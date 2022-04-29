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Пикник на обочине: британцы накрыли изысканный стол на глазах озадаченных автомобилистов

Пикник на обочине: британцы накрыли изысканный стол на глазах озадаченных автомобилистов

Автор:
29 апреля 2022 22:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бристоль   Великобритания   застолье   странности   странные люди   удивительное рядом   
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Проезжающих мимо водителей поразило богатое застолье, которое компания из шести человек устроила прямо на обочине дороги. Семья села обедать за роскошный стол — с торшером, канделябром и скатертью.

Автомобилисты сначала не поверили своим глазам, когда заметили необычную компанию на обочине дороге в Бристоле. Шестеро человек уселись за обеденным столом, который выглядел так, как будто его перенесли прямиком из гостиной. На фото можно увидеть корзину для пикника, обеденный стол, кресла, а также торшер, скатерть и даже канделябр. Наверное, и икра была заморская.

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Один водитель, который застал необычное застолье в 14:40, говорит, что ошеломленные водители сигналили, проезжая мимо, а невозмутимая компашка махала им в ответ.

Хотя многие в сети раскритиковали отдыхающих за этот сомнительный пикник на обочине, таким образом компании удалось обойти постановление Правил дорожного движения, в соответствии с которым водителей могут оштрафовать до 5000 фунтов стерлингов за еду за рулем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бристоль   Великобритания   застолье   странности   странные люди   удивительное рядом   
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6  комментариев
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6k
Mowgley 11 часов назад
Ну в Бристоле же.
Значит, не грех хорошо закусить


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100
Seryi_spb 8 часов назад
А где Бэрримор?
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43
shoes546 8 часов назад
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1k
Мурчелло 10 часов назад
Который раз убеждаюсь в британском дебилизме.Теперь с торшером, канделябром и скатертью,будут жрать пыль,поднимаемую автомобилями,и занюхивать выхлопными газами.Задорнов был прав.
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34k
Mamin Sibiriak 11 часов назад
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