Пикник на обочине: британцы накрыли изысканный стол на глазах озадаченных автомобилистов

Один водитель, который застал необычное застолье в 14:40, говорит, что ошеломленные водители сигналили, проезжая мимо, а невозмутимая компашка махала им в ответ.

Хотя многие в сети раскритиковали отдыхающих за этот сомнительный пикник на обочине, таким образом компании удалось обойти постановление Правил дорожного движения, в соответствии с которым водителей могут оштрафовать до 5000 фунтов стерлингов за еду за рулем.