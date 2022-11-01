Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября

Привычное для нас начало призывной компании в России, из-за мероприятий по мобилизации, было перенесено на месяц. Теперь военкоматы немного разгрузились и могут полностью окунуться в работу по обеспечению осеннего призыва.

Стоит отметить, что несмотря на то, что старт кампании состоялся 1 ноября, продлится он, как обычно, до 31 декабря. С сегодняшнего для призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 120 тысяч человек.