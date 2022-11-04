Легендарная машина от General Motors, которая опередила своё время на десятки лет

Pontiac Bonneville изготовили всего в двух экземплярах: один оранжевого цвета, второй - изумрудного. Оранжевое авто попало в руки коллекционера Джо Борца и стоит в его гараже, а изумрудный Понтиак в 2006 году ушёл с аукциона за 2,8 миллиона долларов.