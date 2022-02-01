«Запорожец» из Германии для астронавта из США

Что забавно, в книге «Нужная вещь», описывавшей суровые будни покорителей космоса и выступавшей пособием по соперничеству США и СССР, было написано, что Гленн ездил на Peugeot. И ему даже пришлось связаться с автором Томом Вулфом и объяснить в письме, что именно это была за машина.

Несмотря на не слишком презентабельный вид, Гленн любил это авто, хоть и расстался с «Принцем» без особых сожалений.