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Легендарная машина от General Motors, которая опередила своё время на десятки лет

Легендарная машина от General Motors, которая опередила своё время на десятки лет

Автор:
04 ноября 2022 19:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   автодизайнер   выставка   двигатель   дженерал момторс   машина   модель   понтиак   раритет   редкость   
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В 1950-х годах GM регулярно проводила автовыставку Motorama. И в 1954-м, когда на стенде появилась эта модель, все замерли. Машина действительно выглядела фантастически.

Pontiac Bonneville Special - концепт машины создавал Харли Эрл, знаменитый автодизайнер первой половины ХХ века. С GM он начал сотрудничать в 1927 году, а в 1954-м выдал этот шедевр. Bonneville - в честь сухого соляного озера, на нём и сегодня проходят заезды и ставятся скоростные рекорды:

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У машины уже был кузов из стекловолокна, а окна из плексигласа.

Поработали и с салоном: установили трехспицевый руль, хромированные приборы и два ковшеобразных сидения. Авто могло разгоняться до 193 км/час.

Модель оснащена 8-цилиндровым двигателем мощностью 234 л/с и автоматической коробкой передач.

Pontiac Bonneville изготовили всего в двух экземплярах: один оранжевого цвета, второй - изумрудного. Оранжевое авто попало в руки коллекционера Джо Борца и стоит в его гараже, а изумрудный Понтиак в 2006 году ушёл с аукциона за 2,8 миллиона долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   автодизайнер   выставка   двигатель   дженерал момторс   машина   модель   понтиак   раритет   редкость   
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1  комментарий
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98
gh0st 16 часов назад
Значёк УАЗика зачем-то нацепили
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