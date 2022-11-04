Легендарная машина от General Motors, которая опередила своё время на десятки лет

В 1950-х годах GM регулярно проводила автовыставку Motorama. И в 1954-м, когда на стенде появилась эта модель, все замерли. Машина действительно выглядела фантастически.
Pontiac Bonneville Special - концепт машины создавал Харли Эрл, знаменитый автодизайнер первой половины ХХ века. С GM он начал сотрудничать в 1927 году, а в 1954-м выдал этот шедевр. Bonneville - в честь сухого соляного озера, на нём и сегодня проходят заезды и ставятся скоростные рекорды:
У машины уже был кузов из стекловолокна, а окна из плексигласа.
Поработали и с салоном: установили трехспицевый руль, хромированные приборы и два ковшеобразных сидения. Авто могло разгоняться до 193 км/час.
Модель оснащена 8-цилиндровым двигателем мощностью 234 л/с и автоматической коробкой передач.
Pontiac Bonneville изготовили всего в двух экземплярах: один оранжевого цвета, второй - изумрудного. Оранжевое авто попало в руки коллекционера Джо Борца и стоит в его гараже, а изумрудный Понтиак в 2006 году ушёл с аукциона за 2,8 миллиона долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей
- Редкие и неизвестные «Запорожцы»
- «Запорожец» из Германии для астронавта из США
- Игрушки, обладание которыми делало советского ребёнка крутым и счастливым
- Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства?