: милые причуды Карла III

Автор:
14 сентября 2022 13:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Камилла   Чарльз   карл III   король   отношение   привычка   причуда   характер   эксцентричность   
1279
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Слухи о том, что новый король Великобритании демонстрирует эксцентричные привычки, ходят давно. И персоналу вообще памятники надо ставить, ведь обслуга вынуждена выносить чрезмерную щепетильность нового монарха.

В каждую поездку штат персонала собирается чуть ли не как в ссылку. И понятно, ведь с собой следует прихватить не просто бытовые мелочи, а полноценный спальный гарнитур! Как-то Чарльз с Камиллой запланировали визит к другу. И принц потребовал полной смены интерьера в комнате для гостей.

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Перед приездом четы приятелю пришлось встречать грузовик, доставивший не только меблировку и постельное белье, но и личное сиденье для унитаза, особую туалетную бумагу, питьевую воду, алкоголь и – вишенка на торте – два умиротворяющих пейзажа с изображением нагорий Шотландии. Стоит ли упоминать, что больше в этот дома принца не приглашали?

73-летний монарх избирателен и в еде. Он игнорирует кофе, не любит шоколад, на дух не переносит чеснок. Эти и еще множество других моментов обязательно надо учитывать при составлении меню.

Обязательным элементом сервировки для каждой трапезы является небольшая солонка Maldon из серебра. В каждую поездку отправляется и маленькая подушечка. Даже далекому от придворного этикета человеку становится ясно, где за столом место Чарльза, потому что полный комплект мелочей кочует за ним из одной поездки в другую.

Что касается гастрономических предпочтений, то, несмотря на простоту блюд, справиться с их приготовлением не так-то просто. Король очень любит яйца всмятку. Но варить их нужно три минуты, а не пять, как обычно делают. В результате получается нежнейшее блюдо в тонкой белковой оболочке, внутри которой содержится субстанция, напоминающая студень. Менеджер кулинарной команды Чарльза рассказывал, что варить яйца приходится сразу по несколько штук. Ведь при очистке обязательно несколько экземпляров уйдет в брак.

Некоторые причуды Чарльза выглядят действительно милыми и трогательными. К примеру, он очень трепетно относится к живой природе и даже беседует с деревьями. Когда в мире началась пандемия, он даже обратился к подданным, призвав их сажать больше деревьев, чтобы сохранить для будущих поколений зеленые просторы, а не только результаты технического прогресса.

Впрочем, народ настроен в отношении нового короля довольно лояльно, несмотря на определенную эксцентричность в его поведении и привычках. А какой будет его эпоха – покажет время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камилла   Чарльз   карл III   король   отношение   привычка   причуда   характер   эксцентричность   
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16  комментариев
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860
ChePaev Час назад
Ну дед теперь под старость хоть оторвется страдая самодурством, столько лет ждать, вернее всю свою сознательную жизнь, третируемый своей мамашкой-королевой, не дававшей ему развернуться по полной в своих желаниях. А теперь, гуляй Вася -жуй опилки, я -директор лесопилки!!
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3k
cnob7 52 секунды назад
может он вернет "спасенный" рояль из дворца Хусейна. и не только рояль.
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70k
Доктор Джонс 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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372
Александер 12 минут назад
А какой будет его эпоха?

Я думаю, что его эпоха будет совсем не долгой...
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648
figurist Полчаса назад
отличный королёк, я только за!
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14k
Виталий Касандров Полчаса назад
Он игнорирует кофе, не любит шоколад, на дух не переносит чеснок.
Ну прям как я .
Кстати кто тут в цари крайний ,Юесли что за мной не занимать.
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10k
Ivan 39 минут назад
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59k
pynh 43 минуты назад
Дед первый раз в жизни работать пытается, отстаньте от него =)
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10k
Клёст 46 минут назад
Его эпоха?
Думаю эпоху он не протянет.
Хотя хрен его знает, может быть на троне он начнет чудить уже совсем не мило, и даже пятилетка его правления покажется вечностью))
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0
виктория 52 минуты назад
Пф, яйца всмятку варятся 2 минуты, причем яйцо кладется в кипящую воду. Это знал даже Хоботов)))
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11k
Kostick 57 минут назад
гм, нагличанин, йайтса любит фсмятку, а про кодлер ему неведомо?))
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Был бы я принцем, а потом и королём ещё не так бы выделывался..
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12k
кира Час назад
У дедушки не так много радостей в жизни. Живет под микроскопом, каждый шаг отслеживается и освещается в прессе, затем смакуется и обсасывается за стаканчиком на каждом углу всеми подряд. Не жизнь, а сплошные оглядки по сторонам, кто что скажет или подумает. При таком постоянном самоконтроле маленькие чудачества - единственное, чем можно себя порадовать.
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12k
Linuksoid Час назад
Вот это, я понимаю, человек не выходит из зоны комфорта.
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3k
Трям Час назад
Ему с Бидоном в одну палату надо, они подружатся...
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110
Sata33 2 часа назад
Ну при его положении я бы еще не то себе позволял
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