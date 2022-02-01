«Запорожец» из Германии для астронавта из США

По сложившейся традиции астронавты NASA должны использовать для передвижения в обычной жизни автомобили Chevrolet Corvette. Алану Шепарду – второму человеку, побывавшему в космосе после Юрия Гагарина, и одному из дюжины, слетавших на Луну, посчастливилось стать обладателем специального Corvette 1962 года.
Благодаря стараниям дилера Джима Ратмана другие астронавты получали спорткары за символическую плату – один доллар в год. Невероятное по щедрости предложение. Однако не все решили участвовать в аттракционе неслыханной щедрости. Джон Гленн – первый из американцев, совершивший орбитальный полет, ездил на удивительном авто – немецком NSU Prinz 4.
Компания NSU больше известна другим своим продуктом – NSU Ro 80. В 1968 году машина даже завоевала титул «Европейский автомобиль года» благодаря превосходным показателям управляемости и динамики. Но при этом роторно-поршневой двигатель не отличался особой надежностью. Что стало причиной медленного, но верного ухода компании на дно. Окончательно затонуть ей не дал Volkswagen, поймавший сбитого летчика в свои надежные объятия.
До этого NSU был заметным игроком рынка и прочно занимал свою нишу особенно в части производства мотоциклов. Немцы несколько раз устанавливали скоростные рекорды. Именно на мотоцикле этого производителя в 1956 году был установлен рекорд скорости 320 км/ч!
После завершения Второй мировой производитель медленно, но верно возвращал потерянные позиции, начав производство малолитражек. Первая машина с мотоциклетным мотором в 20 «лошадок» была выпущена в 1957 году. Более поздние, как в случае с тем, на котором ездил Гленн, оборудовались уже двухцилиндровыми «воздушниками» объемом 598 кубических сантиметров мощностью 30 л. с.
Глядя на это, каждый «союзный» гражданин невольно поймает себя на мысли: где-то я это уже видел. Но где?
Форма кузова определенно напоминает ЗАЗ-966 и его последующие модификации. Но не надо сразу паниковать, опасаясь плагиата: мы ничего не крали, а источником вдохновения и для советских инженеров, и для немцев стал американский заднемоторный Chevrolet Corvair. Его первые модели, выпущенные в 1959 году, имели специфическую форму мыльницы.
Гленн оказался большим оригиналом и купил свой Prinz в Канаде. Импортером в Штатах оказался дилер Макс Хоффман, который также принимал участие в запуске производства таких роскошных авто как Mercedes-Benz 300 SL «Крыло чайки» и BMW 507. Слоганом рекламной кампании стало выражение Fahre Prinz und Du bist König, что в переводе значит «Управляй «Принцем» и будешь королем».
Для разгона до 100 км/ч автомобилю требовалось полминуты. Предельная скорость – 120 км/ч вполне удовлетворяла потребности человека, который в 1957 году установил рекорд скорости трансконтинентального перелета. Салон был несколько тесноват, но закаленный ограниченными условиями астронавт особых неудобств не испытывал. По воспоминаниям Гленна, его дети на момент расцвета карьеры были старше, чем дети коллег. Поэтому вопрос экономии на транспортном средстве в связи с необходимостью копить деньги на колледж, был актуальным.
Что забавно, в книге «Нужная вещь», описывавшей суровые будни покорителей космоса и выступавшей пособием по соперничеству США и СССР, было написано, что Гленн ездил на Peugeot. И ему даже пришлось связаться с автором Томом Вулфом и объяснить в письме, что именно это была за машина.
Несмотря на не слишком презентабельный вид, Гленн любил это авто, хоть и расстался с «Принцем» без особых сожалений.
Источник:
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