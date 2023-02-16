Почему в СССР так и не выпустили последнюю модель автомобиля премиум-класса

Но когда Горбачёв приехал на одобрение ЗиЛ-4102, образцы ему не понравились и он велел не запускать их в производство. Вместе с ним машины осматривали делегаты XIX партконференции КПСС, но никто из них своему шефу не возразил.

Считается, что Горбачёва не устроила цена производства новеньких ЗиЛ-4102. Он посчитал, что это слишком дорого. Так что труд конструкторов, дизайнеров и других специалистов был напрасным. А интересное и продвинутое для своего времени авто, так и осталось лишь опытным образцом.