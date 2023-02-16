Почему в СССР так и не выпустили последнюю модель автомобиля премиум-класса

Машина предназначалась для руководителя государства. Он же её и забраковал.
ЗиЛ-4102 должен был сменить предыдущую модель ЗиЛ-4104.
Некоторые автоэксперты считают, что новое авто скопировали с “Роллс-Ройс Сильвер Спирит”.
ЗиЛ-4102 сделали на 500 килограмм легче, чем ЗиЛ-4104. Поэтому машина за 10 секунд разгонялась до 100 км/час, а максимальная скорость достигала 190 км/час.
У машины были независимые подвески и несущий кузов, проигрыватель CD-дисков, электропривод для регулировки сидений и бортовой компьютер. Отделка салона - кожа, велюр и натуральное дерево. На случай внештатных ситуаций, все ключевые агрегаты продублировали: зажигание, тормоза, бензонасос и аккумулятор.
Автомобиль делали для первого лица государства - Михаила Горбачёва. К 1988 году на заводе имени Лихачёва сделали два седана: чёрный и золотистый. Один для Горбачёва, второй - для его жены. Все уже знали, что она не отходит от супруга ни на шаг и сопровождает его в поездках. Так что конструкторы даже в шутку прозвали машины “Михаил” и “Раиса”.
Но когда Горбачёв приехал на одобрение ЗиЛ-4102, образцы ему не понравились и он велел не запускать их в производство. Вместе с ним машины осматривали делегаты XIX партконференции КПСС, но никто из них своему шефу не возразил.
Считается, что Горбачёва не устроила цена производства новеньких ЗиЛ-4102. Он посчитал, что это слишком дорого. Так что труд конструкторов, дизайнеров и других специалистов был напрасным. А интересное и продвинутое для своего времени авто, так и осталось лишь опытным образцом.
В 1990-х чёрный седан отправили на металлолом, золотистый поставили в музей.
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Горбатый имел задание - развалить Союз и всеми способами стремился к этому .