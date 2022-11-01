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Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября

Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября

Автор:
01 ноября 2022 11:33
Сообщество : Жить в России
Метки: законы   инвестиции   мобилизация   нововведения   новости   пенсия   политика   призыв   служба   
3038
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Россияне уже привыкли к тому, что каждый новый месяц сопровождается новыми законодательными нововведениями, которые вступают в силу и начинают влиять на нашу с вами жизнь. Итак, перед вам своеобразный ТОП ноября, ознакомиться с которым следует каждому.
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Источник:

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Метки: законы   инвестиции   мобилизация   нововведения   новости   пенсия   политика   призыв   служба   
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14  комментариев
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4k
Edyan Полчаса назад
ура! судя по каментам дебилам на полчаса свет дали)))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: флуд
−15
26k
SerGProS 36 минут назад
Сдается мне, что любая индексация пенсии 80-ти летнего пенсионера как собаке пятая нога..Какая-то пляска на костях властей над теми, кто поднимал и развивал свою страну.
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932
raael13 38 минут назад
Чтобы повысить прожиточный минимум, нужно сначала ограничить прожраточный максимум.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−24
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−24
8k
Борис Карабанов Час назад
Про пенсионеров особенно впечатлило. Жаль, что обошли вниманием наиболее обширную категорию: ветеранов Бородинской битвы имеющим десятерых и более несовершеннолетних иждевенцев-инвалидов.
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