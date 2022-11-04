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«Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех укативших от мобилизации и не только

«Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех укативших от мобилизации и не только

Автор:
04 ноября 2022 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: День народного единства   Фрилансеры   блогеры   заграница   мобилизация   поздравление   праздник   призыв   родина   уехавшие   
787
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Отметили всех фрилансеров, дизайнеров и инфлюэнсеров. Даже веганам перепало.

Сегодня день народного единства - с чем и поздравляем уважаемых фишкян. А для тех, кто по каким-то причинам покинул нашу Родину (из-за мобилизации, например), им припасено отдельное поздравление.

А в конце видео - всем известная дама. Куда уж без неё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: День народного единства   Фрилансеры   блогеры   заграница   мобилизация   поздравление   праздник   призыв   родина   уехавшие   
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17  комментариев
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9k
Бритва 5 часов назад
чё там, вкрации? А то не запускается сия телега.
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1k
Alex Час назад
А я считаю те, кто сейчас не на фронте, а отсиживается дома (пусть и в России), не должен критиковать "поуехавших". Снова расхрабрились все, после того, как закончилась (приостановилась) мобилизация.
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3k
Трям 3 часа назад
.хуета какая-то! как было .похуй на всех эти питоров до, так и сейчас .похуй !!
Поколение гомосеков, воспитанное питорасами!
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
Видос прикольный. "Праздник" - говно. 7-го отметим.
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5k
Дмитрий 4 часа назад
После последнего надо было добавить: Извините, но вам в стойло!
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25k
albedo 5 часов назад
Сегодня день народного единства - с чем и поздравляем уважаемых фишкян. ====================
Липовый праздник.
Придуманный российскими капиталистами.
С целью чтобы народ забыл Великую октябрьскую СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ революцию.

Историческая справка:
4 ноября 1612 года поляков выбили из окрестностей Кремля (из Китай-города).
7 ноября 1612 поляки КАПИТУЛИРОВАЛИ в Кремле и ушли оттуда.
7 ноября 1917 года народ скинул капиталистическое Временное правительство.
Временное правительство, развалившее Россию на 167 территориальных образований.

7 ноября 1612 и 1917 годов был положен конец Смуты.
И это даты начала возрождения страны.

Так что непонятно что Россия "празднует" 4 ноября.
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August

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