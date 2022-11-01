Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября

О старте осеннего призыва
Привычное для нас начало призывной компании в России, из-за мероприятий по мобилизации, было перенесено на месяц. Теперь военкоматы немного разгрузились и могут полностью окунуться в работу по обеспечению осеннего призыва.
Стоит отметить, что несмотря на то, что старт кампании состоялся 1 ноября, продлится он, как обычно, до 31 декабря. С сегодняшнего для призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 120 тысяч человек.
Информация, касающаяся мобилизованных и их семей
Как помните, именно такую сумму Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать россиянам, призванным на военную службу по мобилизации. Минобороны России совместно с Минфином России должны с 1 ноября 2022 года обеспечить соответствующий уровень денежного довольствия и отдельных выплат мобилизованным со дня их зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Правительство РФ выделило на эти цели необходимый объем средств.Кредиторы смогут запрашивать у ФНС России информацию о мобилизованных заемщиках
Такая возможность появится у них с 23 ноября 2022 года в случаях, если заемщик сам не представит документы, подтверждающие факт мобилизации. Налоговая служба должна будет в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса подтвердить соблюдение установленных условий на основании данных, полученных по системе межведомственного электронного взаимодействия от Минобороны России. Речь идет о сведениях, необходимых для подтверждения отнесения заемщика к категории лиц, имеющих право на кредитные каникулы для мобилизованных.
Про очередное повышение пенсий
2022 год стал в каком-то роде уникальным для всех тех, кто получает пенсию. Обычно в России повышают ее единожды в год, но в этот раз для некоторых категорий пенсионеров повышений было два (в июне внепланово проиндексировали прожиточный минимум). В ноябре 2022 года некоторые пенсионеры тоже смогут рассчитывать на прибавку, и именно:
- работающие пенсионеры, оформившие в октябре самозанятость;
- работавшие пенсионеры, уволившиеся в октябре;
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет;
- пенсионеры, которые подали заявления на доплаты за иждивенцев;
- пенсионеры — бывшие работники угольной промышленности и гражданской авиации (перерасчет, доплата может как вырасти, так и снизиться).
Про инвестиции, ценные бумаги и нелёгкую судьбу отечественных инвесторов
С 1 ноября брокеры ещё строже ограничат продажи ценных бумаг иностранных компаний, которые зарегистрированы в недружественных странах.
Теперь неквалифицированные инвесторы смогут купить такие бумаги, только если их доля в портфеле не превысит 10%.
Ограничение продаж иностранных ценных бумаг для «неквалов» вступает в силу постепенно с 1 октября 2022 года: сначала их доля в портфеле могла составлять не более 15%, с декабря — ограничится 5%, а с 1 января 2023 года такие продажи запретят полностью.Принудительная конвертация ценных бумаг
Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября включительно. Также это могут сделать те, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке.
К другим нововведениям
С 1 ноября вступает в силу новый закон, который ограничит вывоз красной икры с территории Камчатского края. Теперь один человек сможет провезти самолётом — в багаже или ручной клади — не более 10 килограммов икры.
Нововведение касается икры непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза. Ограничение на вывоз будет действовать до 1 августа 2025 года.
Вывозить икру в заводской упаковке можно, как и раньше — без ограничений.Марокко возобновит прямые рейсы с Россией с 1 ноября
С 1 ноября прямые рейсы с Россией возобновит Марокко. В Ассоциации туроператоров уточнили, что перелет на человека в ноябре будет стоить примерно 30 тысяч рублей, в декабре – на 10 тысяч меньше.
В Марокко с конца сентября сняты все ограничения на въезд, которые вводили из-за коронавируса. Туристам потребуется только заполнить в самолете анкету о состоянии здоровья.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой
- «Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело
- Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе
- Что означают записи в военнике
- Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером