«Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех укативших от мобилизации и не только

Сегодня день народного единства - с чем и поздравляем уважаемых фишкян. А для тех, кто по каким-то причинам покинул нашу Родину (из-за мобилизации, например), им припасено отдельное поздравление.

А в конце видео - всем известная дама. Куда уж без неё.