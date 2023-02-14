“Грэф”: роскошная машина, которая погубила или покалечила всех своих хозяев

Многие считали, что она вообще проклята и отказывались садиться за руль.
Автомобиль выпускался на заводах австрийской "Винер Аутомобильфабрик АГ Грэф унд Штифт". Компания выпускала люксовые машины и на них ездили богачи, короли и президенты. На качество авто никто не жаловался - они служили долгие годы.
Но одна машина вошла в историю.
Первым её купил австрийский граф Франц Мария Альфред Харра. Ему приглянулся фаэтон “Грэф унд Штифт” с позолоченными ручками, встроенным баром и мощным движком.
Но ездил на нём мало. В основном, он простаивал в его гараже - у графа был целый автопарк, так что новенькая машина стала лишь очередной дорогой игрушкой. И он с радостью одолжил её своему другу эрцгерцогу Австро-Венгрии Францу Фердинанду. Тот собирался в Боснию и ему нужна была красивая и дорогая машина, чтобы кататься по городам и посещать приёмы.
28 июня 1914 года эрцгерцог вместе с женой ехал по улице в Сараево. В тот день их обоих убил террорист и вскоре грянула Первая мировая война. В суматохе автомобиль затерялся, а позже оказался у австрийского генерала Патевека. С этого момента военачальник стал проигрывать все сражения, потерял множество солдат и окончил свои дни в психушке.
Затем за руль “Грэфа” уселся адъютант генерала и целых девять дней возил в ней красоток. Когда вёз очередную даму - насмерть сбил двух крестьянок и врезался в дерево. Погиб на месте, как и его подруга.
Когда война завершилась, машина снова сменила хозяина - им стал губернатор Югославии. Спустя четыре месяца произошла авария: шофёр погиб, а губернатор лишился правой руки. Странно, но факт: после каждого ДТП машина получала незначительные повреждения, всё обходилось лёгким ремонтом. И она переходила к новому владельцу.
После губернатора, её купил доктор Сэркис. Через полгода его труп нашли в перевёрнутой машине на обочине. Вдова доктора отдала “Грэфа” знакомому ювелиру и через год тот повесился.
А машину купил швейцарский автогонщик - он мчался на ней по дороге, не справился с управлением и врезался в столб. Спасти его не удалось.
После этого от “Грэфа” стали шарахаться как от огня. В итоге он оказался у фермера из предместий Сараево. Когда тот ехал по просёлочной дороге, машина заглохла. И фермер попросил проезжающего на телеге крестьянина, прицепить его к повозке и отбуксировать до дома. Когда телега тронулась, авто внезапно завелось, разнесло в щепки повозку и задавила крестьянина. Погиб и фермер, который сидел за рулём.
Напоследок “Грэф” перешёл к жителю Сараево Тибору Хиршвилду. Он купил его специально для предстоящей свадьбы. Когда он ехал на торжество, машина перестала слушаться управления и влетела в автобус. Хиршвилд скончался, как и его четверо пассажиров.
После этого всем стало очевидно, что с авто явно что-то не так и запретили выставлять его на продажу. “Грэф” отремонтировали и выставили в военно-историческом музее Вены.
Источник:
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