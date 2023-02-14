“Грэф”: роскошная машина, которая погубила или покалечила всех своих хозяев

28 июня 1914 года эрцгерцог вместе с женой ехал по улице в Сараево. В тот день их обоих убил террорист и вскоре грянула Первая мировая война. В суматохе автомобиль затерялся, а позже оказался у австрийского генерала Патевека. С этого момента военачальник стал проигрывать все сражения, потерял множество солдат и окончил свои дни в психушке.

Затем за руль “Грэфа” уселся адъютант генерала и целых девять дней возил в ней красоток. Когда вёз очередную даму - насмерть сбил двух крестьянок и врезался в дерево. Погиб на месте, как и его подруга.

Когда война завершилась, машина снова сменила хозяина - им стал губернатор Югославии. Спустя четыре месяца произошла авария: шофёр погиб, а губернатор лишился правой руки. Странно, но факт: после каждого ДТП машина получала незначительные повреждения, всё обходилось лёгким ремонтом. И она переходила к новому владельцу.

После губернатора, её купил доктор Сэркис. Через полгода его труп нашли в перевёрнутой машине на обочине. Вдова доктора отдала “Грэфа” знакомому ювелиру и через год тот повесился.

А машину купил швейцарский автогонщик - он мчался на ней по дороге, не справился с управлением и врезался в столб. Спасти его не удалось.