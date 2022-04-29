Пикник на обочине: британцы накрыли изысканный стол на глазах озадаченных автомобилистов

Проезжающих мимо водителей поразило богатое застолье, которое компания из шести человек устроила прямо на обочине дороги. Семья села обедать за роскошный стол — с торшером, канделябром и скатертью.
Автомобилисты сначала не поверили своим глазам, когда заметили необычную компанию на обочине дороге в Бристоле. Шестеро человек уселись за обеденным столом, который выглядел так, как будто его перенесли прямиком из гостиной. На фото можно увидеть корзину для пикника, обеденный стол, кресла, а также торшер, скатерть и даже канделябр. Наверное, и икра была заморская.
Один водитель, который застал необычное застолье в 14:40, говорит, что ошеломленные водители сигналили, проезжая мимо, а невозмутимая компашка махала им в ответ.
Хотя многие в сети раскритиковали отдыхающих за этот сомнительный пикник на обочине, таким образом компании удалось обойти постановление Правил дорожного движения, в соответствии с которым водителей могут оштрафовать до 5000 фунтов стерлингов за еду за рулем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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