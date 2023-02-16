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Почему в СССР так и не выпустили последнюю модель автомобиля премиум-класса

Почему в СССР так и не выпустили последнюю модель автомобиля премиум-класса

Автор:
16 февраля 2023 00:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   ЗиЛ-4102   ЗиЛ-4104.   Михаил Горбачев   СССР   машина   модель   образец   премиум класс   раиса горбачева   
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Машина предназначалась для руководителя государства. Он же её и забраковал.

ЗиЛ-4102 должен был сменить предыдущую модель ЗиЛ-4104.

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Некоторые автоэксперты считают, что новое авто скопировали с “Роллс-Ройс Сильвер Спирит”.

ЗиЛ-4102 сделали на 500 килограмм легче, чем ЗиЛ-4104. Поэтому машина за 10 секунд разгонялась до 100 км/час, а максимальная скорость достигала 190 км/час.

У машины были независимые подвески и несущий кузов, проигрыватель CD-дисков, электропривод для регулировки сидений и бортовой компьютер. Отделка салона - кожа, велюр и натуральное дерево. На случай внештатных ситуаций, все ключевые агрегаты продублировали: зажигание, тормоза, бензонасос и аккумулятор.

Автомобиль делали для первого лица государства - Михаила Горбачёва. К 1988 году на заводе имени Лихачёва сделали два седана: чёрный и золотистый. Один для Горбачёва, второй - для его жены. Все уже знали, что она не отходит от супруга ни на шаг и сопровождает его в поездках. Так что конструкторы даже в шутку прозвали машины “Михаил” и “Раиса”.

Но когда Горбачёв приехал на одобрение ЗиЛ-4102, образцы ему не понравились и он велел не запускать их в производство. Вместе с ним машины осматривали делегаты XIX партконференции КПСС, но никто из них своему шефу не возразил.

Считается, что Горбачёва не устроила цена производства новеньких ЗиЛ-4102. Он посчитал, что это слишком дорого. Так что труд конструкторов, дизайнеров и других специалистов был напрасным. А интересное и продвинутое для своего времени авто, так и осталось лишь опытным образцом.

В 1990-х чёрный седан отправили на металлолом, золотистый поставили в музей.

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Метки: Автомобиль   ЗиЛ-4102   ЗиЛ-4104.   Михаил Горбачев   СССР   машина   модель   образец   премиум класс   раиса горбачева   
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Виктор Глущенко 15 минут назад
Но когда Горбачёв приехал на одобрение ЗиЛ-4102, образцы ему не понравились и он велел не запускать их в производство.

Горбатый имел задание - развалить Союз и всеми способами стремился к этому .
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