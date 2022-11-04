«Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех укативших от мобилизации и не только

787
1
1
Отметили всех фрилансеров, дизайнеров и инфлюэнсеров. Даже веганам перепало.
Сегодня день народного единства - с чем и поздравляем уважаемых фишкян. А для тех, кто по каким-то причинам покинул нашу Родину (из-за мобилизации, например), им припасено отдельное поздравление.
А в конце видео - всем известная дама. Куда уж без неё.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
- Что означают записи в военнике
- Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером
- «Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело
- Покинувших страну из-за СВО россиян могут приравнять к иноагентам
Метки: День народного единства Фрилансеры блогеры заграница мобилизация поздравление праздник призыв родина уехавшие
Новости партнёров
реклама
Поколение гомосеков, воспитанное питорасами!
Мы просрали, к сожалению.
Мне было 25 лет в 1991 году.
ТОГДА большинство было все таки за капитализм.
Небольшой сарказм.
А за казы, можно простить многое!
Липовый праздник.
Придуманный российскими капиталистами.
С целью чтобы народ забыл Великую октябрьскую СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ революцию.
Историческая справка:
4 ноября 1612 года поляков выбили из окрестностей Кремля (из Китай-города).
7 ноября 1612 поляки КАПИТУЛИРОВАЛИ в Кремле и ушли оттуда.
7 ноября 1917 года народ скинул капиталистическое Временное правительство.
Временное правительство, развалившее Россию на 167 территориальных образований.
7 ноября 1612 и 1917 годов был положен конец Смуты.
И это даты начала возрождения страны.
Так что непонятно что Россия "празднует" 4 ноября.
Обе даты сравниваются по одному и тому же календарю - Григорианскому