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“Грэф”: роскошная машина, которая погубила или покалечила всех своих хозяев

“Грэф”: роскошная машина, которая погубила или покалечила всех своих хозяев

Автор:
14 февраля 2023 00:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   Югославия   австро-венгрия   вена   грэф   машина   музей   первая мировая война   сараево   эрцгерцог фердинанд   
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Многие считали, что она вообще проклята и отказывались садиться за руль.

Автомобиль выпускался на заводах австрийской "Винер Аутомобильфабрик АГ Грэф унд Штифт". Компания выпускала люксовые машины и на них ездили богачи, короли и президенты. На качество авто никто не жаловался - они служили долгие годы.

Но одна машина вошла в историю.

Первым её купил австрийский граф Франц Мария Альфред Харра. Ему приглянулся фаэтон “Грэф унд Штифт” с позолоченными ручками, встроенным баром и мощным движком.

Но ездил на нём мало. В основном, он простаивал в его гараже - у графа был целый автопарк, так что новенькая машина стала лишь очередной дорогой игрушкой. И он с радостью одолжил её своему другу эрцгерцогу Австро-Венгрии Францу Фердинанду. Тот собирался в Боснию и ему нужна была красивая и дорогая машина, чтобы кататься по городам и посещать приёмы.

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28 июня 1914 года эрцгерцог вместе с женой ехал по улице в Сараево. В тот день их обоих убил террорист и вскоре грянула Первая мировая война. В суматохе автомобиль затерялся, а позже оказался у австрийского генерала Патевека. С этого момента военачальник стал проигрывать все сражения, потерял множество солдат и окончил свои дни в психушке.

Затем за руль “Грэфа” уселся адъютант генерала и целых девять дней возил в ней красоток. Когда вёз очередную даму - насмерть сбил двух крестьянок и врезался в дерево. Погиб на месте, как и его подруга.

Когда война завершилась, машина снова сменила хозяина - им стал губернатор Югославии. Спустя четыре месяца произошла авария: шофёр погиб, а губернатор лишился правой руки. Странно, но факт: после каждого ДТП машина получала незначительные повреждения, всё обходилось лёгким ремонтом. И она переходила к новому владельцу.

После губернатора, её купил доктор Сэркис. Через полгода его труп нашли в перевёрнутой машине на обочине. Вдова доктора отдала “Грэфа” знакомому ювелиру и через год тот повесился.

А машину купил швейцарский автогонщик - он мчался на ней по дороге, не справился с управлением и врезался в столб. Спасти его не удалось.

После этого от “Грэфа” стали шарахаться как от огня. В итоге он оказался у фермера из предместий Сараево. Когда тот ехал по просёлочной дороге, машина заглохла. И фермер попросил проезжающего на телеге крестьянина, прицепить его к повозке и отбуксировать до дома. Когда телега тронулась, авто внезапно завелось, разнесло в щепки повозку и задавила крестьянина. Погиб и фермер, который сидел за рулём.

Напоследок “Грэф” перешёл к жителю Сараево Тибору Хиршвилду. Он купил его специально для предстоящей свадьбы. Когда он ехал на торжество, машина перестала слушаться управления и влетела в автобус. Хиршвилд скончался, как и его четверо пассажиров.

После этого всем стало очевидно, что с авто явно что-то не так и запретили выставлять его на продажу. “Грэф” отремонтировали и выставили в военно-историческом музее Вены.

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Метки: Автомобиль   Югославия   австро-венгрия   вена   грэф   машина   музей   первая мировая война   сараево   эрцгерцог фердинанд   
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3  комментария
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17k
Bill 54 минуты назад
подарите её зеленскому.
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6k
Серега 5 минут назад
Или просто красиво сделанная история для исторического музея.
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